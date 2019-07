De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2019

Carta de la semana

Orwell, en el avión

En estos días algunos pilotos emiten mensajes político-sindicales a los pasajeros dentro de sus respectivos aviones, sabiendo que especialmente en el gremio aeronáutico las normas son fundamentalmente establecidas para y por la seguridad del vuelo y su pasaje. Ante esto, pregunto: ¿qué le ocurriría a algún pasajero que deje de cumplir alguna de las tantas normas establecidas cuando está dentro del avión, es decir, si no apaga el celular, no se pone el cinturón de seguridad, se pone de pie cuando los indicadores lo impiden, camina por el pasillo en el momento en que el avión despega o aterriza, si fuma, etc.? En este caso, como en tantos otros que podríamos ejemplificar, al pasajero lo estará esperando personal de la Policía Aeronáutica en la misma puerta del avión al desembarcar. La denuncia del hecho la formularía el propio piloto, el mismo que por cuestiones político-sindicales-personales decidió no cumplir con alguna de las tantas normas y procedimientos a los que está más obligado a cumplir y respetar que el pasajero, porque es su responsabilidad profesional.

Esto concluye que la famosa frase que George Orwell escribió hace más de 80 años en su Rebelión en la granja: "Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros" sigue más vigente que nunca.

Fernando Orti

DNI 11.467.067

No los aplaudan

Con mucha atención vi un video en el cual un comandante de un avión les cuenta a los pasajeros el desmantelamiento de la empresa, la pérdida de rutas y los puestos de trabajo. Al finalizar muchos de los pasajeros aplauden. Sepan que a quienes aplauden son simplemente a los que no dudan en dejarlos varados al principio o en el medio de un viaje. Pilotos, copilotos, azafatas, comisarios de abordo, personal de rampa y demás integrantes de la línea aérea de bandera no dudaron y no dudarán en frustrar un viaje nuestro. Además de no aplaudirlos, deberíamos no saludarlos al subir o al bajar del avión. Que les quede claro la incertidumbre que nos generan cada vez que tenemos que viajar. Impunemente frustraron y amenazan con seguir frustrando los justos motivos por los que la gente quiere o necesita tomar un vuelo. Vi fundir a Panam, a Braniff, a Eastern. No fue motivo de riesgo de soberanía para el país de origen. Tampoco fue motivo para que el Estado gaste la plata de la gente en salvarlas. Solo hubo que esperar unos días y una nueva empresa las reemplazó. Si en nuestro país tiene que ocurrir lo mismo, creo que es este el momento. Espero que el Gobierno actúe en esta dirección.

Juan Luis Basombrio

DNI 13.187.913

Paradoja

¡Qué paradoja! Los candidatos que quieren estar cerca de la gente viven en Puerto Madero, gritan sus anuncios en La Matanza y hablan diplomáticamente ante los comunicadores sociales.

Marcelo J. Durand

DNI 10.661.778

Pesada herencia

Recientemente contratamos el quinto peón (correntino) en lo que va del año. Vienen con muchos hijos, con un bolsito y nada más. No saben trabajar, no les interesa ahorrar, y se cansan al poco tiempo porque no tienen cultura de trabajo. Se vuelven a su tierra porque allá viven de lo que les da el Estado, que proviene de lo que aporta la otra mitad de la población trabajadora de este bendito país, que trabaja y aporta por ellos.Esta es otra de las pesadas herencias que nos dejó la gestión anterior, una generación perdida. Y ni hablar de sus hijos, que ven a sus padres llevar sus vidas de esta manera.

Ojalá se pueda solucionar esta realidad que nos aqueja y nos hace retroceder como sociedad y como pais.

María Juncosa

DNI 21.634.121

Taxis en el puerto

La empresa Buquebus presta un servicio muy satisfactorio gracias a su estructura y equipamiento, tanto en el Puerto de Buenos Aires como también en Colonia y Montevideo. Sin embargo, en nuestro puerto falta un servicio normal de taxis tal como existen en los puertos orientales. Se observa que un grupo seleccionado de taxis trabaja con una elevada tarifa fija dentro de un determinado radio. En otras ocasiones, el conductor calcula el costo al tanteo, cuando la distancia supera el citado radio. Hace un par de años las autoridades lograron desarticular a una organización mafiosa que operaba en Aeroparque en forma similar a la descripta. Es lamentable que una empresa como Buquebus, y por añadidura todo nuestro país, sufra un descrédito por la presencia de organizaciones de este tipo.

Aroldo Nicolás Mahler

DNI 5.136.527

Mayores de 50 y 60

Tengo un especial interés en fomentar la creación de trabajo de calidad para mayores de 50 y de 60 años. Me pregunto si como sociedad podemos hacer algo al respecto, además de concientizar a quienes tengan necesidad de incorporar personal a sus empresas sobre la importancia de contar con empleados con experiencia y responsabilidad, más allá de su edad. Los seres humanos no tenemos fecha de caducidad y todos merecemos ganarnos la vida dignamente.

Gustavo Gosiker

gustavogosiker@yahoo.com.ar

Pañuelos en el teatro

Como asiduo concurrente al teatro en general, Complejo Teatral de Buenos Aires incluido, observo (con total desacuerdo por el ámbito elegido e invadido) manifestaciones de opiniones personales por parte de los elencos a través de pañuelos de color en el saludo final; el color del pañuelo es indistinto. Esto ocurrió en las funciones de la talentosa Leticia Mazur del 11, 14 y 19 de julio en el Teatro Sarmiento (parte del Complejo Teatral de Buenos Aires). Me consta que hubo una reacción por parte de algún espectador valiente a través de un pañuelo de color "opuesto" al presentado en el escenario. ¡Sorpresa! (¿Sorpresa?) Se ve que los espectadores no opinan igual, como seguramente tampoco los actores. También Lorena Vega, en el espectáculo Yo, Encarnación Ezcurra, en el Teatro del Pueblo (unipersonal inolvidable), y el elenco de Un domingo en familia (Teatro Nacional Cervantes, teatro oficial) saludaron al final de por lo menos una función con un pañuelo de color. En todos los casos, el mismo color de pañuelo que el utilizado por Mazur. Me consta que ha ocurrido en otros teatros de la calle Corrientes. Por ahora ocurre solo en el saludo final. ¿Y los actores, por qué no aparecen con la camiseta de su cuadro de fútbol favorito? ¿O con inscripciones del partido político de su preferencia? Estamos en campaña. ¡Aprovechemos! Los pobres espectadores que van a ver teatro son sorprendidos por lo inaudito. Año 2019: ya no hace falta hacerlo subliminal. ¡Si no pasa nada! Está todo permitido. ¡No hay límites! ¡No hay ámbitos definidos! Y que semejante provocación ocurra en teatros oficiales tiene un matiz preocupante. No puedo dejar de agregar "la trampa" que genera el artista al aprovechar vilmente el saludo final. Es allí cuando aparecen los pañuelos... Los espectadores, desprevenidos, son tomados como rehenes. Entonces, ¿qué se aplaude en ese momento?; ¿la coreografía?; ¿la actuación?; ¿el pañuelo y lo que representa?; ¿el combo? Quien opina diferente no sabe entonces qué hacer.

Actores, actrices, el saludo final no es para presentar opiniones personales ni aparentemente colectivas.

Joaquín Fernández Sasso

DNI 23.125.174

Banquinas utilizables

Recorremos una zona agrícola sentada en cómodos autobuses, con aire acondicionado, viendo la riqueza en los campos. Cientos de kilómetros de sembradíos, hoy casi exclusivamente de soja, y "pastito" en las banquinas. Hace muchos años, unos turistas italianos comentaban en Ezeiza: "Con lo que ustedes desperdician en banquinas, nosotros sacaríamos otra cosecha". Y tenían razón. ¿Para qué queremos banquinas con "césped" prolijamente cortado? Y sacamos conclusiones. Se han concesionado las rutas y las banquinas. Se cobra peaje para el mantenimiento de estas últimas. Lo otro se lo guardan, pero hablemos de las banquinas. Cuando se corta el pasto, muchas veces se deja en el lugar. Pasado el tiempo, se seca. En el otoño, ante la primera chispa, arde. Los postes se queman, se caen los alambrados. No tiene mucho sentido. Y además contamina. Si se le entregasen las aéreas de las banquinas y los costados de las vías férreas, donde no corren más trenes, a un chacarero, este las cuidaría gratis. Como retribución por el uso de la tierra, ese dinero se utilizaría para obras de bien público. Pero no para los bolsillos de políticos. ¿Tendremos gente capaz y honesta que pueda administrar esos fondos? ¿Es tan difícil?

Elizabeth Susan Darcy

DNI 25.399.523

Trámites digitales

Se esta realizando una reforma en el modo de hacer los tramites, con un formato llamado TAD, trámites a distancia, para operar con los organismos públicos vía web. Ya es bastante complejo realizar las consultas y los seguimientos con la AFIP, la IGJ, las direcciones de Rentas provinciales, que tienen todas distintos nombres y vínculos, y las municipalidades de todo el pais. Y ahora, con el TAD, por ejemplo, si se quiere tramitar un certificado Mipyme se debe entrar por la AFIP, llenar todos los datos, grabar el formulario, obtener el acuse de recibo y luego esperar un plazo para ingresar al Ministerio de Producción, a través de este formato TAD, y gestionar la constancia digital, con los datos que se cargaron antes en la AFIP. Es decir que lo que antes se hacía en una repartición pública ahora se hace en dos.

Un precepto esencial en toda reforma de procedimientos es analizar cuándo se puede reducir, recortar, abreviar, en un proceso administrativo. Simplificar.

Alberto Gesualdi

DNI 11.286.086

