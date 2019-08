De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de agosto de 2019

Heladera vs. viaducto

Las PASO del 11 del actual nos hicieron ver lo que no pudimos, no quisimos o no supimos ver. Una parte cada vez mayor de la clase media y media baja, a quienes no llegaron los cada vez mayores planes de asistencia, quedaron al desamparo por falta de trabajo y aumento de los servicios. Mientras tanto, nunca asistimos en tan corto tiempo a un plan de desarrollo de infraestructura y servicios tan grande como el que realizó el Gobierno. Pero tanta necesidad y ambición no nos permitió ver, al Gobierno y a quienes lo apoyamos, que miles de compatriotas no podían llegar a mitad de mes. ¿De qué les servía el metrobús si no podían pagar el colectivo? Una serie de infortunios concomitantes aceleraron el proceso: no vinieron las inversiones, llegó la sequía, se mantuvo bajo el precio de las commodities exportables y demás calamidades pegaron fuerte.

El 11 de agosto a la noche pudimos ver cuánto. Así como billetera mata galán, frase que nos pinta de arriba abajo, heladera mató a viaducto, nueva frase que nos pinta de abajo arriba.

Eduardo A. Cánovas

Transiciones

"Tenemos que terminar con la idea de que las transiciones son difíciles, parte de una guerra entre unos y otros, y deberían dejar de ser noticia. Tenemos que sacarle todo componente dramático al traspaso". Las palabras pronunciadas por Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos triunfante en las PASO, son contradictorias. Si las sumamos a las recientes ("cuando yo hablo habla Cristina") no guardan relación alguna con la bochornosa actitud de la expresidenta, actual compañera de fórmula y mentora exclusiva de su postulación, cuando debió hacer entrega de los atributos de mando a quien la derrotara, el actual presidente Macri, en una actitud rencorosa y mezquina que no reconoce antecedentes.

Carlos Augusto Bottino

¿Qué nos pasa?

Durante estos años, los argentinos nos hemos encontrado ante un escenario plagado de invocaciones en contra del "otro" en vez de concentrarnos en promover el bienestar general. Y, poco a poco, casi sin darnos cuenta, nos hemos encontrado el domingo pasado con un proceso electoral de máxima tensión. Un ejemplo de esto ha sido la experiencia como presidente de mesa que tuvo mi hija Josefina en las últimas PASO, que aquí transcribo textualmente:

"Fui presidente de mesa en las últimas PASO. Cuando me llegó la carta de la Junta Electoral hace dos semanas por primera vez, y si bien la citación es obligatoria, no lo dudé un segundo. Lo tomé como una oportunidad para contribuir desde donde puedo a mi país. La jornada estuvo bien, los fiscales fueron muy amables en todo momento, hasta el escrutinio... En un principio parecíamos todos de acuerdo. El conteo avanzaba a paso lento y yo, por mis adentros, celebraba la comunión partidaria que había en el aula de la Escuela N4. No recuerdo cuándo se disparó la guerra, pero de un segundo al otro los gritos y amenazas de parte de algunos fiscales me llenaron miedo. Se manifestaron como actores políticos que se entrenan nada más y nada menos que para el choque, para la agresión y para el combate "del enemigo". Temían que hubiera errores en el conteo y hasta parecía que alguno lo deseaba. Me alivió comprender que, si bien el sistema de escrutinio es complejo, presenta múltiples salvaguardas en caso de discrepancias: 1) la presencia, firma y aprobación de todos los fiscales en el acta de apertura y cierre, y 2) el trabajo del Comando Electoral, que mantiene la seguridad del proceso. Gracias a estos dos respaldos, llegamos a entendernos y la mesa cerró sin más problemas a las 22.30. Agradezco el apoyo de Gendarmería frente a las amenazas vacías recibidas y el soporte de algunos fiscales que me respaldaron para mantener la calma. Me apoyé en ellos para no desmoronarme. De cara a las elecciones de octubre, solo pido una jornada de paz, en la que todos podamos hacer nuestro trabajo, sacar el país para adelante y colaborar con la democracia a la que tanto nos costó llegar".

¡Superemos la famosa grieta! Es realmente triste lo que está sucediendo en nuestro país, nos estamos dejando llevar por la ira, y esta es muy mala consejera. Soy consciente de que, por ambos lados, han habido víctimas (la campaña sucia contra mi padre fue un claro ejemplo de ello) y victimarios (la demonización del adversario en forma exacerbada es otro ejemplo). Hagamos el esfuerzo, cada uno de nosotros, de tender puentes de diálogo y respeto hacia el otro. Ya es hora de promover paz y fraternidad entre todos los argentinos. Nunca es tarde si el objetivo es loable.

Enrique Olivera

Precisiones históricas

Se conoce como la Noche de los Bastones Largos a la represión perpetrada por la dictadura de Juan Carlos Onganía el 29 de julio de 1966 contra las universidades argentinas, que puso fin a un período de excelencia, iniciado en 1955, en las casas de altos estudios. No fue la primera vez que un gobierno dictatorial se ensaña con el pensamiento libre. El 5 de octubre de 1954, Perón lleva a cabo una represión similar y encarcela, "a disposición del Poder Ejecutivo", a más de 200 estudiantes en todo el país. El 4 de octubre de 1945, al grito de viva Perón, una horda asesinó a Aarón Salmún Feijóo, estudiante de Ciencias Exactas, a pocos metros de la facultad.

Nosotros sí podemos tener "precisiones históricas" porque vivimos y sufrimos esos momentos.

Helios Guerrero

Roberto Almaraz

Emilio Gibaja

Manuel Corchon

Tasas inviables

A raíz de la nota publicada por LA NACION sobre las tasas de interés que pagan las pymes y la imposibilidad de que dichas empresas sean viables con dichas tasas, es el propio BCRA el que tendría que regular estos abusos. El Gobierno les entregó un negocio redondo a los bancos y les da la posibilidad de cobrar tasas astronómicas aprovechándose de la falta de crédito real para las pymes, empresas que aglomeran el 70% de los trabajadores formales del país. Los bancos pagan un 50% de tasa a los plazos fijos de los ahorristas, los invierten en Leliq al 74% o los vuelven a prestar descontando cheques (de empresas de primera línea y con muy poco riesgo) con hasta el 100% anual de tasa de interés. Un despropósito total que es avalado por el Gobierno y que permite a los bancos unas ganancias astronómicas y desproporcionadas. Las pymes, en el interín, se concursan o quiebran. Un modelo claramente antiproductivo e injusto que solo beneficia a los bancos en detrimento de las pymes que producen, dan trabajo y pagan impuestos.

Mariano González

Terreno usurpado

El 11 de agosto, poco después del cierre de los comicios, se produjo una invasión organizada a un gran terreno baldío contiguo a nuestra casa en la calle San Martín al 1400, en el barrio Triángulo, en Derqui, partido de Pilar. Movilizadas en vehículos desembarcaron allí distintas personas, entre ellas mujeres embarazadas con chicos. Instalaron carpas y chapas en ese terreno que es de la Sociedad Hebraica, que iba a donarlo para un jardín de infantes. El terreno está sobre una calle asfaltada. El hecho provocó mucha preocupación en los vecinos. El mismo día se hizo la denuncia de esa ocupación masiva, pero hasta ahora no se ha obtenido una respuesta de la fiscalía de Pilar. La ocupación fue precedida por tareas de inteligencia: en días previos se vio un auto dando reiteradas vueltas por el lugar. Ya se han retirado las mujeres y los niños, pero el lugar no solo permanece ocupado: están perforando un pozo, trayendo muebles, maderas, etcétera. Quienes quedaron ocupando se mueven en autos buenos: no da la impresión de gente pobre. Los vecinos siguen soportando su presencia sin recibir una novedad de la Justicia, que debería tomar inmediata intervención.

Besilia Lucy Venialgo

Daniel Yacante

Amazonia en llamas

La Amazonia brasileña, el pulmón del mundo, está en llamas, una catástrofe con consecuencias terribles para el planeta. El incendio afecta la biodiversidad y la megaescala de una foresta que actúa como una fábrica de oxígeno. Hablan de tantos focos que no creo en la intencionalidad, ya que habría que desplegar un ejército de piromaníacos en distintos puntos geográficos, y por los remotos e intrincados accesos es imposible. El mismo escollo encontrarían las brigadas solidarias que proponen otros países para combatirlos. La única posibilidad real que existe son las lluvias que puedan menguar los focos ya extendidos a otros países periféricos. También por desidia o ignorancia, la especie humana destruye su propio hábitat, contaminando reservorios de agua dulce, ciudades por emanaciones de gases, destrucción de glaciares por efecto invernadero, talando bosques descontroladamente y causando otros daños colaterales. Y hay que tener en cuenta que hay indígenas y culturas ancestrales que preservar, verdaderos guardianes de la selva con su visión cosmológica.

Roberto Rubén Sánchez

Cerro Porteño

El origen del nombre del cerro paraguayo, y por ende el que adoptó el club de fútbol Cerro Porteño, del vecino país, proviene de diciembre de 1811, en los días previos al enfrentamiento de las tropas de Manuel Belgrano y las del gobernador-intendente del Paraguay Bernardo de Velasco. El Estado Mayor del modesto Ejército del vocal de la Primera Junta le sugirió a Manuel Belgrano subir al cerro para poder observar mejor el terreno sobre el que estimaban se produciría el enfrentamiento. Allí instaló Belgrano su carpa y observaba con su catalejo, y el futuro creador de la bandera le dijo a su secretario: "Mayor Ignacio Warnes, ¿cuál es el nombre de este cerro?", y el edecán le contestó: "Mbaé mi general, aunque los paraguayos ya le denominan el "Cerro de los porteños", en alusión a nosotros.

Juan Carlos Raffo

