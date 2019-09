De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2019

Quejosos

Vivía debajo de la autopista Illia, no tenía título de propiedad ni agua, y ahora se mudó a una de las 1200 viviendas construidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Paga 5000 pesos por mes con un crédito blando a 30 años. Su barrio tiene calles peatonales anchas y juegos para chicos, pero igual se queja porque quería baldosas en lugar del piso de cemento alisado que están usando los arquitectos en Palermo, que es mucho más duradero y evita los resbalones. Y su mujer protesta por los ladrillos opacos de las paredes. El gobierno hizo allí la escuela más moderna de la ciudad, inauguró una cancha de fútbol con tribuna, puso un puesto de ecobicis, y a pesar de todo hay personas que se quejan. Es de no creer.

Luis García Morales

DNI 93.421.262

Perdón, gobernadora

Estimada gobernadora, pasan los días y muchos no podemos salir de nuestro asombro. Es difícil ver quién obtuvo más votos, pero es muchísimo más difícil ver que los suyos no alcanzaron. Muchos dan el resultado de las PASO como irreversible. Pero lo que no ven es que simplemente se rindió un parcial, sin promoción. Ahora falta el examen final, que es obligatorio. Pedimos reducción en los cargos políticos y nos la dio. Pedimos recorte en el Poder Legislativo, y lo tuvimos. Pedimos que anularan las jubilaciones de privilegio políticas, y se anularon. Pedimos un Estado presente, y vinieron a los municipios. Integración social, y se dio. Un banco que diera créditos a la gente, y se ofrecieron. Pedimos acompañamiento a las pymes, y estuvo. Pedimos nuevos frigoríficos, y siguen abriendo; SAME en la provincia, y más municipios se pliegan. Pedimos caminos y se pavimentaron, repavimentaron e intervinieron miles de kilómetros. Pedimos un freno a las inundaciones y tuvimos las obras hidráulicas; pedimos agua y cloacas, y ya se pueden utilizar. Pedimos viviendas y hospitales, y ya hay decenas de obras finalizadas. Pedimos policía, y tuvimos transparencia y mayor presencia. Pedimos no más droga, y obtuvimos la mayor incautación de dosis y demolición de búnkeres.

Pedimos, pedimos, siempre pedimos más. Nunca nos conformamos. Así que hoy solo nos queda pedir perdón, María Eugenia, por haberle soltado la mano en la única oportunidad en que usted nos pidió a nosotros: las elecciones. Pero ya se acerca octubre. Estoy seguro de que todo habitante de su querida provincia va a darse cuenta de lo hecho y de lo que puede venir. Estoy seguro de que puede confiar en el electorado como nosotros vamos a confiar en su nuevo mandato. No baje los brazos, y si se cansa, estaremos como Aarón y Jur estuvieron junto a Moisés, para sostenérselos.

Michel Thibaud (h.)

DNI 25.826.866

Votación interna

Aparte de la elección de presidente el próximo 27 de octubre, el principal partido de la oposición, en caso de resultar vencedor, debería realizar una nueva votación entre sus propios seguidores, para que entre ellos mismos decidan a cuál de sus candidatos vencedores elegirán de su fórmula. No sea cosa que muchos de los ciudadanos que eligieron una cosa se encuentren de golpe con la imposición de otra. Sería algo así como votar a la centroderecha y que se les imponga una ideología de centroizquierda. Obviamente este aspecto no menor sería interpretado por los votantes como una estafa moral, con la que deberían convivir durante los próximos cuatro años.

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Piquetes for export

Los piquetes, cualquiera sea el motivo que los origine, afectan la libertad individual de las personas y son todos ilegales. En los últimos días se han multiplicado e incluso provocado enfrentamientos entre distintos sectores, como en Chubut. Pero lo ocurrido en el Parque Nacional Iguazú es vergonzoso e inaceptable desde todo punto de vista, y debe ser condenado severamente y en el futuro evitado sin dudar. El turismo es una de las actividades que van en aumento en el país y es descabellado afectarlo molestando y atacando a los turistas. ¿Quiénes se manifestaban en Misiones son conscientes de que están escupiendo para arriba y de que sus comunidades irán de mal en peor así? ¿Dónde estaban los gobernantes municipales y provinciales mientras eso ocurría?

Esos turistas no regresarán, y las imágenes y videos están hoy en todo el mundo... ¡Cuánto daño ya hecho!

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Propuesta de Grabois

Señor Grabois, primero debería aclarar a qué 5000 hectáreas se refiere y en qué lugar, porque no es lo mismo en zonas fértiles que improductivas. En fin, debería averiguar primero qué cantidad de tierras hay a nombre del Estado, realizar un proyecto de ley serio, marginarse (al igual que todos los dirigentes seudosociales) en la designación de beneficiarios de tierras y su ubicación, y estudiar cómo invierte el éxodo de chacareros a las grandes ciudades. Convengamos en que el campo está siendo abandonado a cambio de vivir en las grandes ciudades a lo largo y ancho del país, incluso los inmigrantes.

Estoy de acuerdo con él en que el país es inviable con el 90% de su población asentada en las grandes ciudades, esto convierte los pequeños pueblos en páramos invivibles. Ni hablar de la Capital y el Gran Buenos Aires, con por lo menos el 40% de la población, campo propicio para la explotación política, económica e ideológica. ¿Como hará para que zapateros, modistas, contadores, ingenieros, cocineros, en fin, tanto hombres como mujeres sin trabajo, tomen la azada para explotar la tierra que promete darles? Creo que solo delira en pos de la toma del poder al mejor estilo marxista, extravíos que llevan a la verdadera esclavitud, aquella en la que (como en Cuba) la población es considerada sierva de la gleba de la revolución.

La Argentina necesita de propuestas serias y viables, no puede dar lugar a seudodirigentes sociales que incitan al odio de clases con el solo afán de hacerse del poder.

Pedro Pablo Farias

DNI 11.420.597

Otra crisis

Creo que puedo contarles a las nuevas generaciones que en el transcurso de mi existencia viví crisis politicas y económicas peores que la actual. A tal punto que en algunas de ellas se ponía la vida misma en peligro. Como no quiero abrumarlos con mis historias, solo les sugiero que consulten en los archivos cómo eran los años 50, 60, 70, 80, hasta que llegó la democracia para quedarse. Se vivieron épocas muy penosas y peligrosas, hasta el punto de que se salía de la casa a la mañana para trabajar y no se sabía si se iba a volver a la noche vivo. En alguna crisis casi llegamos a que cada provincia tuviera moneda propia. Y se usaron cuasimonedas. Sería muy bueno que las nuevas generaciones consultaran con sus mayores para que les cuenten personalmente. Entonces verán que no todo tiempo pasado fue mejor. Hoy día, a pesar de todos los problemas que tenemos, vamos bien, porque existe la república, para quedarse.

Armando Torres Arrabal

arjt@hotmail.com

Respeto perdido

Tengo 13 años y soy de San Miguel del Monte, asisto a una escuela técnica y quiero señalar el mal comportamiento en las escuelas. El respeto ya se ha perdido totalmente en los jóvenes. Ojalá muchos chicos como yo lean esta carta, y que sepan que de ellos depende el futuro de nuestro país y del mundo. Pero el problema no surge de los jóvenes ni de la escuela, sino del hogar. Son muchas las razones: familias destruidas, abandono y falta de trabajo son algunos de ellos. Esto les quita toda posibilidad de un hogar y de educación.

Mateo Valentín Olguín

DNI 46.948.302

Llegada a las Malvinas

El 8 de septiembre de 1964, el Subcomité III del Comité de los 24 de las Naciones Unidas comenzó a examinar la cuestión del territorio de las islas Malvinas. El piloto civil argentino Miguel Fitzgerald, estudioso del intento fallido de Aldo Comi y César Álvarez por aterrizar en las Malvinas en 1952, logró que su vuelo y aterrizaje en Puerto Argentino coincidieran con esa reunión, y con su cumpleaños, asegurándose la difusión mundial del hecho; entregó una proclama destinada al gobernador que decía: "Yo, Miguel Fitzgerald, con todo el derecho que me da ser ciudadano argentino, les exijo que se retiren de las islas Malvinas". Héctor Ricardo García, director de Crónica, lo recibió en Río Gallegos y tuvo la primicia; el título, hace 55 años, fue: "Malvinas: hoy fueron ocupadas", iniciándose así una sucesión de intentos por su efectiva recuperación para la soberanía nacional.

Gustavo Carrere Cadirant

DNI 14.927.545

Comedor

En nombre del comedor Padre Agazzi hoy quiero dar gracias a todos. E informar que hemos podido entregar, en 13 años, 546.429 almuerzos y cada uno de ellos costó $9,68. También lo estamos acompañando con un litro de leche. Con la ayuda recibida pudimos festejar el Día del Niño en nuestro comedor, con juegos inflables, maquillajes, payasos y la entrega de 500 juguetes. El comedor Padre Agazzi se encuentra ubicado en la calle Libertad 6401, Chilavert. Está enclavado en el centro de ocho villas de emergencia: La Rana, Corea Chica, Corea Grande, Villa Hidalgo, La Cárcova, Villa Lanzone, la 19 y 9 de Julio. En el comedor se entregan alimentos todos los días en un tupper, para que puedan comer en familia. Son 250 almuerzos, de los cuales 150 son para niños. Desde 2006 hemos entregado muchos de esos almuerzos. Para usar una metáfora, el equivalente a diez estadios de futbol con mamás, papás, niños y ancianos.

La frase que hemos acuñado en el comedor Padre Agazzi es "los pueblos que se olvidan de los niños y los ancianos no tienen futuro". Les pedimos que recen por nosotros, para que la Santísima Virgen de la Merced, patrona de nuestro comedor, nos acompañe e ilumine para que no perdamos el espíritu de servicio.

Alfredo Benedetti

Director

casa_abenedetti@hotmail.com

En la red

El Banco Mundial aprobó un préstamo de 395 millones de dólares para la Argentina

Facebook

"Gracias al mundo por su apoyo. Espero que no seamos malagradecidos" - Joseph Hazan

"¡Que no los usen para planes sociales!" - Alida Celia Avanza

"¡No aprendemos más! Lo único que hacen es seguir endeudándonos más y más" - Mariela Sandra Borges

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina