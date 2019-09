De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de septiembre de 2019

Carta de la semana

Por nuestros hijos

El miércoles próximo recordaremos en la figura de Sarmiento a todos los maestros y reflexionaremos sobre la educación, particularmente sobre su importancia en el desarrollo del país y de sus habitantes. El rol que la sociedad y el Estado asignan hoy a los docentes es distinto al de hace 30 años. Se espera que detecten y prevengan actos de violencia, que deriven niños en situación de desamparo, que informen los casos de mala constitución familiar y de abusos, que contengan a pequeños carentes de afecto o con sobreprotección. Se pretende que descuiden su papel docente para desempeñar tareas ajenas a la función pedagógica. Por suerte, diariamente maestras y maestros trabajan para que sus alumnos adquieran conocimientos y los pongan en práctica, desarrollen su inteligencia e incorporen valores éticos. Esa prédica no solo se imparte en la escuela. Debemos hacerla en nuestros hogares. Porque la educación empieza en casa y continúa en la escuela. Es la mejor ayuda que les podemos dar a nuestros hijos y el mejor homenaje cotidiano que podemos hacer a los maestros.

Ricardo Fuentes

fuentesric@yahoo.com.ar

Los dueños del país

Hace tiempo que nuestro país tiene muchos dueños: el gremio de los camioneros es el dueño de las rutas; el gremio de los maestros (palabra maravillosa que han cambiado por "trabajadores de la educación") es el dueño de nuestros niños y de su futuro educacional; las Madres son las dueñas de la Plaza de Mayo y de la moral argentina; los movimientos piqueteros, subsidiados por el Gobierno, son los dueños de las calles de la Capital y manejan a su antojo la vida de las personas, y el partido peronista y sus rémoras han decretado que son los dueños del país.

En el medio quedamos los ciudadanos comunes, que no nos creemos dueños de nada, sino parte de un país, y que tratamos de salir adelante de la única forma en que sabemos, trabajando, a pesar de tener que sufrir en carne propia el maltrato de tantos dueños.

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

El camino

Seamos constructivos. Grabois propone que nadie pueda tener más de 5000 hectáreas de tierras. El kirchnerismo nos enseña el camino para hacer útiles las inmensas propiedades de Lázaro Báez.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

Indiferencia

En su obra La Argentina como sentimiento, el filósofo Víctor Massuh realizó una lúcida descripción del populismo, representado en nuestro país con nitidez por el peronismo.

Massuh citaba como rasgos del populismo, entre otros, el culto a la persona del líder, la ponderación de la viveza por sobre la inteligencia y lo que denominaba la "muchedumbrización" de la política. De haber vivido hasta nuestros días, frente al resultado de las PASO el filósofo tucumano hubiese agregado un rasgo adicional al populismo: la indiferencia de sus votantes frente a la corrupción.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

Transición más larga

Hay momentos en que pienso que este período de transición hasta las elecciones debería ser más largo. Con ello les daríamos más tiempo para que personajes como Grabois, el Papa, D'Elía y hasta los mismísimos Alberto y Cristina se sintieran más seguros y abrieran sus bocas para contarnos qué piensan hacer con el pago de la deuda, la reforma agraria, redistribución de las tierras, los jueces y las causas en trámite (cuadernos, rutas, hoteles...), con las nuevas "causas venganza", etc. También, para que sigan los piquetes, cada vez más agresivos, y otras menudencias a las que nos tenían acostumbrados el gobierno de Cristina y los integrantes de La Cámpora. Que siga el baile. Es un buen ejercicio prestar atención a todo esto, más lo que irá surgiendo hasta el día de las elecciones. Tengo claro que no quiero más de lo que viví y sufrí durante 12 años. Y todo lo que dicen y hacen me hace sentir como que fue ayer.

Espero que muchos de los que le dieron a Fernández un "voto bronca" viendo esto cambien de idea. ¿Estaremos viendo cómo el pez abre la boca para morir? Ojalá.

Tomás Fernández Iramain

tfi@fibertel.com.ar

Críticas dañinas

Si bien estamos próximos a realizar nuevas elecciones presidenciales, ello no da a la oposición un bill de inmunidad para decir, sobre todo en el exterior, cualquier cosa, perjudicando de esa manera al pueblo argentino todo. Según el candidato Fernández, nuestra relación con los Estados Unidos nos perjudicó mucho y debemos inclinarnos por una relación más estrecha con Europa. Pero cuando se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea manifestó estar en desacuerdo. Dice ser profesor de Derecho, pero en Europa critica a jueces del extranjero y de nuestro país, olvidándose de que el Poder Ejecutivo, según la Constitución, no puede inmiscuirse en cuestiones judiciales. Por otro lado, se intensifican las huelgas sin sentido y los desmanes callejeros con gente que no tiene idea acerca de qué es lo que reclama. Y otro miembro del mismo partido propone una reforma agraria, sin tener en cuenta que ya fue realizada por Vélez Sarsfield al proponer el Código Civil impidiendo que un solo heredero se quedara con la totalidad del patrimonio, promoviendo de tal manera la partición entre los distintos miembros del sucesorio. Podría citar varios ejemplos más.

Por tal razón pido, como ciudadano, que quienes pueden ser elegidos en octubre no utilicen argumentos que, si bien pueden ser políticos, alejan más a los posibles inversores, con la consiguiente falta de crecimiento de nuestro país.

Gustavo Pittaluga

guspittaluga@gmail.com

Nivel de vida

El lector Facundo J. Gago destaca en su carta cómo Chile ha logrado en los últimos 20 años elevar el nivel de vida de sus ciudadanos mientras continúa el deterioro en el nuestro, que ya es una constante. Y concluye preguntando: ¿llegará el momento en que podamos los argentinos emular al país vecino? Vaya la respuesta: seguramente llegará esa instancia, pero recién cuando el populismo peronista y el nefasto accionar de políticos y sindicalistas corruptos sean definitivamente superados.

Osvaldo M. Helman

DNI 4.474.486

Acampe y suciedad

Durante dos días seguidos la avenida 9 de Julio, supuestamente "en forma espontánea", fue ocupada por integrantes de distintos grupos piqueteros, que tras retirarse dejaron un escenario de suciedad y depredación. Estuvieron allí mujeres y niños que, inducidos por inescrupulosos dirigentes, debieron soportar el frío inclemente y la carencia de instalaciones sanitarias. Reparar el daño así causado le costará al gobierno de la ciudad varios millones de pesos. Con algún grado de racionalidad en el reclamo, se habría ahorrado el reiterado espectáculo de anarquía y caos que solo beneficia a quienes manipulan a esas multitudes cautivas, y la suma invertida en limpieza y reparación podría haberse convertido en una útil ayuda para muchas personas humildes en un momento crítico como el actual.

Silvio Saks

saks2019@fibertel.com.ar

Alimentación

Cuando los armenios vinieron a la Argentina se instalaron en conventillos hasta comenzar a trabajar, sin conocer el idioma. Fue muy duro. Pero nunca faltó para comer. El abuelo era sastre; la abuela, costurera; la bisabuela cocinaba, elaboraba queso y manteca, que vendía el bisabuelo. Se levantaban temprano para preparar el canasto que con el tren Roca llegaba a Constitución y se ofrecía a sus conocidos. En la casa había moras, nísperos, gallinas, huevos, duraznos, ciruelas, verduras y flores cuidadas por la bisabuela. Siempre en la casa había además trigo, arroz, leche, yogur (elaborado en casa), harina, y la comida era casera. Es por eso que compartían los domingos con amigos, que gustosos venían.

Pero yo, que viajo en el ferrocarril Sarmiento, a menudo veo a chicos y sus padres, que no trabajan, cómo hacen uso de celulares durante todo el viaje, comen comida chatarra y golosinas, beben gaseosas, etc. Todo eso no es gratis. ¿Qué queda de la AUH? Poco y nada. ¡Y además hay que implementar la emergencia alimentaria!

Cuánto falta de educación en cada familia...

Sara Graciela Kerlakian

sgk89@hotmail.com

