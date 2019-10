De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de octubre de 2019

Autogestión

Los empleados de Aerolíneas Argentinas merecen autogestionar la empresa, sin subsidios. De esta forma, podrán fijarse los salarios que consideren más justos en la medida en que generen fondos suficientes para pagarlos. Es hora de darles lo que ellos tanto quieren. No entiendo el capricho del Gobierno de no hacerlo.

Guillermo Paniego

DNI 11.451.145

Modelo israelí

Muy interesante el artículo de Laura Di Marco sobre la posibilidad de aplicar en la Argentina las soluciones económicas adoptadas por Israel en 1984. Tuvieron objetivos claros y precisos: cambiar un sistema socialista, que había fracasado y cortar de raíz la hiperinflación -500% anual-. Incluso la asociaron a Hitler pues, gracias a ella, Hitler pudo acceder al poder con la promesa de imponer "orden". Se creó un departamento con profesionales idóneos para controlar las cuentas nacionales y evitar déficits. No titubearon. Ni el caos de entonces ni los sindicatos o las presiones pudieron contra esas elementales ideas. La recuperación llegó en poco tiempo. Necesitamos líderes así, que quieran y actúen en consecuencia para innovar y dejar este modelo decadente, y persuadidos de ello. Sin embargo, en el actual escenario, los de "siempre" se pelean para ver quién gana o quiénes tendrán cargos o funciones relevantes.

Qué lástima, son los mismos que nos trajeron esta crisis eterna que estamos padeciendo.

Benjamín Torres Arguello

DNI 13.334.589

Debate presidencial

Los debates presidenciales son la única instancia en el proceso electoral en la cual los candidatos presentan sus propuestas, se interrogan y se interpelan en un marco de absoluta igualdad. Y si bien puede que no sea una instancia determinante en el resultado de la elección, sí es relevante para la promoción del voto informado. Los aspectos a definir por el Consejo Asesor conformado por la Cámara Nacional Electoral y a consensuar con los equipos de campaña de los candidatos en cuanto a estructura, dinámica, temario y moderación son numerosos y generan diversas opiniones, casi un debate sobre el debate.

En esta oportunidad, un aspecto que causó polémica, sobre todo entre periodistas y conductores de programas radiales y televisivos, fue el criterio de federalismo para la elección de los moderadores. Se criticó que, de los doce conductores propuestos, solo dos fueran de trayectoria profesional fuera de los canales porteños. Tal vez el más indignado haya sido Alejandro Fantino, quien convocó a boicotear el debate de Santa Fe al considerar insuficiente la cantidad de periodistas de medios provinciales. El problema no es que Fantino se indigne, porque es preferible un Fantino indignado que un Fantino indiferente. El problema es la manera de canalizar la indignación. Dado que el debate ocurrirá según la ley cada cuatro años, sería deseable que Fantino levante el boicot y presente ante la Cámara Electoral, junto a quienes creemos que el debate puede mejorarse, un criterio para garantizar que en 2023 la equidad federal sea tan rigurosa como lo fue esta vez la equidad de género (pasamos de tres moderadores varones en el debate de 2015 a seis mujeres y seis varones en la presente edición). Y es más. En honor a la consistencia federal, tal vez logremos proyectar el criterio de federalismo que reclamamos para los moderadores a los candidatos, pues el 13 y el 20 de octubre estarán debatiendo seis varones del área metropolitana de Buenos Aires.

Carlos March

Vocero del Debate Presidencial

Carlos.March@avina.net

Al ganador

Al ganador de las elecciones de octubre le digo: la Argentina necesita urgentemente iniciar el camino de la convivencia y armonía, atrás de un proyecto de país. Aunque converjamos de distintos sectores del quehacer nacional y de esquemas ideológicos diversos, no es difícil hacerlo, si superamos viejos enfrentamientos y olvidando agravios, ya que no es hora de revanchismos ni de echar culpas, hay que dejar a la historia el juicio final sobre quién hizo más y quién se equivocó menos. Un pueblo sufrido, generoso y paciente ha otorgado una y otra vez su confianza a distintos gobiernos. Tantas veces lo hizo, terminó defraudado. Las razones, explicaciones y justificaciones son diversas, pero el resultado fue siempre el mismo. Promesas, discursos, propósitos, autocríticas, nuevos planteos y programas. Otra vez expectativas y algunas esperanzas. Al tiempo, todo queda en nada, por no decir que igual o peor.

Ha pasado demasiada agua debajo del puente como para que sigamos en la inacción, soportando una desordenada puja de intereses mezquinos. Por ello, convoco con sencillez a esta empresa gigantesca de recuperar el tiempo perdido, a fin de hacer una Argentina unida, previsible, buscando permanentemente el bien común y un proyecto de Nación, donde participen todos los representantes del quehacer nacional. Si así procedemos, todo lo demás se dará por añadidura.

Federico Carman

DNI: 4.260.163

Encuentro femenino

Del 12 al 14 del actual se realizará un nuevo Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) en la ciudad de La Plata. Un encuentro que históricamente ha sido marginal, ya que está organizado por un tipo de feminismo que es radicalmente distinto al de la mayoría de las familias argentinas, que tienen valores de origen cristiano, entre los cuales está el respeto de la vida por nacer. Teniendo en cuenta el inédito apoyo que le ha dado el arzobispo de La Plata, seguramente sin quererlo les ha dado legitimidad a las conclusiones que vaya a tener y que serán mostradas por los medios nacionales e internacionales como los de la mayoría de la sociedad. Creo que sería bueno que las organizaciones provida que convocaron las marchas contra el aborto se movilicen abiertamente y en forma urgente para llevar a La Plata a la mayor cantidad de mujeres con pañuelos celestes.

Eduardo Martín Schweitzer Benegas

DNI 24.561.385

Obras en el río Salado

El 1º de octubre concurrimos un numeroso grupo de productores agropecuarios a ver los avances de las obras de adecuación de la capacidad del cauce del río Salado, en particular recorrimos el tramo IV, 34 kilómetros entre Roque Pérez y Beguerie. Nos acompañó la inspección de obra (contratada por el Banco Mundial), junto con la empresa constructora y la Comisión Auditora de las obras por parte de Carbap. Lo que vimos no hace más que confirmar lo que todos sabemos, se están haciendo enormes y trascendentales inversiones que durante décadas se ignoraron (desviando muchas veces los fondos), pero estas obras en su mayoría no se conocen. Es tanto lo que se está haciendo que creo sería cansador enumerarlas en detalle. Me siento en la obligación de manifestarlo porque los trabajos en el Salado ninguno de los últimos gobiernos provinciales los ha encarado con la seriedad y rigurosidad con la que se están llevando a cabo. Estas obras impedirán la salida de producción por anegamiento de cientos de miles de hectáreas, lo que se traduce en millones de dólares que podrán ingresar al Estado por recaudación de impuestos; su impacto en el ciudadano de a pie es indirecto, pero monumental. Este tipo de inversiones debería difundirse e inundar los medios de comunicación, en lugar de tantas pavadas y cosas intrascendentes.

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.448

Reserva provincial

Respecto de la Reserva Provincial Iberá Portal Aguas Brillantes, hemos sido engañados los emprendedores turísticos de Colonia Carlos Pellegrini, los habitantes de la localidad, y también el resto de los argentinos que deberemos pagar con nuestros impuestos una obra financiada por el BID que no cumple con lo presentado en la reunión participativa comunitaria y que por su tamaño, arquitectura y ubicación, atenta contra todas las reglas de ecología y belleza natural características del lugar. Con el objetivo de crear un nuevo centro de interpretación de la naturaleza, se ha talado un lapacho de gran tamaño y ubicado junto a la laguna una construcción similar a un supermercado, sin ventanas, y que nada tiene que ver con lo presentado y aprobado en el taller participativo por los lugareños. La obra está casi terminada, pero igualmente reclamamos una modificación urgente para solucionar este grave problema. Es importante también conocer detalles del gasto de los 42 millones de pesos destinados a estos trabajos.

Elsa Güiraldes

DNI 6.289.757

Entradas para Drexler

Compré entradas para ir con mi familia a ver a Jorge Drexler al Gran Rex el domingo 29 de septiembre. Fue con estupor que al entrar comprobé que nos habían estafado. Estábamos arriba de todo, al fondo, antepenúltima fila en el tercer nivel, pese a haber sacado las mejores ubicaciones para el recital. Miré las entradas con detenimiento y vi que el precio que figuraba en cada entrada era de 850 pesos. Una gran impotencia y angustia me embargó. Al regresar a mi casa vi que había pagado por las entradas, cinco en total, 14.468,40 pesos. Mirando en mis correos veo que fueron pagadas por mí el 23 de junio, a través de Mercado Pago. Desde ese día hasta hoy escribo y trato de comunicarme con Entrada Fan. Y mientras pugnaba por hacerlo descubrí que se los denuncia en diferentes sitios de internet. En TuQuejaSuma las denuncias son innumerables. Y esta gente sigue libremente publicitando en diarios de primera línea del país.

Daniela Coll

DNI 17.503.571

Santuario

En su carta, el lector Juan Luis Gallardo cuestionó el uso de la palabra santuario cuando se aplica a los animales. El uso inadecuado de la palabra "santuario" se debe a que se ha traducido mal la palabra inglesa "sanctuary", que significa "refugio", y no santuario. Muchas palabras del idioma inglés son casi homónimas de otras del idioma castellano, pero tienen significados absolutamente diferentes. Los animales en peligro son llevados a refugios. Otro error frecuente es traducir "actually" como "actualmente", cuando su significado es "en realidad".

Delia Malamud Rubens

DNI 5.753.088

