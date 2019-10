De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2019

Carta de la semana

Mirar al prójimo

Los pilotos adujeron la necesidad de una recomposición salarial, aparentemente justa, para ir al paro el fin de semana, finalmente levantado. Por eso, quisiera saber cuál es el sueldo bruto que cobran y el neto de bolsillo que les llega.

La salida "a la israelí", según Laura Di Marco, incluyó un acuerdo con los sindicatos, además del resto de la sociedad. Suena totalmente ilógico que ante una empresa estatal deficitaria, en un Estado deficitario e inflacionario, no pensemos en las asimetrías de bolsillo, ya que tenemos un 35% de la población sumergida y con ingresos paupérrimos. Mirar al costado, al caído, es humanista y cristiano.

Y que nadie se ofenda, porque no estoy cuestionando el fondo de la discusión, sino el contexto en el que se desarrolla.

Ebert Wentinck

DNI 93.649.793

Lógica

Es lógico que los empleados de una empresa crónicamente deficitaria pretendan que les actualicen los sueldos exactamente en relación con la inflación. Pero me pregunto si no sería más lógico que esos mismos empleados agradecieran a los gobiernos de turno que no hayan cerrado la empresa, como sería habitual para un país empobrecido y cuyos recursos no deberían utilizarse en una compañía que genera pérdidas que pagamos todos, restando fondos para otros gastos mucho más importantes.

Bueno... ¡en realidad nada tiene lógica en nuestra Argentina!

Mauricio Balumelli

DNI 14.013.837

Desafío

El titulo de la nota de Nicolás Balinotti en el diario del jueves pasado decía: "Los pilotos desafían el pedido de Fernández de levantar el paro". Lo único que me surge pensar frente a esta actitud es aquello de "cría cuervos y te arrancarán los ojos".

Denise N. de Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

Patriotismo

Hagamos una comparación para darnos cuenta de cómo somos. Tomemos como ejemplo a un país del mundo en crisis tras haber padecido una guerra. Para salir de esa situación todos sus ciudadanos sacrifican sus individualidades y empujan para el mismo lado. Eso se llama patriotismo. Los argentinos, en cambio, ponemos por encima del bien común nuestros intereses personales (paros y piquetes, sin importar, en algunos casos con intención, que el país explote). Eso se llama egoísmo colectivo e idiotez.

H. Guillermo Vidal Albarracín

DNI 4.433.082

Querer y poder

Es verdad: si se quiere, se puede. Casi todo es posible cuando hay convicción, decisión y, además, se dan las condiciones. El problema es cuando "no se quiere", allí no hay nada que hacer.

La Argentina sigue demostrando que una gran mayoría no quiere. Lo vemos en su dirigencia, especialmente en algunos jueces, comenzando por la Corte Suprema, y también en muchos empresarios. A pesar del dolor y el sufrimiento de la gente, nada los conmueve. Su hipocresía y mezquindad es tan profunda como su falta de grandeza y patriotismo. Las organizaciones crecen cuando las personas crecen. Siempre primero las personas. Hasta que no generemos una masa crítica de dirigentes con capacidad de servir, ceder y renunciar, no tenemos posibilidad de salir adelante.

Luis María Astarloa

DNI 14.876.142

Un país decente

Meses atrás compré entradas para ir a ver a Caetano Veloso cantar con sus hijos. Luego de transcurridos los primeros temas de la noche, sentí que estaba indudablemente ante el mejor recital del año. Pura poesía, emoción y talento. El público era el esperable. Mayores de 35-40 años que pudieron desembolsar, en promedio, más de 3000 pesos por entrada. No bien termina el recital, muchos de ellos entonan, con espíritu futbolero, cánticos contra Macri, así como el muy prosaico "vamos a volver." Y, efectivamente, posiblemente vuelvan. Lo que nadie allí parecía tener conciencia es de que retornaría un gobierno que robó, intentó encubrir el peor atentado en nuestra historia, dilapidó la plata de la famosa soja a 600 dólares, quiso acallar las verdades estadísticas y de paso se dedicó a estigmatizar a la prensa. Saludablemente, Alberto Fernández ya ni intenta negar todos estos datos de una realidad demasiado cercana. Entre mis recuerdos de juventud, están aquellas marchas posdictadura, cuando anhelábamos la reconstrucción de un país tras años de oscurantismo. Recuperar el diálogo, la convivencia democrática y soñar con un país decente. Esa decencia con la que muchos seguimos soñando y que faltó en el Gran Rex.Decencia por los que no necesitábamos patoteadas futboleras a la salida de un momento de belleza y poesía, cualquiera que sea nuestra ideología. Decencia por el respeto a los bolsos revoleados con la plata del país. Decencia por llevar muchas décadas sin saber cómo construir una sociedad mejor, entre todos.

Daniel Helft

DNI 14.391.445

Prisión preventiva

La lectora María Laura Olea afirma con razón en su carta del 26 de septiembre que las organizaciones de DD.HH., con Cristina Fernández a la cabeza, sostienen que, en las causas de corrupción en las que están procesados sus compañeros de ruta, los jueces hacen un uso abusivo de las prisiones preventivas, porque privan de su libertad a personas que, conforme a la ley, mantienen incólume el principio de inocencia. Sin embargo, y como bien dice la lectora, son esos mismos críticos los que, de todas las maneras posibles, tratan de justificar las prisiones preventivas de personas inocentes durante décadas, con la única condición de que ellos sean acusados de los delitos mal denominados de lesa humanidad. Las cartas de lectores publicadas sobre este tema nos dejan la amarga sensación de que estamos malgastando nuestro tiempo en la baldía labor de resistir aquello que los políticos y los magistrados consideran "políticamente correcto" aunque intrínsecamente injusto. Sin embargo, no debemos bajar los brazos, pues deben existir aún algunas conciencias que se estén preguntando por qué hacen lo que hacen. No podemos los ciudadanos convertirnos en meros panegiristas de aquellos jueces que sostienen cuestiones que las disfrazan de derecho, pero que no soportan el análisis simple de la persona común, a quien el derecho va dirigido. Es que, en rigor, nos encontramos hoy frente a sentencias de miles de páginas que se construyen copiando y pegando desaforadamente páginas ajenas, colocando de esa manera a los imputados en un estado de indefensión sustancial que de ninguna manera puede ser admitido en un Estado de Derecho. De esa manera, pues, se encuentran hoy privados de su libertad miles de ciudadanos inocentes que todos los días mueren en las mazmorras.

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Creación de empleos

Necesitamos crear trabajo para reducir la pobreza y, consecuentemente, los planes sociales. Pero, en las actuales condiciones, nadie va a arriesgar su capital sin algún incentivo. Entonces, ¿por qué no se promueve la instalación de empresas nuevas con la obligación de crear empleos? A cambio, se beneficiarían con la exención de todo tipo de impuestos (nacionales, provinciales y municipales) durante un determinado período. No existiría costo fiscal, porque esos impuestos hoy no se recaudan y como dice la calle "el no ya lo tenés". Habría más trabajo, disminuiría la pobreza y se reducirían los planes sociales. La propuesta es eximir de impuestos durante 5, 10, 15 o 20 años, según la cantidad de puestos creados, por ejemplo, de 4 a 10 empleos, 11 a 20, 21 a 50 y 51 o más, respectivamente. Y si se quisiera profundizar, el 40% de los puestos deberían cubrirse obligatoriamente con beneficiarios de planes sociales. Entonces, no se recaudaría menos de lo que hoy se recauda, pero disminuirían los planes sociales. Y la gente tendría trabajo.

Jorge A. Carabba

DNI 4.300.568

El VAR

La controversia desatada por el tiempo que se pierde por la utilización del VAR en el fútbol (al que se suma el que se pierde normalmente mientras la pelota no está en juego) se solucionaría fácilmente implementando el tiempo neto de juego como en el básquet. No tiene por qué ser 45 minutos, podrían ser, por ejemplo, 40, 35 u otro. Hay que estudiarlo.

Mario Milberg

DNI 7.611.498

En la red

Pichetto: "Hay que entrarcon la fuerza de la ley en los búnkeres; no hablé de dinamitar la villa"

Facebook

"Está clarísimo que habló de los narcotraficantes,no de los habitantes de las villas, a quienes justamente quieren defender y se está haciendo desde que ganó Cambiemos" -Mariaca Puig

"¡Quedó más que entendido! Ocurre que siempre tergiversan" - Eva Herrera

"Comparto con Pichetto, ¿Qué ley y qué fuerza puede entrar? Te matan sin miramientos, es como penetrar en una favela" - Msarta Canziani

"Si no se combate el narcotráfico, la Argentina va a seguir igual, por eso a este gobierno le doy una cuota de fe" - Odette Báez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina