De los lectores: cartas & mails

Carta de la semana

Micros de doble piso

¿Cuándo se van a prohibir los micros de doble piso para circular por las rutas de nuestro país? ¿O es que es más importante la rentabilidad de las empresas que la vida de un solo ser humano? ¿Es que los valores están trastocados? Permanentemente se ven vuelcos de este tipo de vehículos y en lugar de tomar medidas inmediatas para prohibirlos o restringirlos que ya se tomaron en casi todos los países del mundo, en la Argentina continúan circulando. Veo por la televisión expresiones de los periodistas analizando el accidente en la ruta 2 y si el chofer se durmió, si descansó lo suficiente o si el vehículo tenía tal o cual falla, pero ninguno concientiza sobre el peligro de la inestabilidad que supone la circulación de este tipo de vehículos por la simple razón de que su centro de gravedad se eleva por la altura del piso al techo y cualquier maniobra equivocada supone, con una alta probabilidad, una tragedia.

Ricardo Bordman

Retenciones

El presidente electo se declara a favor de un aumento en las retenciones a las exportaciones. Sería de mucha utilidad que comparara nuestro régimen impositivo con el de los países vecinos (por no citar otras economías serias en el mundo). Ninguno de ellos tiene retenciones a las exportaciones. Debería ser más creativo, gravando aquellas actividades exentas que en cualquier otro país tributan, bajando gastos en la política y aplicando impuestos a la economía informal.

Raúl H. Ordóñez

Solo para parques

Primero el Tiro Federal, ahora el cuartel de la Policía Montada. ¿El próximo predio cuál será? Los ciudadanos que pagamos abultadísimos impuestos y todo tipo de cargas en la ciudad de Buenos Aires vemos que todas las propiedades emblemáticas en lugares estratégicos se convierten en eventuales negocios inmobiliarios, sin consultar y en todos los casos ignorando los intereses de los vecinos de la zona, siempre con el cuento de que se va a reservar algo para destinar a "espacio público". Estoy de acuerdo con el cambio de destino de esos predios, pero solo si se transforman en parques públicos.

Sergio Ohanessian

Turismo receptivo

Es permanente escuchar discursos sobre la importancia del turismo para el país, por todo lo que genera . Lo que falta es que a las innegables bellezas naturales les agreguemos vocación y convicción de servicio: atender bien y amablemente al turista, aceptar tarjetas de crédito y distintos medios de pago, tener equipamiento moderno y confortable a disposición en alquileres, alojamiento, vehículos, etc., ampliar días y horarios para visitas y paseos, en especial cuando se trata de emprendimientos privados, ya que todo esto deja mucho que desear.

Mariano I. Ymaz

Emilio Monzó

El nombre de Emilio Monzó debe ser escrito todo con mayúsculas. Tal como lo merece una persona que, desde la política, antepone a sus logros personales el bienestar de su Nación. Un placer la lectura de sus palabras. ¡Deseo que hagan escuela!

Cristina Winchkler de Lucchesi

Defensor

En el programa Terapia de noticias, de LN+, el abogado Beraldi fue entrevistado por cinco periodistas profesionales sobre las causas más comprometidas de la expresidenta Cristina Kirchner en su condición de defensor. Sin ir a las cuestiones de fondo (en cierto modo imitando al entrevistado) observé una persona impávida, con rostro de tener la respuesta aún antes de que le formulen la pregunta, sin que se le mueva un músculo de la cara.

¿Habrá algo que este hombre no pueda explicar? Cualquier mortal ante la situación descripta hubiera tomado la frase de Lorenzino: "Me quiero ir". Beraldi, en cambio, me hizo recordar algunas frases que el ingenio popular inventó para describir el heroísmo del jugador de fútbol Mascherano en su apogeo. Así, podríamos decir, por ejemplo, que "Beraldi va a San Fermín y él corre a los toros".

Gerardo Martínez

Ejemplos para el país

Mi amigo Albino Gómez, excelente periodista y diplomático, me relata dos ejemplos de honestidad y patriotismo de nuestra historia: el general Roca encomendó al general Pablo Riccheri que viajara a Alemania a comprar 40.000 fusiles Mauser para protección de las fronteras. Al concretar la compra, se le acercó un representante de los fabricantes con un sobre con un cheque por su intervención. Riccheri abrió el sobre, tomó el cheque, lo endosó y se lo devolvió al funcionario diciéndole: "Usen este importe para entregarnos 3000 fusiles más". El otro episodio ocurrió tiempo después. El gobierno argentino envió al almirante Betbeder a Inglaterra para controlar la entrega de los acorazados Rivadavia y Moreno en debidas condiciones. Al concluir la inspección un funcionario británico se presentó en la oficina para entregarle un sobre por su trabajo y la imparcialidad con que había cumplido. El almirante abrió el sobre, retiró el cheque y pidió a un secretario enviar una nota de agradecimiento del gobierno argentino a los directores del astillero por la rebaja de 300.000 libras que habían tenido el bien de hacerle llegar sobre el precio de los barcos.

Que pena que hoy no tenemos ni un ejemplo como estos para aplaudir.

Ricardo Olaviaga

Cambio climático

En un hecho sin precedente, el Parlamento Europeo aprobó por amplísima mayoría la declaración de "emergencia climática", cuyo sentido es el de convertirse en una llamada de atención a toda la clase política europea para que redoble esfuerzos a fin de enfrentar el calentamiento global. La iniciativa del Europarlamento recoge también la demanda de miles de jóvenes de dicho continente que se vienen manifestando contra el cambio climático y sus gravísimas consecuencias en el presente y futuro de nuestro planeta.

Sería interesante saber si el próximo gobierno nacional tiene pensado sumar a nuestro país al grupo de naciones que tienen en sus agendas contribuir a mitigar las causas y los efectos que ya se están sintiendo en nuestro territorio. Es el mayor desafío que afronta la humanidad, y la Argentina no debería quedar al margen de los esfuerzos globales para buscar vías de solución que ayuden a preservar el futuro de la vida en nuestro planeta. La juventud argentina y las próximas generaciones de argentinos merecen que hagamos ese esfuerzo hoy como sociedad, con palabras, pero, sobre todo, con acciones bien concretas y efectivas.

Patricio Oschlies

Massa

Hace unos años tuvimos que agradecer a Sergio Massa que Cristina Fernández de Kirchner no fuera eterna. Ahora debemos agradecerle exactamente lo contrario. Oportunidad perdida y oportunismo partidario aprovechado en contra de la República.

Andrea Cecilia Testa

Elecciones en Boca

Tengo 74 años de vida y como hincha de Boca, he vivido grandes alegrías y algunos sinsabores. Hoy creo que estamos en un momento crucial en la vida de nuestro club. En las vísperas de las elecciones para renovar las autoridades de la institución, veo que hay socios que, disgustados por los resultados deportivos, piensan votar a la oposición. Tenemos un club ordenado, saneado financieramente y con obras ya realizadas. Les pido por favor que no embarquemos al club en una aventura por una copa más o menos. Miremos a nuestros primos. Primero les fundieron el club y después terminaron en la B. Recapacitemos.

Florial Ángel Garberoglio

Alimentación y salud

Los trastornos de la conducta alimentaria son una preocupación creciente para la salud pública. Promovidos por modelos corporales que idealizan estereotipos de delgadez, potencian tanto patologías tales como anorexia y bulimia como el uso inseguro e irracional de laxantes y diuréticos. En este sentido y con una tasa de casos de sobrepeso y obesidad en aumento, progresivo, sostenido y alarmante, tanto para niños como para adolescentes y adultos, es necesario un abordaje preventivo y el control de los factores de riesgo que aumentan la carga de enfermedades como las crónicas no transmisibles, con discapacidades, problemas psicosociales, mala alimentación y calidad de vida, muerte prematura y gastos innecesarios de bolsillo y del sistema de salud. Es enormemente útil educar para la salud, prevenir enfermedades, promover la lactancia materna, la actividad física regular y la disponibilidad de alimentos, mensajes y entornos saludables. Un buen comienzo es evitar o reducir la oferta y el consumo de alimentos procesados ricos en grasa, azúcar y sal agregada, de bajo valor nutritivo; disminuir la ingesta de bebidas azucaradas y con alcohol; y lograr regulaciones que mejoren la información del etiquetado frontal de alimentos y limiten los mensajes publicitarios que estimulan y crean conductas no saludables.

Damián Pablo Ballester

