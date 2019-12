De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de diciembre de 2019

Respetar al votante

El reciente pase de tres diputados elegidos como parte de Juntos por el Cambio al bloque kirchnerista muestra claramente la total falta de representatividad que tiene el votante en la Cámara de Diputados con el sistema actual de elecciones por listas, además del poco respeto de los políticos por su electorado. Si se modificara el sistema a elecciones por circunscripción con un solo candidato por partido en cada una, los votantes estarían más representados y estos "cambios de bando" serían imposibles, pues se debería llamar nuevamente a elecciones en esa circunscripción o asumiría el candidato suplente, respetando así la voluntad de los ciudadanos. Es inaudito que estos cambios se permitan, ya que son una burla irrespetuosa al votante y dan por tierra con cualquier intento de definir a nuestro Poder Legislativo como representativo.

Enrique Puricelli

DNI 8.037.673

Lamentable

Lamentable. Sí, muy lamentable -y desagradable- la actitud de la multiprocesada expresidenta de la Nación y hoy vicepresidente electa en el acto de indagatoria del pasado lunes. En lugar de centrarse en demostrar su inocencia, se dedicó a distribuir fuertes agravios entre sus juzgadores y a descalificar duramente el proceso que la tiene sentada en el banquillo. Esa irrespetuosidad nunca vista, que la muestra tal cual es, fue y será, pone en evidencia que no tiene argumentos que la exculpen de nada de lo que se le atribuye categóricamente y que, es de esperar, es motivo de una severa condena de prisión a cumplir.

También es de lamentar que un abogado que se había hecho de un nombre en el fuero penal tire todo por la borda por avalar claramente esa tan cuestionable actitud, muy lejana a lo que corresponde en derecho, hasta por una cuestión de educación, en esa y en cualquier otra etapa del proceso.

Adolfo Casabal Elía

DNI 4.414.485

Amenazas y silencio

Soy abogado y ejerzo mi profesión desde hace más de 50 años. Esta semana vi las imágenes de la audiencia de Cristina Kirchner ante el tribunal por un caso de corrupción. En mis años de profesión nunca vi semejante espectáculo, que como mínimo merece el calificativo de bochornoso. Más aún cuando su protagonista ejerció la presidencia de la República y en los próximos días asumirá la vicepresidencia. El derecho de defensa es uno de los tantos consagrados por la Constitución nacional, pero ello -y más allá de la apreciación subjetiva de injusticia que expresó la compareciente- no le otorga el derecho de conducirse de la forma amenazante en que lo hizo ante los miembros del tribunal. Pero más reprochable es el silencio de los tres magistrados. Estos hechos confirman que la República está herida, confío en que no de muerte, aun cuando, por lo visto, las instituciones no responden como lo manda la Carta Magna.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Elecciones en Boca

Alguna gente piensa que el fútbol es cosa de hombres. En mi casa nunca me dijeron eso. A mí desde que soy chiquita me enseñaron a ser de Boca. Me podía equivocar cuando me preguntaban "cuántos años tenés", pero nunca "de qué cuadro sos". Amo mi club. Soy socia de toda la vida. A las mujeres nos costó mucho ganarnos nuestro lugar, por eso lo valoramos más. Y yo no me olvido nunca de todo lo que este Boca les dio a las socias en los últimos años. No solo tenemos un equipo femenino como nunca lo soñamos, sino que cada vez son más los deportes que podemos practicar. Pero también hay muchas cosas que los hombres no saben, como lo difícil de criar un chico sola. Por eso para mí es un orgullo la ayuda que brinda la Fundación Boca, con los programas de apoyo a mujeres y especialmente por el hogar para las madres solas con hijos chicos. Yo soy bostera y soy mamá. Y así como mi papá me hizo de Boca a mí, yo lo hice a mi hijo. Yo misma le compré el póster de Riquelme que tiene en el cuarto. Pero no por eso lo quiero manejando el club.

Cada uno con lo que sabe hacer.

Mónica Noemí Morelli

DNI 14.741.436

Expectativas

Señor presidente electo: estuve el 28 de noviembre en la 25» conferencia de la UIA en Parque Norte. En su discurso prometió: "Vamos a estar mejor", diferenciando entre la esperanza (la fe del creyente en que se puede estar mejor) y las expectativas (la duda del ateo sobre si hay posibilidad de estar mejor). Agregó luego la necesidad de que el proyecto común sea una tarea de todos los argentinos guiados por la consulta a un Consejo Económico y Social, dejando de lado las ideologías. Propuso el camino ideológico del pragmatismo: las buenas ideas son buenas sin importar de quién son. Solo falta que comunique el 10 diciembre su plan de gobierno (objetivos) y administración (hoja de ruta). Sobre la hoja de ruta sugiero privilegiar la sana administración (eficacia y eficiencia) en lugar de la política (el poder por el poder mismo). Eliminar los déficits gemelos es el mejor indicador de una gestión acertada. El déficit fiscal es la causa primera de la inflación. Consecuencia: deuda y emisión. El déficit comercial "ata con alambre" el tipo de cambio. Consecuencia: elevada tasa de interés que condena a la estanflación (el peor escenario). En términos médicos: en terapia intensiva con respirador artificial. Para abandonar el respirador, luego ir a terapia intermedia y finalmente una rehabilitación de algunos años, necesitamos una hoja de ruta consistente, sin parches.

La esperanza humana debe transformarse en expectativas económicas favorables. Caso contrario, la economía vencerá a la política, una vez más.

Fernando Brom

fernandobrom@gmail.com

Eficacia del Estado

El jueves pasado, durante la única cadena nacional que el presidente saliente hizo durante su mandato, lo escuché decir que deja un Estado "más eficaz". Soy isleña del Delta del Paraná, primera sección. Durante su gestión, y creyendo que así sería, abrimos expedientes en Enacom (#29776563/2017) para denunciar la falta de servicio del Correo Argentino en las islas. Dos años y medio pasaron, este se cerró y seguimos sin recibirlo. Ante el ENRE hicimos reclamos diarios de cientos de isleños por los cortes continuos y constantes de luz, los hemos convocado a reuniones con la empresa, el municipio y gente del GPBA... y todo sigue igual. Por el tema energético también abrimos un expediente en Defensa del Consumidor (76611/18) y al día de hoy solo han actuado pidiendo un reporte al ENRE. Los cortes continúan, al igual que los tarifazos. Sin embargo, cada verano tenemos tres días de energía por semana. La nafta no la reembolsa nadie.

A pesar de las notas en los medios de comunicación sobre la cuestión, ni el defensor del Pueblo ni la Secretaría de Energía han actuado de forma alguna. A todos los organismos los contactamos vía Twitter para informar de esto. Tampoco hicieron nada. Somos rehenes de una empresa privada que maneja un servicio público. Sin luz acá no hay antenas de comunicación, no hay agua ni refrigeración alguna.

¿A qué eficacia se refiere específicamente?

Ángeles Novillo Almada

DNI 21.763.454

Monzó

Gracias a LA NACION por la columna del señor Emilio Monzó, un gran político. Sus reflexiones son planteos de un estadista. Si sus ideales hubieran sido escuchados y puestos en práctica por Pro , otro habría sido el resultado de la última elección.

Susana Inés Seligmann

DNI 5.888.754

Mutilaciones

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó una ley prohibiendo operaciones que causen mutilaciones a los animales o que modifiquen su aspecto externo. Suena extraño, al haber simultáneamente hoy en día hombres y mujeres que se infligen dolorosas mutilaciones al solo efecto de cambiar el sexo recibido.

Octavio Schindler

DNI 4.406.569

Patrimonio urbano

Una vez más, y van? Nuevamente, el patrimonio urbano es comprometido a favor de subalternos intereses económicos. Toca ahora a la pretendida desactivación de las instalaciones de la Policía Federal ubicadas en Cavia y Figueroa Alcorta.

Constituye un grave error querer alterar la definida fisonomía del barrio, donde el cuartel policial aporta su elegante estilo. No solo la armonía de las instalaciones, sino su valor histórico, además de albergar diferentes dependencias policiales de especial valor para el sistema operativo de seguridad. A poco de conocer que el debate legislativo fue postergado, luego de importantes manifestaciones de protesta, sirva para que las autoridades responsables de tan inconsulta decisión reparen en este error, dejando sin efecto la iniciativa.

José María Curá

jmcestudio@fibertel.com.ar

Gesto

No todo es malo en las oficinas públicas. La semana pasada, gracias a la intervención de Lautaro, de la Oficina de Contralor Administrativo del Ministerio de Educación de la ciudad de La Plata, el personal auxiliar docente especializado que cumple suplencias en el distrito de Vicente López cobrará sus haberes de hace un año. Fue una espera exagerada en tiempos difíciles como para estar un mes sin cobrar.

Lautaro, un joven de 24 años, piensa en el otro, cumple su horario, trabaja y soluciona los problemas heredados por alguien que trabajaba siete horas y media semanales. Me alegra por todos aquellos que viajaron a La Plata con un rictus amargo en sus caras y regresaron con una sonrisa por haber solucionado su problema. Se necesitan más jóvenes voluntariosos y responsables como él.

Sonia Beatriz Landin

DNI 5.897.587

