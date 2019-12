De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de diciembre de 2019

Carta de la semana

La ética de las prioridades

Soy una ciudadana entre los miles de ciudadanos que poblamos y caminamos todos los días este país. Me apremia confiar en quienes dicen "representarme". Es fácil calificarse de "honorable", pero hay que demostrarlo. No quiero un Congreso en el que no se dé quorum cuando justamente se iba a tratar la honestidad de los cargos elegibles. La ley de "ficha limpia" se puede debatir en varios aspectos, pero no se puede "abortar" su tratamiento, porque la lectura de esa actitud es muy nefasta.

En su discurso inaugural, el presidente Alberto Fernández se refirió a la "ética de las prioridades". Me gustaría preguntarle: ¿no es ética una ley para desterrar la corrupción en nuestros gobernantes ? ¿Por qué no se quiso tratar? Deseo que esto forme parte de sus intenciones, y podamos lograr la paz que caracteriza a los buenos gobiernos también en la Argentina.

Laura Varangot

DNI 10.829.869

Justicia y omisiones

Las críticas del nuevo presidente a la Justicia lamentablemente son correctas. Pero omite la responsabilidad que a él le cabe en la situación que denuncia. Ciertamente la institución no nació con Macri. Es un poder permanente, que trasciende la alternancia de los "poderes políticos". Así, su integración se remonta, en el caso de algunos jueces, a Alfonsín, y continuó desde el regreso de la democracia en un declinante proceso de deterioro que nunca se revirtió y, peor aún, se aceleró en algunas épocas: en la de Menem y en los doce años de la administración Kirchner, en los que el propio Presidente tuvo un rol destacado. Hoy queda una baja proporción de magistrados propuestos por Alfonsín, menos de un 10% por ejemplo; varios más por Menem, aunque en este caso la proporción es altísima en los fueros más sensibles, como el penal federal. Para 2015, del total de magistrados, 511 -o sea, un 56%- correspondían a la administración Kirchner, entre ellos, varios ministros de la Corte Suprema, la cabeza responsable del Poder Judicial. Hoy solo 116, un 13%, corresponden a Macri. Y en la acertada crítica a la politización omite denunciar al principal factor de ese cáncer, el Consejo de la Magistratura, organismo en el que el kirchnerismo tuvo mayoría por más de una década.

Finalmente, hay que distinguir entre algunas "operaciones judiciales" que existieron en los últimos tiempos (contra Beliz, Olivera, De Narváez) de causas de corrupción que se están hoy tramitando con pruebas contundentes. Estas realidades no pueden ser ignoradas al proponer soluciones.

Horacio M. Lynch

lynchhoracio@yahoo.com

Relativismo

El nuevo ministro de Salud afirmó recientemente que el aborto es "una cuestión de salud pública" y que "no tiene ningún sentido convertirlo en un debate religioso o político". Aparentemente, según el ministro, las cuestiones de salud pública no deberían ser objeto de debate, sino entre los médicos. En otras palabras, propone una censura: de esto no se habla sino en un sentido técnico. Si se aplicara la misma lógica a otros campos, prácticamente nada debería ser objeto de debate. Cada esfera de actividad se autorregularía por sí misma. ¿Y la política? Igual, cada cual se haría su propia ley. En realidad, la cuestión planteada es reflejo del relativismo que se ha incrustado en nuestra cultura.

Enrique Santos Discépolo, con "Cambalache" y su ironía, supo poner en evidencia la perversión que subyace a nuestro vigente relativismo. Da lo mismo una cosa que otra. Y los argentinos seguimos practicándolo. El último presidente también practicaba el relativismo sin darse cuenta. Otro ejemplo reciente lo ofrecieron varios de los noveles diputados que juraron, todo muy legal, por cualquier cosa. También nuestro nuevo presidente, en su discurso inaugural, puso en evidencia su credo en el dogma de que "toda verdad es relativa".

¿Será que el relativismo seguirá siendo fuente infalible de autoridad y legitimidad?

Vicente Espeche Gil

espechevicente@gmail.com

Una gran diferencia

Hace unos días sorprendieron y filmaron al embajador de México en la Argentina cuando intentó robar un libro en una conocida librería de Buenos Aires. En cuanto esta noticia se difundió en los medios el gobierno de ese país destituyó al funcionario y le ordenó regresar a México, sin necesidad de someterlo a interminables procesos judiciales que involucran varias instancias. Situaciones similares que se dan en la Argentina con los que ocupan cargos públicos tienen características totalmente distintas. Existen numerosos funcionarios acusados (y acusadas) o procesados (y procesadas) por delitos mucho más graves que el cometido por ese embajador, tales como involucrarse en cohechos, apoderarse de sumas millonarias del erario público, lavado de dinero y acosos o violaciones, y sin embargo han podido postularse a nuevos cargos públicos, e incluso han logrado acceder a esos cargos con el voto de millones de personas a quienes aparentemente no les importa su pasado cuestionable.

Con el argumento de que no puede condenarse a una persona hasta que concluya cada etapa de un proceso judicial (aun en los casos que han sido sorprendidos in fraganti cometiendo un delito), a veces, si se llega a una sentencia firme, esto sucede cuando los acusados ya son ancianos y finalmente ni siquiera sufren el castigo de pasar su condena en la cárcel.

Raúl H. Álvarez

DNI 7.619.244

El desafío educativo

El nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires puso énfasis en la inclusión social, y que llegar a la universidad es un logro al que todos pueden aspirar. Un anhelo absolutamente justo y razonable. Se trata de un objetivo de excelencia y equidad que no merece más que elogios. Así lo escuché cuando puso en funciones a su equipo de ministros. Kicillof y sus colaboradores son jóvenes que han podido cumplir todas las etapas educativas. Le espera una tarea ímproba para tratar de que un niño promedio de esta provincia llegue desde la escuela primaria hasta una instancia superior. Es la edad en la que el cerebro humano se desarrolla minuto a minuto y condiciona de alguna manera su porvenir. Pero la escuela pública se ha ido desorganizando y perdiendo garantías de una formación adecuada para escalar hacia el futuro. Educar es el fin de un gobernante bienintencionado. Desde la infraestructura edilicia, pasando por la alimentación, preparación de los docentes, cantidad de días de clase, eliminación de feriados innecesarios, etcétera.

Gobernador: si ha aceptado este desafío, no se deje vencer por la inercia que ha podido con otras nobles aspiraciones.

Nélida M. Labadie de Villa Abrille

DNI 3.144.309

Dudas

Señor presidente Alberto Fernández, después de haber escuchado los anuncios de su futura gestión en su discurso del martes pasado renació en mí, a pesar de mis 80 años, la esperanza de poder volver a vivir en un país donde la justicia, la honestidad y el trabajo sean los pilares sobre los que se cimienta su grandeza. Pero también sus anuncios me generan dudas, en especial en lo referente a la ayuda de "los que más tienen", a fin de superar la crisis, y en cuanto a combatir el "gatillo fácil".

Me pregunto si en el grupo de los que más tienen va a incluir a los funcionarios nacionales y provinciales de todas las áreas, junto a sus acólitos, quienes gozan de sueldos, honorarios, prebendas, etcétera, con montos que rozan la obscenidad. Y si por "gatillo fácil" hace alusión a las fuerzas de seguridad o a los delincuentes y criminales que a diario asesinan a personas inocentes. Tal vez estas dudas se diluciden con el discurrir de su gestión, a la que le deseo el mayor de los éxitos.

Rodolfo Leandro Salomone

DNI 4.313.335

AFJP

En 1999, hice un aporte voluntario a una AFJP de 20.000 dólares para aumentar los fondos que ya me retenían por ley, y así poder gozar de una mejor jubilación en el futuro. En 2006, bajo el argumento de que las AFJP cobraban "demasiadas comisiones", las estatizaron gracias a iniciativas impulsadas por Massa y Boudou. No solo me confiscaron mi cuenta de ahorro, sino también los aportes voluntarios. Inicié acciones legales por estos últimos (previo pago de 2000 dólares en abogados), y me acaban de confirmar, trece años más tarde, que "gané" el reclamo y que por lo tanto me restituían los fondos aportados voluntariamente. Con lo que me "reconocen", podría comprar 3300 dólares. Si deduzco los gastos legales, recuperaría 1300. Pero solo me permiten comprar 200 dólares por mes. Agradezco al Estado nacional por haberme cuidado de la voracidad de las AFJP sin que yo se lo pidiera y meterme de prepo en el sistema de reparto, garantizándome además una jubilación miserable.

La Argentina, un país de buena gente, que se esfuerza por atraer inversores. Sin éxito por el momento, y justificadamente.

Damián Donnelly

ddonnelly1961@gmail.com

