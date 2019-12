De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de diciembre de 2019

Carta de la semana

La emergencia eterna

Emergencia viene de emerger, etimológicamente "salir del agua". Hace 17 años que los distintos gobiernos dicen que estamos ahogándonos, y para "salvarnos", sancionan una ley de emergencia, delegando las facultades del Congreso al Ejecutivo: el 6 de enero de 2002 se sancionó la ley 25.561, que declaraba la emergencia en materia social, económica, financiera, cambiaria, etcétera. Esta ley fue prorrogada por la ley 27.345 hasta el 31 de diciembre de 2019. Anteriormente se había prorrogado a través de la ley 27.200 del 28/10/2015; la ley 26.896 del 22/10/2013; la ley 26.729 del 28/12/2011; la ley 26.563 del 22/12/2009; la ley 26.456 del 16/12/2008; la ley 26.339 del 4/1/2008; la ley 26.204 del 20/12/2006; la ley 26.077 del 10/1/2006; la ley 25.972 del 17/12/2004.

La Argentina está en emergencia sin descanso alguno desde 2002 y se les han delegado facultades del Congreso a todos los presidentes desde esa fecha para que solucionen "la emergencia económica" y seguimos en lo mismo. El remedio de las leyes de emergencia ha demostrado largamente su inutilidad.

Mejor que el Congreso legisle y el Ejecutivo administre. Probemos con la lógica republicana una vez .

Diego Ernesto Cuenya

DNI 24.340.491

Actos inválidos

"Nulidad insanable". Así fulminó en 1853 la Constitución (art. 29) a la concesión, por parte del Congreso al Ejecutivo Nacional, de facultades extraordinarias o supremacías mediante las cuales la fortuna [sic] de los argentinos quede a merced de los gobiernos. Añadió que los actos de tal naturaleza serían inválidos como lo indican esas dos palabras ("nulidad insanable"), y que los que los formulen o consientan quedan sujetos a las penas (no a la calificación, como erróneamente se consideró en 1955) de los traidores a la Patria. Este artículo sigue en vigencia conforme a la última reforma de 1994.

Isidoro J. Ruiz Moreno

Doctor en Derecho

DNI 4.130.571

Fábula socialista

Acto 1: un argentino produce 12 tomates, el segundo produce 6 tomates y un tercero, sin producir, silba recostado sobre el farol de la esquina. Total producido = 18 tomates. El "sensible gobierno" impone una solidaria justa distribución de la riqueza adjudicando 6 tomates a cada uno. Acto 2: el tercer argentino sigue silbando con sus manos en los bolsillos, el segundo vuelve a producir 6 tomates y el primero, a quien la adjudicaron 6, ahora produce 6 tomates. Total producido = 12 tomates, o sea, 4 para cada uno. Acto 3: el primer argentino se va del país, el segundo cae bajo la línea de pobreza y el tercero se aparta del farol y reclama los 6 tomates iniciales. Acto 4: el pueblo se hunde en una escandalosa pobreza mientras "los gobernantes amantes del pueblo y justos distribuidores de la riqueza siguen incorporando tomates a sus patrimonios", a la vez que por cadena nacional culpan por la pobreza popular al primer argentino.

Moraleja: ¿y si volvemos al antiguo, efectivo y justo concepto de disponer cada uno del fruto de su propia producción?

Roberto Fernández Blanco

DNI 5.173.553

Lenguaje y ética

Ya terminando la larguísima jornada en la Cámara de Diputados, no me sorprende el estado de malestar, tedio y cansancio. Y humillación por la actuación de la mayoría de los legisladores y el lastimoso y desperdiciado "uso de la palabra". Mensajes repetidos como si no se hubieran escuchado entre ellos, reiterando iguales conceptos, demasiada mención al "nosotros" (admitiendo que hay un "ellos"), infantiles acusaciones para culpar al otro?

En cuanto a los juramentos, para varios de ellos podría usar estos y otros adjetivos: risibles, irreverentes, propios de adolescentes rebeldes, incomprensibles, fanatizados.

Es menester recordar que el vocabulario da cuenta de nuestro interior, de nuestra cultura, de nuestros sentimientos y saberes. Eso vale para los diputados también. El jueves pasado vimos en la jura al cargo a aquellos en los que confiamos al votar. Y nos vemos humillados, avergonzados e indignados por los privilegios que tienen, sin merecerlos. Y siguiendo con el uso del lenguaje, les aconsejo conjugar más el verbo "agrupar" en lugar del verbo "agrietar". Hagamos un esfuerzo para que el vocabulario acompañe nuevamente a las instituciones.

Teresa Virgala de Arijón

DNI 4.449.246

Protocolo del aborto

Lamentable el impulso que le ha dado el ministro de Salud al protocolo del aborto. El aborto no es una estrategia de la salud pública. Permeabilizar y ejecutar políticas foráneas impuestas, basadas en falacias, tampoco es una estrategia de salud pública. Atropellar la voluntad del otro no es ni un derecho ni empoderamiento, y avasallar y criminalizar a quienes son objetores es inconstitucional. El asesinato de inocentes indefensos no es signo de una sociedad evolucionada.

Señor ministro, es hora de que se dedique a planificar verdaderas políticas de salud convocando a los que saben, pueden y tienen valor.

Enrique Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

Puertos secos

Ministro de Economía, Martín Guzmán, estamos atentos a la retención de la soja, que impide seguir produciendo en las zonas más alejadas de los puertos. La solución para incentivar la siembra está en reducir el costo del flete al productor, poniendo puertos secos. ¿Qué significa? El 3% que se desea aumentar la retención a la soja, ese importe US$1000 a 1200 millones, aplicarlo a subvencionar el flete, que tenga más de 400 kilómetros hasta el puerto de destino, quedando entonces todos los productores agrícolas en igualdad de condiciones, en ese insumo que es tan significativo.

Martín Sáenz Valiente

DNI 4. 289.445

Custodia para Evo

Señor Presidente, ¿cree que entre las urgencias que dice tener se encuentra resolver e incrementar la custodia para Evo Morales? Estoy dispuesta a ser solidaria con lo que el país necesita, pero no con el señor Morales. Espero atienda mi reclamo.

María Baumann

DNI 5.202.423

Jubilaciones

El recientemente designado vicepresidente del Banco de la Nación Argentina manifestó que al presidente Fernández no lo votaron para que aumente las jubilaciones de $80.000. Me sorprende que formule esas declaraciones, que no corresponden al ámbito de su competencia. Nadie le pide al Presidente que aumente las jubilaciones arbitrariamente, sino simplemente que se cumpla con la ley de movilidad y no se repita una quita del poder adquisitivo, como ocurrió con la modificación ocurrida en 2017, que se presentó como ventajosa para los jubilados. Señor Tombolini: zapatero a tus zapatos.

Marcelo Cañellas

DNI 5.405.298

La Navidad

Vivamos esta Navidad con profundo sentido cristiano. Jesús, el hijo de Dios, vino a este mundo a salvarnos. Por medio del sacramento del bautismo nos da la gracia de ser hijos de Dios y dignos de su amor infinito. La Navidad nos trasmite especialmente su mensaje de fe, esperanza y amor. Debe servir para unirnos a Dios y entre nosotros. Jesús hecho hombre nació en un pesebre y murió en la cruz, manifestando su inconmensurable amor. Unidos en familia descubramos la importancia de dar y recibir amor. Hoy más que nunca defendamos la familia y la vida desde la concepción. Recordaremos a nuestros padres, que nos trasmitieron la vida y la fe en Dios y nos enseñaron a amar. El amor es servir y quien no vive para servir no sirve para vivir.

El espíritu de la Navidad renueva el sentido trascendente y eterno de nuestra vida. Honremos nuestras tradiciones y valores cristianos en esta fiesta del nacimiento de Jesús.

Marcelo J. Louge Juárez

mjlouge@gmail.com

Mala alimentación

Al ver a la gente en la calle y en los medios de transporte, estoy de acuerdo con el doctor Cormillot: la mala alimentación genera exceso de peso. A esto se suma la falta de conocimientos en economía doméstica (que en otros tiempos era materia del secundario para ser "maestro normal nacional") y en cocina casera, que las madres de esta época desconocen, pues se las ve comprando a sus hijos comida "chatarra", abundante en grasas y sal, y gaseosas.

El bono otorgado sin educación llevará a la compra de lo anterior. Falta educación que lleve a tener una buena alimentación.

Sara Graciela Kerlakian

DNI 6.245.571

