De los lectores: cartas & mails

Carta de la semana

Austeridad

La historia, publicada en el sitio ABC Internacional, cuenta que Angela Merkel, canciller de Alemania, acudió -junto a su marido, Joachim Sauer- al festival de Bayreuth de 2012, donde se representan cada verano óperas de Richard Wagner y al que acuden figuras prominentes de la cultura, el cine, la política y la intelectualidad de ese país, con el mismo vestido azul, el mismo collar, el mismo reloj y el mismo peinado que utilizó para la misma ocasión en 2008.

"Hay que predicar con el ejemplo", piensa Angela Merkel cuando abre su armario y se acuerda de su defensa a ultranza de la austeridad. Es la misma estadista que dirige la cuarta economía más poderosa del mundo.

Pequeñas cosas marcan grandes diferencias.

Vicente A. Costa

DNI 14.232.097

Solidarios

Señor Presidente, una vez más nos piden, mediante una ley, que seamos solidarios. Me atrevo a recordarle que en mi caso, como el de millones de compatriotas, soy solidario desde mis 18 años, cuando comencé a trabajar en relación de dependencia, allá por 1968, y nunca dejé de aportar solidariamente durante los 49 años de mi vida laboral. No solo aporté por mi sueldo, que siempre fue en blanco, sino que por mi nivel de ingresos pagué impuesto a los bienes personales, impuesto a las ganancias y demás impuestos que ustedes, por sus necesidades políticas, han sancionado o decretado oportunamente. No quiero hacer cargos puntuales, ya que desde que tengo uso de razón de una u otra forma todos intentaron lo mismo, haciendo recaer la carga exclusivamente en la clase media, honesta y aportante.

Creo que es el momento de que nosotros solicitemos solidaridad a ustedes, políticos, jueces, funcionarios y cuanto personaje acomodaticio exista. Una vez más respetaré la ley impuesta y seré solidario, pero que quede claro: ustedes son los responsables de tanta pobreza, la que solo utilizan con fines políticos y electoralistas. Por lo tanto, en esta oportunidad solo ustedes deben ser los solidarios.

Rubén Oscar Martínez

DNI 7.869.509

Rafecas

En estos días festivos, cuando uno desea un feliz y próspero año nuevo, intentando dar a luz lo mejor de nosotros, hubiésemos deseado que alumbren en un futuro próximo claras señales de que la dirigencia política se encamina resueltamente a afianzar la independencia del Poder Judicial de los circunstanciales avatares políticos. En tal sentido, recibimos con mucho beneplácito el discurso inaugural del presidente Alberto Fernández, cuando dijo que "sin una Justicia independiente del poder político no hay república ni democracia posible". Y agregó un "nunca más" a una Justicia que persigue según los vientos políticos. Sin embargo, el entusiasmo que nos produjeron estas palabras del Presidente devino en desencanto ante la postulación del juez Daniel Rafecas como procurador de la Nación. No tenemos nada contra la persona del juez Rafecas, no somos expertos en derecho y mucho menos capaces de expedirnos en cuanto a sus antecedentes judiciales. Pero su figura, con o sin razón, resulta controvertida para al menos una parte importante de la sociedad.

En un momento en el que se intenta acelerar el nuevo sistema acusatorio contemplado en el nuevo Código Procesal Penal Federal, en el que la investigación va a estar a cargo de los fiscales, limitando la actuación de los jueces a ser garantía del debido proceso, es imprescindible que el jefe de todos los fiscales, el procurador de la Nación, sea una figura de intachable reputación ética y que sea percibida como tal por el conjunto de la sociedad, dado que hoy más que nunca es imperioso que la sociedad recupere confianza en la independencia del Poder Judicial.

¿Era necesario postular la nominación al cargo de procurador a alguien que proviene del riñón de los jueces federales de Comodoro Py, justo el sector de mayor desprestigio social, con o sin razón, del Poder Judicial? ¿Para qué alimentar la sospecha de que los jueces federales de Comodoro Py tienen en el juez Rafecas a su hombre en la Procuración General de la Nación? En el vasto universo de abogadas y abogados, ¿no existe ninguno de intachable reputación y alta idoneidad que pueda restablecer la confianza en que las investigaciones contra el poder político no van a estar teñidas de intencionalidad política en vez de justicia?

No dudamos de que tanto el juez Rafecas como el presidente Fernández comparten el valor reconstitutivo que significa la independencia del Poder Judicial del poder político para un contrato social seriamente resquebrajado. En tal sentido, modestamente sugerimos, para ir superando la grieta que tanto daño produce al país, que el juez Rafecas medite si su candidatura no resulta perjudicial y que el presidente Fernández revise la nominación, en favor de ir suturando las heridas de nuestras profundas divisiones, gobernando para todos los argentinos. Esto evitaría que amplios sectores de la sociedad se sintieran excluidos en su deseo de sentir una Justicia robusta, eficaz, ajustada a derecho y lo más independiente posible de los vientos políticos del momento.

Daniel Oks

danieloks1@gamail.com

Roger Calles

rogercalles@gmail.com

Diego Serebrennik

diegoserebre@gmail.com

Pablo Madanes

ppmadanes@gmail.com

Protocolo del aborto

El protocolo para la interrupción legal del embarazo también podría ser llamado protocolo para la interrupción o destrucción legal de la vida de los seres humanos no nacidos, aunque ello cueste decirlo, pero es la realidad objetiva tal como debe ser entendida en nuestro ordenamiento jurídico. Por eso, las causales de no punibilidad del aborto deben ser interpretadas restrictivamente, máxime que en el derecho penal está prohibida la analogía. El vicio jurídico básico del protocolo es que hace de las excepciones una generalidad. Autoriza el aborto en el caso de enfermedad de la madre, pero no exige demostración de que el peligro a la salud sea evitable por otros medios, y lo permite en caso de violación sin exigir una mínima información sobre las circunstancias de la invocada violación, lo cual no estaría en contra de la doctrina por ahora prevaleciente de la Corte Suprema (caso "F. A.L.").

Eso no es reglamentar el aborto "legal", sino permitirlo abiertamente, modificando el Código Penal (cosa que no puede hacer el Ministerio de Salud), favoreciendo que el delito de violación sea ocultado, perjudicando la persecución del violador y facilitando "casos fabricados", en fraude a la ley, así como la ruptura de la cadena sucesoria. Ahí radica no solo la inconveniencia e imprudencia de este contraproducente protocolo, sino también su ilegalidad e inconstitucionalidad. Además, es contrario a los tratados internacionales de derechos humanos.

Manuel R. Trueba

Docente de Derecho Constitucional (UBA, UMSA)

DNI 18.210.138

Celebración ausente

Desde siempre la ciudad de Buenos Aires ha sido ornamentada adecuadamente a la espera del gran acontecimiento de la Navidad. No faltaban las luces en las plazas y avenidas principales y los pesebres en lugares prominentes. Este año la Navidad fue ignorada, ni un simple arbolito y ni hablar de un pesebre en homenaje al nacimiento del Redentor del mundo. Deplorable esta desgraciada y gravísima omisión del gobierno de la ciudad.

Alberto Solanet

asolanet@estudiosolanet.com.ar

Gracias, LA NACION

¡Gracias a LA NACION por estos 150 años! Y por haberme dado más de una oportunidad de poder expresarme en Cartas de los Lectores sobre diversos temas en defensa del patrimonio edilicio, arbóreo y cultural. También agradezco los editoriales estupendos y las notas de pensadores de todos los rincones del mundo, con diversos puntos de vista, sumados a las firmas de Manuscrito, textos personales e íntimos en la última página. Pero muy especialmente quisiera recordar que ha sido por años mi compañero de viajes por el país y el mundo. La enorme alegría de llevar el diario LA NACION en todos los vuelos que realicé en Aerolíneas Argentinas y poder entregarlo a los pasajeros que volvían de lugares tan lejanos como Ciudad del Cabo, Sídney, Roma, París, Madrid, Londres, Zúrich, Fráncfort, Ámsterdam, Miami, Nueva York, Montreal, Los Ángeles, Bogotá, Bahamas, Nueva Zelanda, Medio Oriente y Asia, que agradecían con una enorme sonrisa; era un claro mensaje de que ya estaban en casa. En aquellos años 70/80 no existían los medios digitales ni los celulares, y volando de punta a punta por mi bellísima Argentina, de Tartagal a Ushuaia, tan solo llevar el diario LA NACION era un sello más en el pasaporte de la novela de aventuras que ha sido siempre viajar.

¡Felicitaciones y mi más profundo agradecimiento por tanto!

Susana Inés Seligmann

DNI 5.888.754

