De los lectores: cartas & mails

Garantismo feroz

La actual ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederic, con un alto grado de irresponsabilidad dictó la lamentable resolución 1231/2019 de esa cartera, publicada en el Boletín Oficial el martes 24 de diciembre, que derogó los reglamentos dictados por la exministra Patricia Bullrich, orientados a dar mayor protección a los ciudadanos y mejores condiciones a las fuerzas de seguridad a la hora de repeler la criminalidad. Se vuelve a un sistema de garantismo de los "derechos" de los delincuentes, de cualquier calaña, a quienes poco o nada les importa arriesgar y hasta perder sus vidas, en desmedro de aquellos que en el ejercicio del deber en cada enfrentamiento se juegan la suya. Esta funcionaria demuestra su desprecio, en los pocos días que lleva en el cargo, por las pautas mínimas republicanas sintetizadas en la seguridad y la libertad de las personas a desarrollar sus objetivos de vida en el marco del derecho como ordenamiento social y justo.

Frederic, además, va más allá y desafía lo resuelto en el caso Maldonado. La autopsia del joven, refrendada por alrededor de un centenar de especialistas forenses de diversas extracciones, probó que su muerte se produjo por ahogamiento. Pero aún hay más: temerariamente pretende desvirtuar el peritaje que en el caso Nisman acreditó que el fiscal fue asesinado pretendiendo, desde su ministerio y excediendo su competencia, revisar el peritaje judicial.

Todo al revés, en un "zaffaronismo" virulento cuyo alcance final desconocemos.

Guillermo J. H. Mizraji

gmizraji@estudiomd.com

Las mismas piedras

Según la Real Academia, "desatino" significa "falta de tino, locura o despropósito". Digo esto porque el jueves pasado en el Aeropuerto Ministro Pistarini (Ezeiza) fui testigo de un gigantesco desatino, debido a que dos familiares ingleses, que retornaban a su país, intentaron cambiar, como es lógico, pesos argentinos por libras en el único sitio disponible en esa estación aérea, y se encontraron con un notable cartel que decía: "Por disposición BCRA A6855, suspendida la venta de moneda extranjera a no residentes". ¿Les parece que debo agregar algún comentario más a lo expuesto? Un funcionario de esa sucursal del Banco Nación solo agregó: "Es una resolución de este gobierno fechada el 23/12/2019".

Insisto, este aeropuerto es por donde ingresa la gran mayoría de los turistas. ¿Dije ingresan? Pues ya les anticipo que en muy corto plazo, diré: "Tiempo atrás ingresaban".

Hace décadas que tropezamos con las mismas piedras, y si no están, pues buscamos otras para tropezar. Este es un lamentable ejemplo, ¿o no?

José Alejandro Castro

DNI 4.567.832

¿Quién es?

Yo diría que es blanco, pero para mí es negro; vamos a aumentar 20% pero no, vamos a congelar; para mí fue asesinato, pero creo que fue suicidio; estoy seguro de que hubo corrupción, pero para mí nadie robó; hay que investigar el fallo de los jueces, pero no hay que interferir con la justicia (nunca más); soy contradictorio, pero la contradicción no existe.

¿Quién es?

Jorge Bielsa

DNI 7.844.818

Viaje privado

Entiendo que los contribuyentes debemos recibir de parte del Congreso una explicación detallada de los motivos por los que a nuestro cargo se le adjudica a la señora vicepresidenta un custodio (y sus correspondientes gastos) para la realización de un viaje particular. Asimismo, una vez finalizado el viaje, es preciso que se nos informe minuciosamente sobre los gastos realizados con el dinero adjudicado, sin que ello implique reconocer que un funcionario (por encumbrado que sea su cargo) deba disfrutar de derechos o privilegios vedados a quienes los mantenemos con nuestros impuestos.

Carlos Alberto Blanco

DNI 4.313.685

Aerolíneas

La nueva administración de Aerolíneas Argentinas cesanteó a 10 directores y 40 gerentes, según informó LA NACION. El artículo se refiere al pago de indemnizaciones, pero el interés del que subscribe, exgerente de dicha empresa desde 1948 hasta 1969, radica en el cuadro orgánico advertido de acuerdo con la información.

¡Diez directores! ¡Cuarenta directivos o gerentes! Son cuatro de la gerencia comercial, tres de gestión, cinco de la económica y financiera, cuatro de abastecimiento y logística, dos de asuntos legales, cuatro de recursos humanos, cinco de sistemas y uno de recursos técnicos y aeronáuticos. La sola descripción de la cantidad de directores y gerentes que parece necesitar esta compañía aérea cuya función es volar y vender pasajes es suficiente para explicar las fallas de su gestión, que viene produciendo millonarios déficits. Es el vivo retrato de la actual situación de crisis que vive el país. El agigantamiento del Estado adquirió enormes dimensiones que sus gobernantes se empecinan en mantener y que, respecto de este caso en particular, se manifiesta en el cuadro orgánico señalado.

Para que se comprenda que esta no es un crítica de orden partidario, debemos señalar que Aerolíneas en mi época fue una gran empresa aerocomercial, distinguida en el ambiente aeronáutico internacional como una de las ocho primeras del mundo. Su orgánica contemplaba solo seis gerentes: comercial, económico, operaciones, mantenimiento, legal y personal.

Está todo dicho.

Silvio Pizarro

DNI 1.738.044

Inflación "normal"

El Banco Central, en la implementación del "plan de normalización del dinero circulante" le quita este mes su valor al billete de $5, y planea la impresión de otros de $2000 y $5000. Lamentablemente en un país en el que $1 (un peso moneda nacional de 1969) vale hoy $0,0000000000001 -sí, trece ceros antes del 1- podemos prever que sea normal -sinónimo de frecuente, no de bueno- que estos nuevos billetes vengan con fecha de caducidad.

¿Podemos hacer "algo" en lugar de discutir si llevan animales o protagonistas de nuestra historia reciente en su diseño?

Carlos Schwartz

carlosschwartz2@gmail.com

Árbitros en el fútbol

Debo admitir que cuando un editorial es tan inspirador, la tentación nos lleva a superar los límites del tema. Como proteger a los árbitros, sin que terminen siendo "el pato de la boda" de la fiesta del fútbol. El fútbol es el pueblo y el rugby hace bien al pueblo. Mandela lo entendió antes que muchos. Hoy el seleccionado sudafricano se reparte casi igual entre blancos y negros. Cuánto me asombró escuchar a un dirigente de Camioneros Rugby Club expresar que este deporte genera un compromiso positivo entre los chicos y los ayuda a formarse sin malos hábitos.

Me emociono cuando veo partidos de Los Espartanos y comparto su alegría cuando se descubren haciendo una buena jugada. El deporte de la ovalada es hijo del fútbol. De hecho, se originó jugando con la bola redonda. A fuerza de inteligentes reglamentos, la pelota fue cambiando de formato hasta transformarse en una guinda, que permite abrazarla y defenderla, y sin saberlo ni soñarlo se inventó el deporte del abrazo. En el scrum, al bajar la pelota del line; en el maul y también al terminar el partido, en el contacto más importante: el abrazo con los adversarios en el tercer tiempo.

Por otro lado, este deporte penaliza en forma instantánea. Otorga la preventiva con la primera tarjeta amarilla. El infractor deberá sentarse diez minutos en la silla del escarnio. Casi como que lo mandan al rincón, con el desprestigio de que está en el medio de la cancha, a la vista de todo el mundo deportivo. ¿Se imaginan al Pipa o a Ronaldo allí, o a algún DT que tampoco sea proclive a cumplir sus sanciones?

Imposible lograr que la FIFA cambie a reglas más contundentes, pero el imperfecto VAR educará a futuros jugadores, como las cámaras lo están logrando con los conductores en las rutas. Con tecnología y reglas firmes, sin garantismos, los jueces de fútbol habrán de ser inteligentes animadores de estas fiestas de los domingos y no los patos de la boda que son hoy.

Hasta se me ocurrió soñar que Balbín abrazó a Perón en un fantástico y último tercer tiempo a imitarse en vida por nuestros queridos deportistas del fútbol.

César Battellini

bateluso@gmail.com

Metrogas

Dentro del cúmulo de impuestos que se detallan en la factura de Metrogas, llama la atención lo siguiente: "impuesto ley 25.413". Esa ley es la que creó el impuesto a los débitos y créditos bancarios, es decir, que la empresa lo está facturando y luego, al abonar la factura por transferencia bancaria, los consumidores lo volvemos a abonar. Otra cosa es el cálculo de IVA que se cobra sobre lo que se indica como "total consumos", que incluye Ingresos Brutos, varias denominaciones, impuesto ley 25.413 y otros importes imposibles de descifrar; por lo tanto, estamos pagando impuesto sobre impuesto.

Miguel A. Di Pietro

DNI 4.311.522

Regalo de Reyes

El jueves a la noche recibí mi regalo de Reyes por adelantado. Me lo dio mi nieto, de 5 años, cuando tras varios intentos de conseguir que alguno de los recolectores de residuos le respondiera el saludo, llegó corriendo desde la esquina, a 30 metros de casa y, felizmente, me dijo: "¡Abuelo, ha dado resultado! Lo saludé al recolector y el que manejaba me sonrió".

Daniel E. Chávez

DNI 12.161.930

En la red

Estados Unidos mató en Irak a Qassem Soleimani, un poderoso general iraní

Facebook

"Se van a vengar y los objetivos serán civiles, principalmente aeropuertos o líneas aéreas. Otra vez le han tocado la cola al diablo" - Leopoldo Burgos

"Este sujeto murió en su propia ley, porque según informan los medios estaba organizando más ataques en contra de diplomáticos estadounidenses" - Rolando Tejerina Carvajal

"Abrieron la caja de Pandora, a ver cómo la cierran, irresponsables" - Marcelo Rodríguez

