De los lectores: cartas & mails

Carta de la semana

Por una vez, aceptar la realidad

Es llamativo cómo nos cuesta como sociedad aceptar nuestra realidad. Somos pobres y pretendemos sostener un gasto público extravagantemente alto para una economía tan pequeña como la nuestra. El 30% del gasto no es social y debe reducirse sustancialmente, aplicando una responsable austeridad republicana. Somos pobres y castigamos a los miles de empresarios privados, campo incluido, que son los únicos que generan riqueza y empleo. Deberíamos reconocerlos como verdaderos héroes por emplear a millones de compatriotas en condiciones tan adversas. Somos pobres y mantenemos gastos de legisladores, asesores, viáticos en niveles obscenos. Somos pobres y tenemos una legislación laboral contraria a aumentar la productividad; sostenemos regímenes de jubilaciones de privilegio impagables. Somos pobres y mantenemos una presión impositiva distorsiva y muy compleja, que castiga fuertemente la rentabilidad de todo negocio lícito y el patrimonio de los agentes económicos. Somos pobres y tenemos funcionarios y sindicalistas multimillonarios.Somos pobres y convivimos con una tasa de inflación de las más altas del mundo. Más inflación es más pobreza. El gobierno anterior fracasó por no dar a conocer al comienzo de su gestión el diagnóstico crudo de la realidad. Espero que al nuevo gobierno no le pase lo mismo. Los primeros pasos no permiten ser muy optimistas. Se insiste en negar la realidad repitiendo una y otra vez los mismos errores de siempre, que terminan en seguir distribuyendo pobreza.

Es cierto que la tarea por hacer es enorme y requiere la construcción de consensos a largo plazo. Pero la clave pasa por modificar el enfoque. ¡Ya es hora de empezar de una buena vez!

Guillermo Paniego

DNI 11.451.145

La patria somos todos

José Ingenieros fue un diputado socialista que como Favaloro se suicidó ante la impotencia republicana. Demostró conocer como nadie el ser argentino. En El hombre mediocre demostró como nadie conocer los sótanos de la política. Dice allí: "Cuando la política se transforma en una profesión, la patria se transforma en un negocio". Y fue antes del peronismo. Y luego Borges lo definió magistralmente buscando escapar del populismo mesiánico: "La patria no es nadie. La patria somos todos".(inscripto en el frente del CCK).

Si la patria es un Instituto y cobra peajes por el trabajo bien hecho no hace falta aclarar nada. Como lo estipula el sistema judicial: "A confesión de parte relevo de pruebas".

Tarea para empezar en 2020: cambiemos poder por sistema. ¡Sistema judicial urgente! El Poder Judicial se llevó puesta la Argentina y nos gobierna desde que se inventó Comodoro Py. En una república el Poder Judicial es el que menos se ve y más se siente. Los pesos y contrapesos de la República Argentina están todos del mismo lado. El poder de turno y su resultado es la corrupción a cualquier precio: 500 pesos si es para evitar una infracción en una ruta argentina o 5000 millones de dólares si es para quedarse con YPF.

La patria somos todos. Cambiemos la patria. Debemos darnos una nueva oportunidad. Que los principios y valores de Belgrano, Alberdi, Sarmiento, Ingenieros y Favaloro... y unos pocos más nos inspiren en este 2020.

Fernando Brom

fernandobrom@gmail.com

Habitante, ciudadano

"Educar al soberano implica pasar de habitante a ciudadano", dijo Domingo Faustino Sarmiento. De esa manera, cada uno de los argentinos podría asumir sus responsabilidades y ejercer plenamente sus derechos.

Reflexionando sobre el erróneo y perjudicial proceder actual de nuestros ciudadanos (salvo honrosas excepciones), en casi todos los sectores de nuestra sociedad, concluyo que ello se debe a un común denominador: la falta de un nivel de educación necesario y suficiente, que alcanza hasta a aquellos que se encuentran en los cargos más altos del poder nacional, provincial y municipal en todo el país. La Argentina fue uno de los primeros países que implantaron la educación obligatoria, laica y gratuita. Hoy ha decaído tanto que llevó a la ciudadanía a inclinarse por el facilismo y el desamor por el trabajo y la educación, lo cual nos condujo a la actual situación de pobreza y deterioro moral.

Debemos dejar de ofrecer soluciones proselitistas improductivas y de arengar a la población en forma vacua, intencionada. Faltan unión y espíritu nacional. Juntos podemos y debemos lograrlo, poniéndonos a trabajar patriótica y mancomunadamente en la búsqueda de ese objetivo primordial: la educación, para bien de las futuras generaciones, hoy desprovistas de un futuro promisorio.

De no ser así, muy pronto vamos a carecer de ciudadanos suficientemente preparados para llevar adelante las organizaciones tanto estatales como privadas, fundamentales para devolver a la Argentina a la posición de privilegio que tuvo varias décadas atrás.

Pascual Albrizio

DNI 4.334.025

Ola delictiva

Es impresionante la cantidad de delitos que se vienen cometiendo en los últimos tiempos. Femicidios, motochorros que asaltan y matan a diestra y siniestra, incluso a turistas que llegan a Ezeiza, que son seguidos y robados en las puertas de los hoteles. Todo esto a diario, sin descanso.

Dada esta situación todavía no he notado que la ministra de Seguridad haya salido a la palestra para decir qué medidas va a tomar el Gobierno al respecto, porque esta ola delictiva no tiene miras de parar.

Horacio D. Garigliano

domigari@yahoo.com.ar

La escuela pública

De un tiempo a esta parte es notoria y creciente, principalmente en los medios de comunicación y en la política, la pretensión de segmentar a la sociedad argentina en clases sociales, entendidas estas como conjunto de individuos cuyo ideario, destino laboral y económico, preferencias partidarias y hasta artísticas estuvieran indefectible e inmutablemente condicionadas por su coyuntural condición económica. Quienes tuvimos la fortuna de asistir a la escuela pública argentina de mediados del siglo pasado sabemos que eso no es necesariamente así, que en ella confluían armónicamente miembros de todos los niveles de nuestra sociedad, y cada uno de ellos sabía (o mejor dicho, intuía) que la circunstancial situación económica en que se encontraba en ese momento en modo alguno iba a condicionar su futuro, que iba a estar más bien signado por nuestro esfuerzo, dedicación y, sobre todo, nuestro apego al estudio.

Que hoy la situación parece ser distinta quizá sea una de las claves de nuestra actual decadencia.

Gustavo Saad

DNI 14.741.454

Credibilidad

Los antecedentes del actual presidente me desconciertan, dice una cosa y poco tiempo después todo lo contrario, según las circunstancias. Fue el peor opositor de Cristina Fernández y hoy es su principal defensor. Como ejemplo basta decir que la acusó de estatizar Ciccone para ocultar pruebas del intento de posesión por parte de Boudou, también dijo que creía en el asesinato de Nisman y ahora dice que cree que se suicidó. Si alguien escribe un libro "Alberto Fernández versus Alberto Fernández" tiene para varios capítulos.

¿Es posible creer en alguien así?

Julio César de la Barrera

juliodelabarrera@hotmail.com

Impeachment

Hemos leído las últimas semanas algunos artículos referidos a los problemas de impeachment que enfrenta Donald Trump. De acuerdo con ellos, sería prácticamente un hecho que el presidente de los Estados Unidos será efectivamente penado con un juicio político cuando en realidad lo único que se ha llevado a cabo es una parodia establecida por diputados del Partido Demócrata, a cuya cabeza se ubica el congresista Adam Schiff, apoyado por Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, y la prensa de izquierda de ese país, y en donde no se ha probado un solo caso grave. O sea que la Cámara baja ha procedido con un juicio totalmente parcial, en el que no se han permitido testigos propuestos por los republicanos y en el que tampoco se ha permitido la mención del nombre del "arrepentido" ( whistleblower) a pesar que todos saben de quién se trata. Pero este llamado impeachment en realidad no lo es hasta tanto la Cámara de Representantes entregue al Senado las actuaciones preparadas por los diputados a los efectos de que en ese fuero se juzgue el juicio político, según indica la Constitución de los EE.UU. Y es aquí donde nos encontramos con que Pelosi se niega a entregar los cargos al Senado. La demora es tal que el senador republicano Josh Hawley ha anunciado que mañana la emplazará para que cumpla con la Constitución o en caso contrario se anulen todas las actuaciones y se deje de lado el juicio político.

George W. Handley

gwhandley@bluewin.ch

