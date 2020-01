De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de enero de 2020

Carta de la semana

Por nosotros y por los que vendrán, alcemos nuestra voz

Cinco años pasaron desde que Alberto Nisman fue encontrado muerto, curiosamente antes de denunciar públicamente a un presidente en ejercicio, y lejos estamos de saber cómo murió realmente. También estamos lejos de ver tras las rejas a los responsables del mayor atentado terrorista que sufrió nuestro país y que se cobró, con el propio Nisman, 86 vidas. Una vez más, las causas que rozan al poder político solo nos dejan más preguntas que respuestas. Hoy, el reclamo que convoca a nuestra sociedad es el mismo, el que resuena en un eco todos los días en nuestra frágil República: verdad, justicia y fin de la impunidad. Una realidad que nos obliga a mantener nuestra memoria activa y a no claudicar en esta lucha, trascendiendo nuestras diferencias.

No podremos devolverles la vida a quienes la perdieron, pero sí honrar la memoria de quien muriera por la verdad. Una vez más nos toca alzar la voz, no solo por Nisman y las víctimas de la AMIA, sino por todos nosotros y por los que vendrán. Para exigir de una vez por todas y para siempre justicia en la Argentina.

Enzo Scaletta

DNI 40.731.894

Luis Bellando

El rechazo de Luis Bellando como embajador en la Santa Sede muestra el alto grado de improvisación que hay en el gobierno actual, en todos los órdenes.

¿De quién es la culpa? ¿Del anterior gobierno?

Pedro C. Matteucci

DNI 5.506.508

La mazorca

En el Teatro Picadero se representa la obra Yo, Encarnación Ezcurra, quien fundó la Sociedad Popular Restauradora, más conocida como La Mazorca, cuando su esposo, Juan Manuel de Rosas, gobernaba Buenos Aires. La Mazorca tenía como objetivo asesinar e intimidar a quienes se opusieran al gobierno. Mucho se ha escrito sobre las atrocidades cometidas por este grupo paramilitar que ejercía el terrorismo de Estado, atrocidades que nacionalistas y revisionistas históricos de tinte peronista niegan o minimizan. Tampoco hay unanimidad sobre el motivo del nombre. Algunos suponen que es por la unión de dos palabras puestas en práctica: más horca. Otros, que remite a la tortura preferida por los mazorqueros: meter un choclo en el ano de sus enemigos.

Sea cual fuere el origen del término, su creadora es homenajeada en Buenos Aires con una obra de teatro que relata su vida. ¿Repasará también las atrocidades cometidas durante los años del Terror?

Ricardo Fuentes

fuentesric@yahoo.com.ar

Democracia

Desde chicos nos enseñan que la democracia es el "gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". La Constitución dispone que el pueblo tiene sus representantes para legislar en beneficio del pueblo, de todos. Sin embargo, la realidad nos muestra ejemplos como la reciente ley de seudosolidaridad. Legisladores que no sesionaron en todo el año o que apenas se asomaron a los recintos presurosamente acataron la orden de sesionar y aprobar en 48 horas una ley que es un quiebre para el bolsillo de muchos: el ciudadano medio, los jubilados de más de $20.000, el porteño con casa y auto, es decir, millones de personas. Parece que la pronosticada "venganza" va tomando color. Si sumamos el confuso recorte en la devolución del IVA a los alimentos básicos y la disminución en el interés por un plazo fijo, se delinea un apriete difícil de digerir.

Los legisladores olvidan que son representantes del pueblo y no del Poder Ejecutivo ante el pueblo.

José A. Managó

DNI 4.531.816

Solidaridad social

El decreto que reglamenta el impuesto de solidaridad social y reactivación productiva del 30 por ciento en los pasajes al exterior explicita que pueden solicitar el reembolso "los funcionarios del gobierno y sus familiares más cercanos..." pero no los demás residentes en el país.

Está claro que somos los privados los que estamos obligados a ser solidarios y a seguir manteniendo a la casta oligárquica en la que se han transformado los funcionarios argentinos y sus familias.

Se olvidan de que son servidores públicos cuyos ingresos provienen de los contribuyentes, y los contribuyentes se lo permitimos.

Terminamos siendo siervos de la gleba. ¡Cuánta tristeza e impotencia!

Victoria Bunge

DNI 18.118.218

Herida

Quisiera preguntarle a la ministra Sabina Frederic cuáles son sus reales expectativas y qué espera lograr al reabrir la profunda herida que padeció nuestro país con la muerte del fiscal Nisman. La gran mayoría de los argentinos tienen ya formada una cabal opinión sobre el tema, sus orígenes, sus causas, su método y su resultado, razón por la cual toda variación en lo conocido hasta la fecha será considerada una burda mentira fabricada por razones políticas. Solo un cristinista fanático aceptará una nueva versión sin cuestionarla, por lo que todo su esfuerzo no solo será en vano, sino que resultará contraproducente para sus supuestos objetivos, nacionales e internacionales. Sugiero ponerle paños fríos al asunto y evitar la andanada de opiniones adversas que seguramente se oirán al publicarse los resultados del nuevo peritaje.

Eduardo Daniel Teubal

DNI 5.593.805

Treinta por ciento

Soy médica de un hospital público, como muchos colegas. Para nuestra continua formación debemos participar en congresos internacionales.

No es justo que, viajando solo por 5 días -2 de viaje, 3 de congreso-, además de pagarnos pasaje, inscripción y hotelería, tengamos que pagar sobre ello el 30%.

Es como si un miembro del Gobierno tuviese que viajar por trabajo al exterior y pagara el 30%. ¿Eso ocurre?

Pido se revea esta medida, ya que no tiene nada que ver con la solidaridad. Esta misma la brindamos cotidianamente en nuestro trabajo con la comunidad.

Nora Petralli

DNI 10.439.003

Pobreza y hambre

¿Qué es pobreza? Es sinónimo de necesidad, miseria y escasez. Deriva del adjetivo que viene del latín pauper, pauper?ris, que significa "pobre", "que produce poco". Se encuentra en estado de pobreza aquel que carece de los recursos necesarios básicos para el sustento y desarrollo de la vida. Las circunstancias para especificar la calidad de vida y determinar si un grupo en particular se cataloga como empobrecido suelen ser el acceso a recursos como la educación, la vivienda, el agua potable, la asistencia médica, etcétera; asimismo, suelen considerarse como importantes para efectuar esta clasificación las circunstancias laborales y el nivel de ingresos.

Por su parte, hay tres acepciones para definir el hambre. 1) Fisiológica natural de las ganas y necesidad de comer. 2) Apetito o deseo ardiente de algo. 3) Ausencia prolongada de la ingesta de alimentos de forma tal que puede producir la muerte y/o un grave deterioro psicofísico del ser humano. Esta última definición es la que interesa, por cuanto su existencia es involuntaria e impuesta. El ser humano puede sobrevivir aproximadamente hasta unos 30 días sin ingerir ningún alimento y solo siete días sin beber agua. La palabra "hambre" se refiere al estado general de carencia de alimentos e inseguridad alimentaria que afecta a una población. Tal es el caso de Sudán, donde la hambruna es manifiesta.

En nuestro país, como señaló Juan Carlos de Pablo, no hay hambre; sí existe un grado indeseado y lamentable de pobreza. Hablemos con propiedad.

José Fernández Carró

DNI 5.128.691

Término vapuleado

Una mañana cualquiera, en Buenos Aires, un desconocido me interpela dirigiéndose a mí como "amigo": "¿Tenés un cigarrillo o una moneda...?". Y me deja reflexionando, porque no se trata solo de la utilización de ese término como apelación de refuerzo a un pedido; se escucha todo el tiempo: "eh, amigo...", cuando no asociado a una vinculación en una red social a un "pedido de amistad en Facebook". Y la degradación de la palabra se proyecta en las relaciones que designa, incluyendo la de "amigos" virtuales y "reales".

Nos debemos una urgente revisión del vaciamiento de sentido de ciertos términos, que reflejan y explican tal vez ciertos vacíos sociales y existenciales.

Alberto Juanco

DNI 14.728.141

En la red

Facebook

Robert De Niro eligió Buenos Aires como una de sus ciudades favoritas y dijo que es absolutamente hermosa

"Buenos Aireses bellísima, pasan cosas terribles pero la ciudad es bella", Nélida Cabanne

"Es peligrosacomo todo el mundo y con gente siempre de mal humor. Todo lo que quieran, pero es nuestra y tenemos que cuidarla todos ", Sebastián Roldán

"Pero a que no la elige para vivir", Stella Fiol Fons

"Gracias, Robert. Ahora voy a tener un fin de semana en paz", Gerardo Martínez

"Buenos Aires es una hermosa ciudad...para hacer turismo", María Del CarmenCaamaño-Lione

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina