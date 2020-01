De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de enero de 2020

Bartolomé Mitre

Hace 114 años pasó a la inmortalidad Bartolomé Mitre, padre fundador de la República, hijo de mayo, exiliado, revolucionario, presidente de la Nación unificada y propulsor del progreso.

En una oportunidad expresó: "Odio a Rosas no solo porque ha sido el verdugo de los argentinos, sino porque a causa de él he tenido que vestir las armas, correr los campos, hacerme político y lanzarme a la carrera tempestuosa de las revoluciones sin poder seguir mi vocación literaria." En efecto, Mitre debió abandonar su comodidad, "embarrarse" en la política, ganando odios y enemigos.

Sin embargo, aquel sentimiento no era personal. El gobernador bonaerense representaba la suma del poder público, persiguiendo opositores, confinándolos al exilio e impidiendo sancionar la Constitución.

Mitre vivió su juventud en el exilio montevideano, para luego viajar por Bolivia, Perú y Chile.

Tras el triunfo en Caseros, regresó a Buenos Aires junto a Sarmiento, con quien mantuvo una larga y sinuosa amistad. Para entonces tenía 30 años y era un extranjero en su tierra. Eran tiempos de revolución y, en razón de la primacía porteña, tuvo en claro que nada había por encima ni más importante que la Nación.

La influencia del ideario de Mazzini, abrazado por el héroe italiano Garibaldi, con quien compartió luchas durante el largo sitio de Montevideo, fue relevante en su formación.

Su presidencia histórica logró unificar la República y encaminarla en la senda del progreso social y económico. En una nación donde las revueltas habían sido la regla, las bases que sentó importaron una continuidad institucional de más de seis décadas.

Al finalizar su mandato fue senador, poeta, historiador, traductor, revolucionario, diplomático y fundador del diario LA NACION. Hombre versátil, con tantos intereses y actividades, es imposible encasillarlo. Muchos de sus contemporáneos fueron políticos, periodistas, diplomáticos, militares de acción, traductores, poetas, pero es difícil encontrar otra personalidad argentina que haya hecho todo a la vez como lo hizo Bartolomé Mitre. Conocer nuestra historia, los hombres que la forjaron, sirve para evitar reiterar errores; asimismo, su entrega y dedicación son ejemplo para superar fracasos y frustraciones. El pasado puede ser inspirador en una historia que a veces se parece demasiado al presente.

Mitre alcanzó éxitos extraordinarios y también grandes fracasos: conformó una nación unida e institucionalmente ordenada, resonantes triunfos militares, pero también decisiones desacertadas, y hasta un intento infructuoso de elecciones libres casi 50 años antes de la promulgación de ley Sáenz Peña.

Pero, como dijo Roosevelt en un discurso que encaja perfectamente en Mitre, "si fracasa, al menos fracasa atreviéndose en grande, de manera que su lugar jamás estará entre aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota".

Paolo Barbieri

DNI 29.930.693

Jubilación

El cálculo del haber inicial del jubilado se ha efectuado tomando los últimos diez años de aportes, en la creencia de que esos serían los de mayores aportes.

La realidad laboral de nuestro país hace mucho que ha cambiado. Antes, y en general, uno ingresaba a un trabajo y escalaba posiciones hasta llegar a la más alta a los 65 años, en el caso de los hombres, y a los 60, en el caso de las mujeres. Hoy, y ya desde hace tiempo, la mejor edad productiva está entre los 25 y los 40 años, de tal manera que los últimos no son los mejores años de aportes.

A ello se suma el caso de muchos profesionales que, con la experiencia adquirida, se hacen independientes, aportando como autónomos o monotributistas sus últimos años de actividad, con aportes sensiblemente menores que cuando estaban en relación de dependencia.

En resumen, para beneficiar a los trabajadores se deberían computar los diez mejores años aportados y no los diez últimos.

Es un tema de estricta justicia

Carlos A. Bouret

cabouret@gmail.com

Sin luz

Tengo a mi madre, de 91 años, desde hace dos días sin luz y sin agua en un piso 11, Ella tiene problemas de movilidad y necesita cuidados, que no puede recibir.

Los cortes afectan también a otros edificios del barrio de Recoleta, pero los múltiples reclamos a Edesur son en vano, ningún técnico ni cuadrilla apareció aún y no tenemos ninguna respuesta.

La situación es crítica y necesitamos una solución urgente.

¿Alguien podrá escuchar mi reclamo?

Mariana Edelstein

DNI 16.939.132

Límites

Durante toda mi ya larga vida me enseñaron y enseñé a poner límites a los hijos, a respetar las normas y a respetar al otro tanto en su persona como en sus opiniones. Es por esta razón que al leer el manuscrito del señor Ariel Torres "Sin límites nada tiene sentido" me embargó una enorme emoción, por comulgar en todo sentido con lo expresado en dicho manuscrito. Pero además impulsó en mí el loco atrevimiento de soñar que dicho manuscrito fuera de lectura obligatoria en las mesas de nuestras familias, en nuestras escuelas (con el correspondiente debate), en nuestras universidades, en reuniones de amigos de cualquier clase social, en fin, que llegara a los cuarenta y tantos millones de habitantes de nuestra querida patria. Creo que no sería descabellado, si esto se pudiera llevar a la práctica, pensar que este sueño pudiera ser el comienzo de un nuevo horizonte para nuestro querido país.

Eduardo Carpaneto

DNI 4.848.820

Alcohol en el rugby

Como exjugador y espectador de rugby en la actualidad, hace tiempo que me preocupa la relación poco virtuosa entre las empresas cerveceras, las bodegas y las del fernet con el rugby. Si uno presta atención, tanto en la UAR como en muchos clubes de rugby los mayores sponsors de los clubes de rugby son las empresas que venden alcohol para los terceros tiempos, fomentando el consumo entre los jugadores.

Sugiero a la UAR tomar el toro por las astas y cortar todo sponsoreo de dichas empresas.

En caso de no hacerlo, no nos sorprendamos cuando los rugbiers sigan cometiendo incidentes y delitos bajo el influjo del alcohol.

Hernán J. Lanusse

hernan636@gmail.com

Condena

Condenaron en Perú a un argentino por daños causados en el Machu Picchu. El hecho ocurrió hace pocos días y ya hay condena. ¿No deberíamos copiar este proceder en nuestro país, donde la Justicia tarda una eternidad en dictar sentencia?

Carlos Hernán Zabala

DNI 28.053.967

Descontrol

Una desgracia evitable, una muerte que no debió haber acontecido, una irresponsabilidad que deja huellas en cada uno de los involucrados. En algunos más dolorosas que en otros, pero todos son perdedores.

Cuando esas familias queden en el olvido de las primeras planas se enfrentarán al dolor más grande, que es ser responsables de no haber puesto límites, de no prohibir cosas que, porque la moda existe, se permiten.

Y esos adolescentes se lamentarán de qué caro salió el descontrol. Todas vidas arruinadas, y una de ellas, nunca más la oportunidad de equivocarse.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Lenguaje inclusivo

Al leer la noticia publicada el 23 del actual en LA NACION, acerca de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires estudia aplicar el lenguaje inclusivo para toda la administración provincial, supuse que por fin alguien se iba a ocupar de las personas ciegas imprimiendo documentación en braille, de las personas sordomudas capacitando al personal en lenguaje de señas, de las personas autistas editando instrucciones con pictogramas, y así con muchas personas a las cuales la integración se les hace terriblemente dificultosa o directamente imposible.

Pero no... El supuesto gran avance sería publicar en un documento oficial que se refiera a la infancia algo así como niñes, niñxs o vaya uno a saber qué otro dislate.

A veces se escucha decir en una conversación: "Perdí la capacidad de asombro". Error, en nuestra Argentina la capacidad de asombro es inagotable.

Alejandro Villa Abrille

DNI 12.707.382

Superliga

Fui miembro durante muchos años de la Comisión de Control Antidoping de la AFA y crítico en muchas ocasiones del inefable Don Julio.Pero este disparate entre la entidad señera y la Superliga adquiere ribetes de único y patético.

Este modelo, inspirado en España, parte de un origen no aplicable para nuestro país, ya que traza una división entre sociedades anónimas y casos como el Barcelona y el Real, que no lo son.

Con la bendición del expresidente Mauricio Macri, esta Superliga no tiene razón de subsistir y es preferible volver al sistema AFA.

Creyendo que los pobres espectadores son pocos menos que "tontos", trazan una distinción para anular una fecha entre "reprogramación y modificación."

Cómo les explico a dos esforzados trabajadores madrileños (uno de ellos taxista) que gastó sus ahorros de toda una vida para ver a River con Central Córdoba el 29 de enero que, por una trasnochada reunión entre el señor Tapia y el ignoto señor Elizondo, no podrá concretar su único y irrepetible sueño.

Jorge D. Heuck

DNI 11.938.210

En la red

Patricia Bullrich: "Con una Taser, al rugbier fortachón lo dejás sin recursos"

Facebook

"Con perdón, ¿quién llevaría la Taser en ese momento, si no había policías?" - Cambalache Jorge Coultas

"Eso se evitaba si había policías en la zona cuidando la seguridad, no hubiera ocurrido. Eso se llama prevención" - Raúl Oscar Marenco

"Ni hablar si usaran un Desert Eagle 45 ahí si los parás " - Lautaro Carrizo

