De los lectores: cartas & mails

Virus lector

En el aeropuerto de origen pasé por un termógrafo. En Ezeiza llené un formulario. Estamos a salvo: los virus se dedicarán a la lectura.

Juan Javier Negri

Eficiencia

Yo no sé por qué nos quejamos de nuestros políticos... pensándolo bien, ¡son tan eficientes que pueden cumplir hasta dos funciones simultáneamente! Por ejemplo, Daniel Scioli, que ya fue nombrado embajador en Brasil, el jueves pasado actuó como diputado en el Congreso para poder completar el quorum. ¿No son maravillosos?

Marta Feldman

Lomos de burro

La absurda muerte de Braian Toledo pone en evidencia la necesidad de revisar la instalación de los llamados "lomos de burro". El objetivo de controlar las velocidades con dispositivos como estos manifiesta la carencia de recursos y la arbitrariedad del ignorante. Estos obstáculos, colocados discrecionalmente con el criterio del mandamás de turno, son ilegales y anticonstitucionales. Ya debería ordenarse el retiro de todos de la vía pública y evaluar con técnicos experimentados las medidas a implementar.

Enrique Vidal Bazterrica

Manuel Belgrano

Declarado 2020 "Año del general Manuel Belgrano", pululan los actos y las exposiciones para homenajearlo. Y está muy bien que así sea. Sin embargo, sabemos, por experiencia, que no pocos actos y homenajes al héroe están signados por el típico oportunismo (humano por cierto, pero especialmente argentino). Manipulaciones, afán de figurar, codazos, dobleces, pujas y miserias humanas compiten en demostraciones exteriores para el propio provecho. Se trata de exaltar una figura lejos del sentido de su vida o del corazón de ella misma. Llegando, por ejemplo, a panegíricos grandilocuentes a quien tuvo la modestia, la mesura y el servicio como ser personal de toda su vida. El sainete se vuelve tragedia porque es parte del naufragio colectivo de un país sin rumbo ni destino, como país del desatino. Tal vez por eso el silencio de Belgrano resuena hoy como un llamado personal para cada argentino a reflexionar porque él, hecho militar por necesidad de la patria, no tuvo ni vio enemigos en sus adversarios. Pío Tristán, Goyeneche o Pezuela claro que fueron sus enemigos militares, sin contar los hermanos de su propia tierra a los que fue llevado a enfrentar en esas lides. Pero esos enemigos, si lo fueron, asumieron ellos ese rol; él nunca lo tuvo. Mejor dicho no los consideró sus enemigos y obró en consecuencia.

No es del caso ni del espacio desarrollar el fundamento histórico de esta afirmación, casi obvia. Pero nadie podría hoy exhibir homenajes a Belgrano si primero no se pregunta a sí mismo si es leal su legado. Por ejemplo, de no considerar al otro enemigo por pensar distinto. O no manipular por interés o ideológicamente la figura del héroe, ya sean publicistas o políticos oportunistas. O por conveniencia personal negociar con su imagen o medrar en instituciones relacionadas con él.

Como es sabido Belgrano, habiendo sido rico y famoso, muere en la pobreza y en el olvido general. Ningún periódico dio la noticia y la indiferencia general hacia su figura fue común y corriente. Sin embargo, todo eso lo hizo descansar en paz diciendo al exhalar y con amor providente: ¡Ay, Patria mía!

José Humberto Donati

Miembro del Instituto Belgraniano de Rosario

El rugby

Hace ya varias semanas que la ciudadanía se encuentra horrorizada por las noticias sobre la muerte de un joven indefenso a manos de un grupo de vándalos en Villa Gesell. Cierto periodismo ha bautizado a esos individuos "los rugbiers", solo porque un par de ellos habrían tenido algún acercamiento fugaz a la práctica del varonil y leal juego de la pelota ovalada. Lo hacen con la intención clasista de desacreditar ese deporte, tal como si se tratara de una actividad elitista.

El rugby llegó a nuestra tierra de la mano de los ingleses ferrocarrileros que lo difundieron por todo el país a través de los entonces 30.000 kilómetros de traza. Rápidamente comenzó a practicarse en colegios y en clubes. Hoy en día existen 100.000 deportistas federados, todos jóvenes de clase media que han llevado a los seleccionados argentinos a competir contra las mejores escuadras del mundo. Se trata de un juego de contacto, rudo, noble, donde a la violencia se la castiga con rigor y a la fortaleza y a la habilidad las premia el tanteador. Único deporte en el que existe la suspensión por "99 años". Al concluir los encuentros, los rivales se abrazan, se felicitan, y comparten fraternalmente los comentarios del partido. No se trata de "niños bien" consentidos y agresivos; por el contrario, se trata de jóvenes que han completado su educación practicando esa actividad formativa en los valores esenciales.

Luis C. Montenegro

Los chicos invisibles

En la interesante nota sobre los problemas de "Los chicos invisibles" que crecen sin el DNI, Teresa Sofía Buscaglia destaca que, aunque se facilitó mucho el trámite, está lejos de resolverse el problema para un sector de la población infantil y juvenil. Desde 2002 y a partir de casos concretos de sustitución de identidad, venta y tráfico de niños en la provincia de Corrientes, Propuestas 2000, un grupo de promoción de políticas públicas de la Fundación Americana para la Educación, se propuso lograr la gratuidad definitiva del DNI, dado los severos problemas que traía la no documentación. Ese año, se había derogado por decreto la gratuidad del DNI 0 años y se exceptuaba del pago a quienes demostraran carencia de recursos, mediante la presentación de un "certificado de pobreza" de engorrosa tramitación. Junto a Cippec, el apoyo de Unicef y el auspicio de la Fundación Diario la nacion, se realizó una investigación que abarcó desde la descripción de las normativas que regulan ese derecho y las prácticas imperantes, su cumplimiento, las consecuencias que tiene la no identificación del recién nacido en la Argentina y con la inmigración, hasta las limitaciones al goce de otros derechos, como el acceso a la educación y a la salud. El informe completo fue además el resultado de visitas personales y encuestas en las delegaciones del Registro Civil de todo el país, hospitales y escuelas rurales. En una publicación de 257 páginas que se repartió en todos los medios de comunicación y las representaciones políticas -con poca repercusión pública a decir verdad- se describían también las consecuencias de la aplicación irregular e incompleta de la legislación vigente y las posibles soluciones. El ejemplar está a disposición del público, ya que en gran medida no ha perdido actualización.

Quedó claro que había que lograr la gratuidad del DNI 0 años 6 meses y, además, cambiar el vetusto sistema de entrega del documento, "el viaje del DNI", ya que su llegada a manos del interesado podía durar meses. Fue un largo peregrinar que dio sus frutos: en 2003, simultáneamente con la publicación de nuestro trabajo, se dictó el decreto 262, que establecía, por un año, la gratuidad del DNI a todos los niños de 0 a 6 meses en todo el territorio nacional. Nos ocupamos de que se hiciera definitiva a través de la legislación nacional, mediante un proyecto de ley que se presentó en Diputados a ese efecto y que finalmente quedó inserto en la ley 26.001/2005. Simultáneamente, se hizo una campaña informativa en hospitales y reparticiones públicas. A su vez, la entrega del DNI mejoró notablemente al poco tiempo con la implementación de tecnologías más modernas. No obstante, nos consta que es un problema que subsiste por falta de información, de facilidades en hospitales y escuelas y por distintas circunstancias que, por su gravedad, requieren urgente atención apenas se detectan.

Sofía de Laferrère

Directora de Programas de Fundaedu

Nelly Omar

El 20 de diciembre de 2013 falleció, a los 102 años, Nelly Omar, una de las mayores leyendas del canto nacional. En su testamento donó todas sus pertenencias (poncho, guitarra, libros, discos, premios y otros bienes mobiliarios) a la municipalidad de Guaminí (provincia de Buenos Aires), su ciudad natal, con el cargo de que fueran exhibidas en un museo en el que también fueran depositadas sus cenizas. A más de seis años de su muerte, apenas se ha comenzado la obra, hoy en estado de abandono, no obstante haber recibido el municipio, en manos del peronismo, los fondos necesarios de sucesivos gobiernos provinciales, desviados hacia otros fines. Es inadmisible esta rémora, una bofetada a la cultura nacional, a la que esta mujer le aportó todo su arte desde la tanguística y el criollismo, con el añadido de haber sufrido, por su adhesión al peronismo, la prohibición de cantar y grabar en los años 50, obligándola a un largo exilio.

Apelo entonces a la intervención del señor ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, para que la obra se concrete en homenaje a la preservación de su memoria y bienes donados, por los que tememos su deterioro.

Hernán Sotullo

FF.CC. San Martín

Pese a que el ferrocarril San Martín ya corre elevado por el nuevo viaducto, el último tren de Retiro a Pilar sigue saliendo a las 21.40. Esto comenzó unos pocos meses después de que se iniciaran las obras, en septiembre de 2017. Soy docente y termino de trabajar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre las 22 y 22.30. Como el horario sigue reducido, la vuelta a casa es un "calvario" innecesario para mí y para muchos otros trabajadores y estudiantes que necesitan viajar en horas no tan tardías. Ya he llenado el libro de quejas de la línea (folio 77088) y llamado al centro de atención al pasajero, sin ninguna respuesta.

Está por comenzar el año lectivo y pido a las autoridades de la Secretaría de Transporte que se replanteen volver a los horarios habituales que había en 2017.

Mariano Joaquín Lombardi

