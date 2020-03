De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de marzo de 2020

Carta de la semana

Triunfaremos

En la Guerra de los mundos, de H. G. Wells, las bacterias fueron nuestras aliadas victoriosas contra un enemigo infinitamente superior. Hoy, en esta guerra asimétrica, un invasor minúsculo está superando las armas nucleares de la humanidad, quedando demostrado que la realidad supera la fantasía más audaz. No cabe duda de que ganaremos; será una "victoria pírrica" debido a la infinita estupidez humana, pero finalmente triunfaremos. El esfuerzo será remunerado con mejores y más amplios conocimientos, razonamientos, conductas y costumbres, nuevos armamentos y campos de batalla sin humo ni explosiones, pero colmados de tubos de ensayo y microscopios, donde los combatientes vestirán batas y uniformes blancos inmaculados. Los proyectiles serán microbiológicos, camuflados para el combate cuerpo a cuerpo, y con ellos recuperaremos nuestra alianza estratégica.

Y como siempre ha ocurrido en la historia de los conflictos humanos, "muchos les deberán mucho a muy pocos".

Jorge Saffores

La pandemia de coronavirus

Atención bancaria

Por la pandemia de coronavirus todo el personal del sector de la salud, exponiendo la suya pero cumpliendo con su responsabilidad y vocación, se ha puesto incondicionalmente a trabajar para desempeñar sus funciones. Es por ello que en muchos países del mundo los ciudadanos salen todos los días a sus balcones para reconocer y aplaudir su labor. Ahora bien, las sociedades modernas necesitan de la fluidez de la cadena de pagos, porque de romperse generaría daños agregados enormes a toda la población. Por ello considero que el servicio bancario, en situaciones como las que estamos viviendo, debería prestar un servicio aunque sea mínimo en sus sucursales, para no contribuir a la ruptura de la cadena de pagos, que sería muy perjudicial si sucediera.

Pedro Ramón Cossio

Derechos básicos

La Argentina está atravesando una situación grave, crítica, es innegable. El Presidente ha adoptado una serie de medidas acertadas y necesarias. Todas ellas, dispuestas por decretos de necesidad y urgencia que afectan derechos básicos de los ciudadanos consagrados en nuestra Constitución. Estas medidas, que básicamente restringen la libertad de las personas en el sentido más amplio posible, han sido cuestionadas al considerarse que el Presidente no tiene atribuciones para imponerlas salvo declarando el estado de sitio. Son medidas imprescindibles, no obstante, no se puede dejar el precedente de que un presidente por decreto suprima derechos básicos consagrados por la Constitución, salvo a través del único mecanismo que ella impone en su artículo 23, el estado de sitio. Aceptar que el mecanismo en la actualidad es válido es sentar un antecedente que se puede transformar en un fácil escalón hacia un eventual gobierno dictatorial, en el cual el Poder Ejecutivo puede disponer de los derechos y las garantías ciudadanas a su solo antojo.

Florencio Olmos

DNI 5.941.080

Estado presente

La negligencia con la que actuó -y actúa- el Gobierno en torno a la repatriación de los argentinos varados en el exterior no tiene precedente. La monopolización de los vuelos de retorno en manos de nuestra aerolínea de bandera fue esgrimida por el Gobierno como una medida de "Estado presente", como un compromiso para con los argentinos en el exterior . Una medida que al día de hoy se ha mostrado muy problemática. No solo mal logró su cometido sino que incluso agravó la situación dejando entre 10.000 y 15.000 argentinos varados en aeropuertos internacionales y zonas de riesgo. Quien acepta las causas acepta las consecuencias. Al monopolizar el tráfico aéreo el Estado se comprometió, consecuentemente, a asegurar el retorno de sus nacionales al país, dado que les impide contratar otras empresas. Si no puede con el cometido, como se ha demostrado, ¿por qué no levanta la prohibición? ¿O es acaso el celo a Aerolíneas y Austral mayor que el bienestar de los argentinos en el exterior?

Ramiro de Achával

DNI 43.035.621

Cuarentena selectiva

Estamos en una situación crítica. Por un lado, tenemos a la mayor parte de los médicos, a la OMS y el ejemplo de países como Italia, que nos vaticinan futuros complicados si es que el virus se propaga masivamente en la Argentina. Por otro lado, nuestro país posee una tasa de pobreza de más del 30% y arrastra una recesión que viene de hace tiempo.

Cuando se cumplían seis días de la cuarentena preventiva obligatoria gran cantidad de federaciones que agrupan a sectores de la economía argentina pidieron al Gobierno que se los exima del pago de sueldos, IVA, II.BB. y otros, dado que en un escenario recesivo y no habiendo facturado por un mes están en una situación delicada, al borde de la quiebra. Se me ocurren tres posibilidades al menos que tiene el Gobierno ante esta realidad. 1) Hacer caso omiso a las peticiones que hacen las federaciones y dejar que los empresarios resuelvan como puedan la situación, generando múltiples quiebras y despidos. 2) Atender a las necesidades de los sectores económicos afectados y resignar ingresos, aumentando el déficit y relegando recursos para afrontar la pandemia. 3) Intentar hacer las dos cosas, aliviar pagos a las empresas, generar subsidios que nunca alcanzan y emitir moneda para poder hacer frente a los gastos.

Bien sabidos son los efectos que tiene la emisión en la economía inflacionaria argentina, la cuestión se complejiza cuando no solo se aumenta la plaza monetaria, sino que por otro lado se restringe la capacidad de producción y se disminuye la oferta. Estamos generando un cóctel explosivo para la economía del país, que no solo va a generar inflación y desempleo, sino, a mediano y largo plazo, pobreza, desnutrición y muerte. ¿Estamos dispuestos a correr el riesgo de llevar la pobreza en la Argentina del 30 al 40% por tratar de torcer la tasa de mortalidad efectiva del Covid-19, establecida en el 1%? La cuarentena preventiva obligatoria nos empuja inviablemente hacia un lado sin garantizarnos lo otro; y peor aún sería que nos lleve a quebrar la economía y por necesidad tengamos que romperla en un mes y hacernos de los dos problemas simultáneamente.

Abogo por que la cuarentena sea selectiva, priorizando los casos de riesgo, testeos masivos y recursos para aumentar en todo lo que sea posible la capacidad hospitalaria. El resto de nosotros, los trabajadores, tenemos que estar trabajando para sacar al país adelante.

Mariano Castiñeyras

DNI 32.438.391

Esfuerzo

Ante semejante crisis, la política y la Justicia argentina parecen seguir viviendo en otro planeta. Hoy deberían declarar la reducción de por lo menos el 50% de los salarios de jueces, legisladores y cargos políticos por 180 días. Muestren a los argentinos que esta guerra hay que ganarla con el esfuerzo económico de todos, y no solo con el de la población.

Rodolfo Miani

DNI 17.856.757

No me mates

Tengo 81 años. Hasta hace unos días salía a caminar, concurría a un club, a un taller de estimulación cognitiva y frecuentaba un centro de jubiladas para confraternizar con mis pares, actividades muy recomendables en esta etapa de mi vida. Todo cambió: estoy permanentemente en casa y lo acepto, porque sé que es por mi bien y el de los míos.

Al principio me sentí segura, pero ya no lo estoy. ¿La razón? Día a día hay irresponsables que no cumplen con la cuarentena y nos exponen a todos. A cada uno de ellos, que con total desprecio por los demás actúan así, quisiera dirigirme ahora: "No te conozco, aun si fuera así, no te haría daño. Entonces, te pregunto: ¿qué tenés en mi contra para exponerme a la muerte? No eres invencible, la enfermedad puede llegarte, pero seguramente tu juventud, tu fortaleza y buenas defensas te salvarán. A mí, no... Si me enfermo porque diseminaste el virus, seguramente moriré. ¿Y sabés una cosa? Yo no merezco que eso ocurra por tu culpa. Quiero seguir disfrutando del sol, del verde de los árboles, de los libros que aún leo, de la música que me apasiona y, sobre todo, del cariño de mi familia y de mis amigas viejitas que -como yo- amamos la vida que aún se nos regala y que no queremos abandonar todavía. ¿Me privarías de todo esto? Tenés toda la vida por delante para cumplir con todos tus sueños. Yo no. Agradezco a Dios los años que he vivido y todo lo que pude hacer, entre otras cosas, ser docente e inculcar a mis alumnos valores como el respeto hacia los demás y la solidaridad, tan necesarios en estas circunstancias. No quiero irme todavía, pero en parte depende de vos. Por favor, no me envíes a la muerte".

Graciela Hebe Alonso

DNI 3.587.729

En la red

Facebook

Coronavirus: cierre de las fronteras

"Lástima por los que están afuera, pero ponen en riesgo a todo un país", Walter Urey

"Demasiado lento de reflejos para cerrar las fronteras. Mucho antes era", Nando Alliani

"¡Por fin! Pero debe extenderse más tiempo, no solo hasta el 31", Mirna Nagel

"Y todavía están evaluando repatriar a las personas de riesgo? Estos repatriaron el virus", Cristina Forns

