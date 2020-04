De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de abril de 2020

A la altura

Fuera de la situación complicada en la que se encuentra nuestro país y el mundo, la pandemia no deja de ser una gran oportunidad para comenzar a ser protagonistas de la historia como nación, ya que nuevamente la producción y el abastecimiento de alimentos en los próximos años será crucial. Ahora bien, en esta cuarentena hemos asistido a fenómenos distintos y a cambios de paradigmas. Por ejemplo, en la educación, al comprobarse que se puede enseñar a miles de alumnos que permanecen en sus casas, sin necesidad de traslados. Muchísimas actividades se transformaron automáticamente en home office . Todo ello con mejoras en calidad de vida, niveles de contaminación, transporte y tiempo libre.

El desafío es darles actividades y capacitación a los miles que quedaron -y quedarán- fuera del sistema. ¿Están nuestras autoridades a la altura del mundo que se viene? ¿Están a la altura para priorizar a la ciudadanía toda y sentar las bases de una Argentina nueva por sobre los intereses de sindicalistas poderosos y millonarios que entrarían dentro de la categoría de los "miserables" a quienes les toca perder?

Ojalá que sí.

Diego Mortola

domortola@yahoo.com.ar

Subas de precios

En estos días hemos visto aumentos de precios en varios productos de primera necesidad. Estamos en cuarentena, con lo que tampoco podemos deambular buscando precios, y en los comercios de cercanía las colas son a veces bastante considerables, exponiéndonos. Intenté hacer una denuncia llamando al 147, y se me informó que no las están recibiendo porque se encuentran abocados a informar sobre el coronavirus, los requisitos para ser voluntarios y los permisos para circular.

Los ciudadanos, indefensos ante los abusos.

Nora Inés Ferreyra

DNI 14.384.905

Licitaciones

Pregunto si las licitaciones que se ofrecen a nivel gubernamental no podrían pagarse con exención de impuestos, como para evitar cualquier tentación" de las partes involucradas, y también si se debiera hacer público a qué precio se compra lo licitado, para que el país se quede tranquilo de que se adquirió el mejor producto al menor precio. Se debe recordar que cuando un fabricante vende en cantidad, el precio que consigue el comprador es mucho menor al de la compra. Por ejemplo, si un litro de aceite cuesta al público $100, al minorista debe costarle bastante menos -tiene que ganar dinero-. Entonces, no podemos conformarnos con que el Estado compre a $100, ya que si compra en cantidad debería hacerlo por lo menos al precio que consigue el mayorista (que a su vez le vende al minorista y también este último gana dinero vendiendo al público).

Sería interesante lograr que se publiquen esos precios. Hasta podrían notarse fácilmente los abusos.

Juan Carlos Nouchi

DNI 14.922.459

Ciberpatrullajes

La libertad de expresión es un derecho fundamental en una sociedad democrática para promover el debate e intercambiar ideas. En medio de la cuarentena por el coronavirus, los ciudadanos nos encontramos con la medida de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic de realizar "ciberpatrullajes en las redes sociales para medir el humor social". Esa decisión es contraria a la Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en uno de sus artículos protege el derecho a la libertad de opinión y expresión. La medida viola el ámbito privado y es una actividad de inteligencia política prohibida por ley.

Por otra parte, nos beneficiaría a todos que el ciberpatrullaje lo realicen para ir firmemente contra los delitos como la violencia de género, grooming y tantos otros. Y a la vez que se patrullen las calles, donde el ciudadano común cada vez se encuentra más desprotegido y vulnerable ante el avance del delito.

María del Carmen Stefanoni

DNI 26.638.344

La palabra "patria"

Instituto Patria, "la patria es el otro", impuesto Patria? y dale con la pobre patria. Parafraseando al dicho español: "¡Dime de lo que blasonas y te diré lo que no te importa!

Humberto Solá Cánepa

hsola2@hotmail.com

Cuasimonedas

Se están comenzando a escuchar, con mucha preocupación, noticias sobre la eventual emisión de cuasimonedas por parte de algunas provincias, como ya se hizo en 2001. ¿Pero? no es exactamente eso lo que está haciendo en la actualidad el gobierno nacional, imprimiendo centenares de miles de millones de la "cuasimoneda" argentina denominada peso?

Héctor Ferazza

DNI 93.466.311

Donación de sangre

Esta situación de aislamiento social ha generado como efecto adverso una significativa caída en la cantidad de donaciones de sangre. El stock de hemocomponentes está en niveles críticos y no es posible garantizar que los pacientes que los necesitan puedan contar con ellos, principalmente con plaquetas que solo duran cinco días y que son indispensables para evitar hemorragias importantes. La sangre no se puede fabricar y la única fuente son los donantes. Hoy pueden circular presentando el turno otorgado para hacerlo y es muy importante concientizar sobre esta necesidad que realmente salva vidas.

Roberto Jorge Fernandez

Director médico, Centro Regional de Hemoterapia, Fundación Hemocentro Buenos Aires

rjfhemobaires@gmail.com

Gravar al capital

Una vez más, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, nos da una lección de sabiduría política y sentido común cuando declaró: "Hoy gravar al capital es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis". Es lastimoso el espectáculo de nuestros políticos en esta crisis que aún estén discutiendo si se rebajan los sueldos y ni siquiera justifican sus haberes pues no sesionan.

Juan M. de Anchorena

DNI 4.280.675

Ejercicios en casa

Los referentes del mundo en materia infecciosa recomiendan frente al coronavirus los cuidados ya por todos conocidos y hacen hincapié en mantener un cuerpo saludable, para estar más fuertes si nos infectamos y así evitar un cuadro severo. Estos cuidados van desde el control de la glucemia en el diabético o la presión arterial estable en el hipertenso. Y sobre todo recomiendan una dieta saludable y ejercitación. El gobierno argentino se está olvidando de esto último, que es una parte vital. La gente está recluida en sus hogares. Permitir la ejercitación diaria con distanciamiento social va a disminuir el número de casos severos, ahorrar recursos y por sobre todo menos muertes.

Margarita Reynolds

DNI 17.945.907

Pan espiritual

¿Por qué permitir la compra de pan en supermercados o panaderías y al mismo tiempo prohibir que las personas puedan ir a las iglesias a buscar su pan espiritual?

Señor Presidente, se podrían establecer horarios para que la gente ingrese, de a una, como en los negocios.

Ricardo Maschwitz (h)

DNI 11.477.698

Tenista solidario

Muchas veces las crisis dejan al descubierto la existencia o inexistencia de valores que se encuentran arraigados en las personas, y muchas veces ocultos. Quienes amamos el tenis, y lo jugamos, consideramos incomprensibles las reiteradas actitudes de Nick Kyrgios en los torneos. No comprendemos cómo alguien con tanto talento cae, lamentablemente en reiteradas ocasiones, en actitudes rayanas en lo antideportivo. ¿Por qué sucede esto? No existe una respuesta racional. Sin embargo, ante vicisitudes o tragedias, en forma anómina, este brillante tenista vuelve a mostrar lo mejor de su calidad humana, su generosidad para ayudar a las víctimas. Como ya lo hizo ante la tragedia de los incendios en Australia, ahora, ante el avance del Covid-19, Kyrgios ofrece su ayuda a todos aquellos con penurias económicas. Sin su habitual estridencia, y en momentos de pandemia, saca a la luz la mejor versión de su persona, la solidaridad.

Mi reconocimiento a este genial tenista y mejor ser humano.

Ignacio Calandrino Kloster

DNI 44.513.653

Ingreso a Pinamar

En Pinamar, el intendente, señor Yeza, ha dispuesto que humildes trabajadores de Madariaga (personal doméstico, jardineros, etcétera), que vienen trabajando en casas de Pinamar desde hace años, ahora no pueden ingresar, y se desconoce el motivo de esta insólita decisión. La ministra de Seguridad dijo ayer que lo que hacen los intendentes, prohibiendo el ingreso y egreso de municipios cercanos, es inconstitucional, y configura un delito. En mi caso, tengo un excelente jardinero, Coco, con seis hijos para mantener, está desesperado porque no tiene dinero para cubrir las necesidades de su familia. Esta paranoia municipal, muy extendida, atenta contra la integración social. Esperemos que el intendente Yeza, que hizo una gran contribución a las playas de Pinamar, no desluzca su imagen con decisiones como la que comentamos, que creo que no sería bien vista tampoco por su jefa politica, María Eugenia Vidal, que hizo una gran gestión.

Luis García Martínez

DNI 4.095.071

En la red

Facebook

Kicillof: "Un bichito microscópico puso al capitalismo patas para arriba"

"¡Sí, claro! El ?bichito' elige a los países capitalistas. ¿Sabés qué pasa? Los sistemas comunistas ocultan verdades", Zulema Pessi

"Me parece vergonzoso que en momentos como este haga política", Gabriel Lass

"Se ve que el bichito no es muy inteligente porque también atacó a China, Rusia y otros países no capitalistas", Jorgelina Zabaleta

"Ellos se recuperan en dos minutos... tienen varios PBI guardados por si llueve. Nosotros llevamos décadas sin poder salir", Esteban Javier Papavero

