De los lectores: cartas & mails

Carta de la semana

Cuando volvamos a abrazarnos

Julio Verne no lo imaginó, Nostradamus no lo vio, nuestro Parraviccini no lo dibujó. Encerrados por miedo a algo que no vemos, pero está. Una película de ciencia ficción que no es tal. Los chicos no asisten a clases, los docentes se conectan con nuestros hogares con laptops o celulares. El alcohol en gel es más importante que la leche, las frutas y las verduras. Los psicólogos y médicos que siempre nos recomendaron vida social ahora nos piden que nos aislemos de todo. No más festejos, reuniones, salidas, besos, abrazos, como si una plaga bíblica llegara sobre una sociedad que había perdido el rumbo. Los ancianos amenazados, los chicos más resguardados, como si un paradigma viejo y oxidado se rompiera para dar paso a otro nuevo y saludable. Después de este examen no volveremos a ser lo que fuimos, algo cambió para siempre.

En un tiempo no muy lejano los bancos, comercios y escuelas volverán a abrir y muy de a poco retornaremos a las canchas, los teatros y a los recitales, podremos caminar por nuestra tierra sin ningún permiso especial. Y lo más importante, vamos a abrazar y dar besos en los cachetes a nuestros hijos, pero sabremos más que nunca que nuestra fragilidad y nuestro tiempo son muy limitados. Más de lo que habíamos imaginado.

Como decía El Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Nuestro enemigo también.

Andrés Delli Carpini

DNI 24.129.181

Coronavirus

¿Una nueva grieta?

La AFIP ofrece prorrogar los plazos para pagar. La iniciativa se suma a otras acciones en el mismo sentido: postergar pagos, ofrecer préstamos a tasa acomodada para pagar sueldos, etcétera, son solo formas de patear el problema hacia adelante y dejar los devastadores efectos de lo que significa perder plata o endeudarse del lado de los privados. Este mes (y dos o más, probablemente) en el que un negocio está cerrado, hacen que el comerciante tenga que pagar sueldos, cargas, impuestos, alquiler hoy o mañana, sin haber vendido, es decir, perdiendo plata. Los plazos no se la devuelven. Se entiende que el Estado tenga que seguir cobrando, por muchos motivos, pero lo que debería hacer es apelar al ingenio y estudiar cómo reducir o suprimir, de ahora en más, algún impuesto (o varios). Y pensar en cortar gastos estatales superfluos, inútiles u obscenos (cuando no ilegales). Por ejemplo, solo de muestra, dejar de usar todos los autos oficiales que no sean ambulancias o patrulleros, mandar a todos los choferes a su casa con el 80% del sueldo y de hoy en adelante, sin plazo. Los políticos tienen el poder para cambiar las cosas y la oportunidad que les da la pandemia. Aprovéchenla, de otra forma crearán una nueva grieta: estatales versus privados.

Mariano González Calderón

DNI 12.600.093

El impuesto Patria

El objetivo más importante del impuesto Patria a los grandes capitales no es la recaudación, sino amedrentar al establishment, a quien el kirchnerismo percibe como su verdadero enemigo para poder consolidar un proyecto hegemónico. La oposición en el fondo es parte de la corporación política -así se está comportando- y desde el Gobierno y con la caja mayor se la puede ir cooptando para ese proyecto. El propósito es desmoralizar al establishment, desmembrarlo, que emigre -como ya está sucediendo-, debilitar su compromiso con el país, como hizo Chávez en Venezuela, ya que es el único sector que puede financiar electoralmente una alternativa al populismo.

Ricardo Esteves

ricardoesteves@resteves.com.ar

Pagos con celulares

En la Argentina, existe una gran cantidad de personas que no pueden acceder a los bancos y que realizan mayormente tareas autónomas. La actual pandemia requiere hacerles llegar subsidios en forma inmediata sin que tengan que concurrir a los bancos a retirar billetes (que manipulados pueden transmitir el virus). Desde hace muchos años, en Kenia y otros países africanos, se ha establecido la posibilidad de depositar, pagar y transferir dinero a través de los teléfonos celulares. Es dinero que pasa de un celular a otro y donde los distribuidores de la compañía telefónica actual actúan como agentes. No hace falta decir que en esos países existe una mayoría de personas que no acceden a las instituciones financieras. En Kenia, el sistema, que se llama MPesa (M por móvil y Pesa por dinero en swahili), en 2011 tenía 14 millones de personas en este sistema. No entiendo por qué en la Argentina no está disponible. Ante la incertidumbre acerca de la finalización del coronavirus las autoridades nacionales debieran posibilitar este medio de pago, ya que aun los mas carenciados tienen un celular. Un jubilado puede no saber cómo usar internet, pero casi todos usan celular.

Daniel Benvenuto

DNI 4.558.495

El uso del barbijo

Quisiera, como profesional de salud ocupacional, referirme a la carta sobre el uso de barbijos en la población. Primero, aclarar que los respiradores N95/FFP2 y mascarillas médicas ("barbijos profesionales") son para uso de los trabajadores de la salud y otros trabajadores en el ámbito laboral, principalmente a causa de su escasez a nivel mundial. Las personas asintomáticas pueden transmitir el virus y cualquiera de nosotros podría ser una de ellas. Por eso la OMS y el CDC de EE.UU. están recomendando barbijos para todos cuando estamos expuestos a un contexto no laboral sino comunitario. Claramente un análisis de riesgos resulta en que un ambiente laboral con riesgo biológico requiere de mayor protección. El uso recomendado no implica ir a comprar barbijos a la farmacia ni a ningún otro lado. El CDC propone en su página web distintas formas de confeccionar barbijos caseros igualmente útiles para el contexto comunitario, para los cuales ni siquiera se debe saber coser, y estos modelos son los que todos los medios de comunicación han informado. Aunque al momento hay poca bibliografía científica, el uso universal de barbijos no profesionales se indica para disminuir la propagación de la enfermedad porque reduce la contaminación aérea y de superficies. Si se retienen gotas respiratorias que se propagan al hablar, estornudar o toser en la tela del barbijo, las superficies se contaminarán menos, así como el aire circundante. Se debe tener presente que la concentración del virus es uno de los factores que hacen al desarrollo de una infección, por lo tanto, a menor concentración de exposición, menor probabilidad de contagio.

Mantener la distancia de 1,5 metros, lavarnos las manos frecuentemente por al menos 20 segundos, entre otras indicaciones, más el uso de barbijo, ayudarán a aplanar la curva. Es una tarea sencilla a la que todos podemos aportar.

María Fernanda Bauleo

DNI 20.425.860

La Pascua

La pandemia del coronavirus ha sacudido al mundo y a una sociedad que aplaudía lo mundano y carecía de lo espiritual. Valoraba a un rock star o un futbolista y dejaba a un costado a un enfermero y a un recolector de basura. Hoy, nos dimos cuenta de su valor en su dimensión espiritual y social. Este domingo la Pascua nos encuentra en casa, junto a los más cercanos, compartiendo el almuerzo, como hace tiempo que no se hacía. Nos encuentra doloridos pero con la firme esperanza de un mundo más justo y solidario. La Pascua nos recibe como pecadores para finalmente convertirnos en creyentes en nuestra alma y en nuestras acciones cotidianas. Hoy los templos permanecerán vacíos, pero las iglesias estarán firmes en la oración y la obra, junto a los más sacudidos por esta enfermedad. Hoy, más que nunca, se dará un paso hacia un hombre nuevo, que cuide al otro como su hermano, que se preocupe y ocupe de los mayores, que otorgue un valor fundamental a la salud por sobre la economía, que proteja al medio ambiente y que condene al corrupto.

Felices Pascuas para todos.

Roberto Peláez

DNI 21.142.456

Buena alimentación

Hoy en día la comunidad científica sabe que para reforzar la inmunidad es necesario tener una alimentación saludable. Sin embargo, no es algo que se promueva. ¿Por qué el Estado no invierte recursos en concientizar a la población, siendo algo tan necesario, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo? Estar bien nutridos fortalece el organismo y evitará que mucha gente termine hospitalizada.

María Müller

DNI 25.385.426

Contadores

Los contadores tenemos cada vez más trabajo, vencimientos que no se prorrogan, liquidaciones de sueldos, y no nos declaran actividad esencial. ¿Cómo se supone que lo hagamos? No todos los estudios tienen laptops para los empleados y un sistema de conexión remoto.

Florencia Franchino

DNI 26.257.710

