De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de abril de 2020

Carta de la semana

El dilema salud vs. economía

Respecto del dilema salud vs. economía, quisiera hacer la siguiente analogía: imagine usted que habita el piso 94 de un altísimo rascacielos. Imprevista y repentinamente ocurre un devastador incendio en el piso 67. El fuego avanza extremadamente rápido. Cunde el pánico. La normal habitabilidad de mi hogar es solo un recuerdo ahora. Solo puedo pensar en salvarme de la voracidad de las llamas, que arrasan piso por piso, primero el 68, luego el 69. Ya devastó el 74. El humo invade toda la parte superior de la torre, mi hogar no queda exento de los efectos del incendio pisos abajo. Sé que no hay dotación de bomberos que posea una escalera que alcance mi ubicación. Las noticias me dicen que los helicópteros no pueden acercarse al edificio. Desespero. Pienso. Tengo certeza de que la catástrofe amerita medidas extremas. Me acerco a la ventana, la rompo y me tiro al vacío. Avanzo raudamente hacia el pavimento. Mientras mi cuerpo gana velocidad a razón de 9,8 metros por cada segundo al cuadrado paso los pisos 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65. Los veo mientras desciendo. La gran velocidad alcanzada hace que queden atrás. En ese instante me digo a mí mismo. ¡Qué gran idea! ¡El incendio no me va a hacer daño! Calculo que iré por el piso 21. Hasta ahora mi idea fue genial. Hasta ahora todo va bien.

Luis Oscar Corcos

luiscorcos@gmail.com

Coronavirus

Un plan consensuado

Respecto del proyecto impositivo a los grandes patrimonios para financiar la lucha contra el coronavirus, lo importante es cómo salir del enorme problema económico en el que ya estábamos antes de la pandemia y que ahora se agravará muchísimo más. ¿No sería mejor convocar a todos los políticos, economistas, dirigentes empresariales, sindicales y elaborar entre todos un plan económico? ¿No sería mejor alentar a que se creara empleo haciendo que las empresas, en lugar de pagar impuestos, hicieran inversiones que generaran trabajo? Por ejemplo, haciendo una quita directa de impuestos en proporción a la cantidad de trabajo generado. Estos nuevos empleados deberían estar fuera de las vetustas leyes laborales y permitir que si los empleos cesaran el Estado se hiciera cargo de pagarles un porcentaje de su sueldo, como sucede en los EE.UU. Así los empresarios no tendrían el freno del costo laboral.

Tenemos una gran oportunidad para cambiar. No perdamos tiempo generando solo impuestos, que es lo único que se les ha ocurrido a los políticos durante décadas, con los pésimos resultados que están a la vista.

Juan Chapar

juanchapar@gmail.com

Consulta a la Corte

Con motivo que genera asombro, el país ve por primera vez que la vicepresidenta de la Nación realiza una consulta al Poder Judicial en su máxima expresión, la Corte Suprema de Justicia, sobre si el Senado de la Nación puede sesionar de acuerdo con una norma especial que se aparta del reglamento que según la Constitución se dicta dicho cuerpo, como así también la Cámara de Diputados. Mucho llama la atención que efectúa dicho pedido quien ha sido legisladora provincial de Santa Cruz, senadora nacional en varias oportunidades, diputada constituyente en 1994 y también nacional. Más aún cuando como integrante del poder de la provincia y de la Nación desconoció tres fallos de la Corte Suprema para reponer en su cargo al procurador de la provincia de Santa Cruz, ignorando reiteradamente un dictamen del mayor organismo judicial del país y de cumplimiento obligatorio.

Ante el drama de la pandemia que vivimos, no merecemos poner a las instituciones en el barro y el descrédito internacional. Si viviera Tato Bores lo rescataría con su fina ironía dentro de los dislates políticos en nuestro querido país.

José María García Arecha (h)

Exsenador de la Nación (UCR, CABA)

Mayores y tecnología

Ante el encierro en nuestras casas por la cuarentena que nos impone el coronavirus, una de las maneras de estar informados y utilizar los tiempos muertos es aplicar la tecnología digital a nuestro alcance. Pero el problema radica en que las personas mayores no la dominamos mucho. No sabemos definir ni diferenciar ciertos términos de aplicaciones como Instagram, WhatsApp, Zoom y muchas otras, y también utilizar y aprovechar sitios como YouTube. Por ello, sería de gran ayuda que la nacion publicara sencillos instructivos para introducir a las personas mayores en el uso de esas técnicas, qué significan, cómo se ingresa y trabaja en ellas, con un lenguaje común, para que sea entendido por los profanos en la materia.

Marcos Ruiz

DNI 4.550.285

Los baños públicos

El artículo que escribió José Claudio Escribano acerca de los baños públicos en la ciudad de Buenos Aires (aplicable a todo el país) pone de relieve una carencia que aflige a todos los viandantes: la falta de lugares dignos para resolver urgencias fisiológicas cuando uno está en la calle.

Solo debo intentar rescatar un problema adicional al que con brillantez abordó el doctor Escribano: es la situación de los minusválidos frente a esas contingencias. Pese a que hay una disposición que exige, en establecimientos como bares, confiterías y restaurantes, baños en la planta baja para uso de los que no pueden subir o bajar escaleras, en muchos -demasiados- casos eso no se cumple. Personalmente yo he dejado de frecuentar una confitería en la calle Florida porque hay que bajar 25 escalones para llegar a un sanitario, y subirlos luego, claro.

La Unión Internacional de Arquitectos (UIA) orienta desde hace años los recursos para lograr accesibilidad en edificios y lugares públicos, habida cuenta de la cantidad creciente de adultos mayores, enfermos o personas minusválidas.

Sería bueno que los funcionarios, después de leer la nota de Escribano, añadieran a las metas a lograr lo que aquí se menciona.

Luis J. Grossman

luisjgrossman@gmail.com

También en riesgo

Mi mamá se llama Lidia, y lamentablemente en esta emergencia sanitaria puede terminar muriendo sola en su casa no directamente por el Covid-19, sino justamente por no estar infectada y no la atienden. Vive en Puerto Rico, en el centro de la provincia de Misiones, donde oficialmente se informaron tres casos, y si bien la condición de los distintos establecimientos de salud no es de alta complejidad, solo reciben casos de suma urgencia. Y mi madre no es uno de esos casos, aunque tenga alto el colesterol, haya pasado de hipertensión el año pasado a presión muy baja este año, sufra de gastritis crónica, hernia hiatal, insuficiencia renal, constantes infecciones urinarias y deshidratación. Que haya superado una vez al dengue y ahora también su lenta pérdida de la memoria solo la hacen una paciente más de riesgo. Reiteradas veces pedimos ayuda, pero no solo no conseguimos que su médica de cabecera de PAMI la pueda derivar a lugares donde la pueden ayudar, tampoco pudo recibir la atención de otros profesionales, como un psicólogo.

Entiendo la gravedad de este virus, pero seamos conscientes de que no es el único "enemigo invisible" con el que hay que pelear.

Ester Núñez

DNI 28.871.201

Dejame en casa

Cuando el Presidente dio prioridad a la salud me conmoví. Me ilusionó pensar que dicha medida podría hacerse extensiva también a los más chiquitos, los más tiernos, los que transitan felices los primeros nueve meses de vida en el vientre de su madre. Mi ilusión duró poco. Una declaración del Gobierno me dejó boquiabierta: "El aborto será un servicio esencial". Imaginé entonces lo que podría pensar o decir este pequeño bebé:

"¿Será "esencial" matarme? ¡Ay! Lo pienso y tiemblo de espanto. Me aterra. Le ruego, señor Presidente, defiéndanos de la pandemia del aborto. Una sutil masacre que siempre es letal. Si el "virus" del misoprostol me "contagia", me mata. No existe barbijo, ni alcohol en gel, ni sala de terapia que pueda protegerme. Si pretendieran aspirarme o rasparme no tendría escapatoria. En el regazo de mamá, no podría mantener siquiera los dos metros de distancia. Yo aplaudo de día y de noche. Mi corazón es un perpetuo balcón: cada uno de mis latidos es un canto a la vida, un homenaje a mis padres, a los políticos y sanitaristas que velan por nosotros.

Desde el calor de hogar de mi mamá, le imploro me proteja. Su decisión es clave: está en juego la existencia de tantos argentinos que también somos esenciales. Usted lo entendió perfectamente cuando afirmó: "Una vida que se pierde no se recupera". Por eso -permítame tutearlo-, en mis prioritarios nueve meses, dejame en casa".

Josefina M. Caprile de García Llorente

josefinacgll@hotmail.com

En la red

Facebook

Permiso especial para circular en la CABA para los mayores de 70 años

"Una burrada total. Los viejos salen a cobrar su jubilación o ir a la farmacia? eviten los trámites engorrosos", Armando Fernando Bonini

"Los adultos mayores son los que más cumplen la cuarentena", Tomasa Quiroga

"Esto se llama discriminar. Psicológicamente los están matando en vida. Aunque no salgan de sus casas", Jorge Goldin

"¡Pobres viejos! Los que no mueran por Covid-19 se van a morir de angustia y estrés por tanto cambio en sus vidas", Patricia Machado

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina