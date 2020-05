De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de mayo de 2020

Carta de la semana

La Justicia, un servicio básico

En los tiempos en que vivimos nuestras autoridades creen que la administración de justicia no es una actividad esencial en nuestra sociedad. Juzgados cerrados, abogados y jueces sin ejercer su trabajo, todo eso conlleva grandes atropellos a los derechos entre las personas y genera nuevos conflictos. Hoy más que nunca necesitamos de la justicia. Es algo básico para el correcto funcionamiento de nuestra sociedad y la pandemia no justifica que no funcione. Actualmente, hay medios electrónicos modernos que permiten administrar justicia de manera eficiente; no es cierto que acumulando pilas de papeles y procedimientos arcaicos tendremos justicia plena. El costo de un juez es elevado para el Estado. Se deben implementar protocolos y sistemas para devolvernos a los ciudadanos la seguridad jurídica. Con los debidos cuidados de distanciamiento y sanidad, los empleados de un juzgado correrían hoy el mismo riesgo que los de un banco o un supermercado con sus cajeros. Infinidad de causas de orden laboral, de familia o penal se diluyen en el tiempo, perdiéndose pruebas, testigos y creándose un cuello de botella en los juzgados que va a llevar mucho tiempo resolver.

Señores jueces, fiscales, abogados, por favor, a ponerse a trabajar, la sociedad se lo demanda ya.

Ronaldo Farruggia

DNI 11.971.350

Y mañana, ¿qué?

La actividad económica de la mayoría de las empresas y autónomos está hace más de 60 días paralizada. No creo que sepamos las consecuencias que esto acarrea, ahora y en un futuro no muy lejano. Cortar el sistema laboral no tiene precedentes; jamás en el mundo se dio algo así. La pobreza será la única que crecerá en forma exponencial, por lo cual vamos a necesitar de aventureros con ganas de apostar a la inversión para crear fuentes de trabajo sin tantas especulaciones.

Esperemos contar con una sociedad dispuesta a trabajar y con un Estado que empuje al crecimiento en cada área que se quiera desarrollar. Se avecinan tiempos no solo difíciles, sino inciertos, en los que no hay fórmulas para copiar. Todo será ensayo y error, como con la pandemia.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.409

Nuestra identidad

Creo que aquí está el origen del problema: en nuestra identidad. La venimos degradando y con ello nuestra misión y valores. Porque o no entendemos qué es ser una república o lo esconden para que no nos demos cuenta. ¿Qué somos como país? 1) República Argentina (como lo decimos en nuestras embajadas). 2) Mercosur-República Argentina, como dice nuestro pasaporte. 3) Nación Argentina, como dice el articulado de nuestra Constitución Nacional y se usa también ahora en los mensajes del Poder Ejecutivo Nacional. 4) Argentina: Presidencia (ni república, ni nación, solo argentinos). ¿Será casualidad o causalidad? Me quedo con lo segundo. Quizá lo próximo sea un sentimiento, Patria (que no es casualidad; también es un instituto, usina de ideas y políticos profesionales). Y nuestra próxima identidad quizá sea: Argentina, mi Patria.

El marketing presidencial no puede ni debe manipular la denominación de nuestro origen y destino. Los eslóganes publicitarios nunca pueden cambiar nuestra identidad, a menos que se transformen en propaganda. Propongo que volvamos a ser la República Argentina. Es la mejor forma de no permitir que nos roben sin que nos demos cuenta. Y que algún legislador se haga cargo de ello.

Fernando Brom

fernandobrom@gmail.com

Sostenibilidad

Se menciona casi diariamente la palabra "sostenibilidad" cuando se habla de una propuesta para consensuar el cumplimiento de la deuda del país. Como si fuera cuestión de proyecciones y números solamente. El aspecto monetario es una parte de la negociación y refinanciación, pero quedan otras consideraciones quizás de mayor relevancia, como es el antecedente del deudor, su confiabilidad, su sistema de Justicia y su transparencia política. La Argentina ha vivido en su historia ciclos reconocidos por el mundo entero y, por el contrario, largos períodos de incumplimiento en lo que constituyen los pilares de una verdadera república. Es todo eso lo que hace a la denominada sostenibilidad.

Juan Peyres

deupeyres@gmail.com

¿Hasta cuándo?

Juicios orales que no finalizan, organizaciones que se dejan a un lado, profesionales que son mal remunerados, deudas eternas, ciudadanos que cumplen pero no es suficiente... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que termine el Covid-19?

Carole Carmody

DNI 16.345.083

La oposición

Es excelente la columna de Sergio Berensztein de anteayer. La tesis central es correcta (Cristina es la única que tiene un proyecto de poder político, que espera poder transferir a Máximo), pero falta explicitar un elemento central: es también la única que tiene y sigue desarrollando una considerable estructura subordinada y disciplinada para llegar al poder total: el Instituto Patria, La Cámpora, algunos intendentes del conurbano, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, las presidencias de Diputados y el Senado y los bloques kirchneristas en cada una de las cámaras, y el control de cajas enormes, PAMI, Anses. Agregar la Procuración General y la del Tesoro, la OA, quizás hasta la Corte Suprema, etcétera. El copamiento de la estructura del Estado por el kirchnerismo no es aún total, pero avanza inexorablemente. Y frente a eso, ¿qué hace la oposición? Se pelean entre ellos. En lugar de pelearse o de crear nuevos partidos o coaliciones, la oposición debería unirse a la primera minoría buscando un denominador común, para crear una fuerza unida que controle a la mayoría gobernante y haga propuestas constructivas que ayuden al golpeado país. Todos los países exitosos son en su mayoría básicamente bipartidistas, asegurando así un sistema de control y equilibrio fundamental en las democracias republicanas.

Enrique Wetzler

DNI 4.394.893

Mapuches

A mediados del siglo pasado mi abuelo -ni terrateniente ni "oligarca"- fue uno de los compradores de cinco hectáreas de tierras al borde del lago Mascardi. Las condiciones para comprar esas parcelas de tierras fiscales eran estrictas. Había que edificar un mínimo de metros cuadrados y alambrar el perímetro, no se podía talar el bosque autóctono y no era posible implantar especies exóticas. Además de tener que cumplir estrictamente con los pagos requeridos. Lo mismo fueron haciendo otros en el trayecto que va desde el Automóvil Club. Había allí otros pobladores que vivían pacíficamente en esos lugares desolados al borde de un camino de ripio, criando algún animal para su sustento o con pequeños comercios. Así se había formado Villa Mascardi.La casa era ínfima, pero cuatro generaciones pudimos ir al lugar en diversos períodos. Todos se conocían: los lugareños allí nacidos y los otros propietarios y visitantes regulares. Al cabo de los años, se exigió que todos los terrenos cedieran una buena cantidad de áreas lindantes con el camino para hacer una buena ruta ancha que pasaría por delante, en reemplazo del anterior.

Pasado un tiempo y con tales mejoras, agregadas a las que cada dueño particular había logrado durante muchas décadas, un grupo de advenedizos sin títulos ni avales y sin antecedentes en el lugar, más que un verbal reclamo de posesión ancestral, se estableció a la fuerza. Ocupación y destrozos mediante, sin siquiera aprovechar los avances ni menos aún producir mejoras, fueron desafiando a particulares y representantes de cualquier poder público. La inacción ante el desmán fortaleció las acciones delictivas escudadas en posturas de carácter político, que nadie se atreve a poner en su justo lugar. La fuerza de la ideología quedó equiparada o en mejor posición de fuerza que la misma Justicia.

Como siempre, parece que -como los ratones de la fábula- nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato.

Juan Martín Devoto

DNI 10.625.501

Aramburu

A 50 años del asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu, es oportuno recordar el cambio de nombre que sufrieron plazas y otros sitios que llevaban su nombre. Muchos de esos cambios fueron realizados sin la debida difusión o participación de amplios sectores de la ciudadanía, que lamentan esos atropellos que en nada contribuyen para la confraternidad de la familia argentina. Es que los enemigos que "no merecen ni justicia" siempre fueron necesarios para el movimiento populista surgido en 1943 y sus aprovechados herederos políticos.

Osvaldo M. Helman

DNI 4.474.486

