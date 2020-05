De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de mayo de 2020

Impuesto a la riqueza

Los diputados y senadores que promueven el impuesto a la riqueza, ¿en qué planeta viven? ¿No miran televisión? ¿No ven llorando a los pequeños empresarios que tienen que cerrar sus negocios? ¿Qué creen? ¿Que cayeron la producción y la facturación solo en las empresas chicas? La crisis golpea a todo el espectro empresario, grandes y chicos. Las empresas que no facturan o facturan muchísimo menos, ¿quién aporta para que se sostengan con vida? ¿Cuánto tiempo más deberán padecer esta sangría? Los salarios son solo una parte. Y la porción que aporta "el Gobierno" o "el Estado salvador" son préstamos que habrá que devolver (a riesgo de que pretendan quedarse con las empresas). No están salvando a las empresas, están comprando la adhesión de sus empleados con fines políticos. Los grandes patrimonios de la Argentina -salvo algún deportista o profesional muy exitoso o alguien que ganó la lotería- están ligados a la empresa. ¿No hay conciencia de que son las que están sosteniendo al país? ¿A este sector se pretende cargarle -como si no tributara la tasa más alta del mundo- un nuevo impuesto?

Ricardo Esteves

Adoctrinamiento

Rechazamos en forma total los intentos de adoctrinamiento en los colegios, a través de los cuadernillos con contenidos políticos e ideológicos. La igualdad en la educación se logra humanizándola y compartiendo la vida. La educación en libertad nos iguala; apuesta a la formación, incentiva el pensamiento constructivo. En el aula desaparecen las clases sociales. Las ideologías nos ponen en la vereda de enfrente.

No a los avances internos o externos de adoctrinamientos. No se corresponden con un país libre y democrático.

Nidia Margarita Sosa

Presidenta Partido Demócrata Cristiano

Adolescentes

Como todas las semanas, nos conectamos vía Zoom con mis estudiantes, adolescentes, para trabajar diferentes teorías de la comunicación. El miércoles pasado comenzábamos a abordar la teoría de la persuasión, desarrollada por el psicólogo Carl Hovland. Siempre intentando buscar el correlato y el análisis con la realidad, abrimos debates sobre los discursos políticos y mediáticos que circulan en la actualidad. En un momento les pregunté: ¿quiénes son los invisibilizados -por lo menos desde el relato social- en esta pandemia? "Nosotros", me respondieron. ¡Claro que coincidí con ellos! Se hicieron cargo de ese espacio que teníamos para hablar de los temores que sienten por pensar en que un familiar pueda contagiarse de Covid-19, que su nivel de comprensión sobre la realidad tiene una mayor precisión que la que puede esbozar un niño. Desde el lenguaje ya están excluidos. ¿Quién habla sobre los adolescentes, sobre nuestras emociones, cómo nos sentimos, qué nos pasa?, fue el interrogante con la palabra y la mirada. Ellos, que habitualmente comparten el espacio con sus pares casi todo el día, que son los grandes anfitriones de reuniones improvisadas, que nos obsequian el gesto cómplice y la risa genuina, sienten que deben comprender todo, que deben aceptar la parte que les toca en este contexto, casi sin chistar. Pero les aseguro que les tocaríamos el alma si con ternura les preguntáramos: ¿cómo están?

Vanesa Yanina Spinelli

¿Por qué el golf no?

Estoy totalmente de acuerdo con todas las medidas que vienen tomando el Ejecutivo y la autoridades de CABA y la gobernación de la provincia de Buenos Aires respecto de la pandemia. Ahora, al leer en los medios que se autorizó a caminar tanto en CABA, AMBA y clubes de campo, countries y barrios cerrados con tapabocas o barbijos, en compañía de niños, respetando los espacios, me pregunto: ¿por qué no se puede jugar al golf? Como adulto mayor que ha respetado a ultranza la cuarentena podría asegurar que ningún deporte contempla como el golf el protocolo de cuidados que exige el Covid-19. La diferencia con respecto a las salidas transitorias y autorizadas son: una cancha en la cual están solamente los jugadores, no más de cuatro por línea, como máximo, cada uno con su bolsa, su tarjeta, su pelota y sus palos, jugando con mayor distancia que la aconsejada por los funcionarios. Considero que no hay ningún tipo de contacto, el asta de la bandera no la toca absolutamente nadie, las pelotas son personales. Las distancias son mayores que las exigidas. Las autoridades de los clubes o countries, por medio de quien corresponda, deberían programar de antemano los horarios de salida y la cantidad de jugadores por turnos acordados con antelación, cosa ya habitual, pero poniendo mayor énfasis para no generar grupos o demoras. La mayoría de las canchas están en la provincia de Buenos Aires, el jugador no utiliza medio de transporte público, utiliza su vehículo personal. Digo esto en relación con las imágenes vistas en las estaciones de Once, Retiro y Constitución en horas pico.

Por otro lado, si las autoridades lo solicitan, la Asociación Argentina de Golf podría darles mayor información sobre la reglamentación del deporte en sí. Se sorprenderán al ver que la exigencia es muy similar en su mayor parte al protocolo utilizado para la convivencia social requerida. En el club no se utilizaría ningún tipo de bar o refectorio para tomar alguna bebida. El jugador llega, si juega 9 hoyos, en dos horas aproximadamente, o en su defecto termina a las 4 horas jugando los 18. Carga su bolsa y se retira del club. No tiene ningún tipo de contacto con otros jugadores. Creo, por lo tanto, que amerita un análisis por parte de las autoridades tanto nacionales, como provinciales y municipales, para que este deporte vuelva a ponerse en funcionamiento. El mantenimiento de estos espacios es muy oneroso y los clubes se están fundiendo sin sentido. Y poner una cancha en condiciones para jugar necesita mucha inversión y mantenimiento.

Miguel Ángel Basmadjian

Conferencia de Moro

El 12 de diciembre de 2019 tuve el honor de participar en un acto conmemorativo de los 50 años de la promoción de abogados 1969, presidida por el decano Alberto Bueres y el vicedecano Marcelo Gebhardt. Ya éramos personas de las que hoy encuadran en denostada categoría de "adultos mayores", que recibían un diploma de parte de la querida Facultad de Derecho de la UBA. Me sentí orgulloso porque también fui profesor adjunto durante una década. Hoy siento vergüenza. La presión de los kirchneristas ha llevado a las autoridades a cancelar la conferencia del honesto exjuez federal de Curitiba, Brasil, sobre lucha contra la corrupción, prevista para junio, ya que aquellos operan en tándem, justificando las ilegalidades del expresidente Lula da Silva para tapar las propias. Tan ciegos están que no advierten la independencia de criterio del exjuez, quien hace muy poco ha denunciado al propio presidente de su país -el enemigo número 1 de aquel a quien condenó-, por la presunta comisión de ilícitos, que se encuentran actualmente en investigación. Lo inexplicable es la conducta de las autoridades de mi querida facultad, normalmente intachable, pero que han claudicado frente a la prepotencia de la dictadura a que nos encaminamos, mientras muchos permanecen "mudos, como peces", amordazados para no perder sus privilegios. Esto también pasará.

Patricio A. Navarro

Ejército Argentino

El 29 de mayo de 1810 nacía el Ejército Argentino, institución que ya tiene un jefe que transitó toda su carrera en democracia. Con ello, todos sus subalternos más modernos fueron formados bajo los valores democráticos. Han pasado casi 37 años de vivir en la institucionalidad, no debemos hacer cargar a estos jóvenes responsabilidades que no son suyas, pues conocen los hechos por relatos de sus mayores o de los libros de historia. Vemos a diario en TV a soldados y cuadros jóvenes alegres y motivados llevando a cabo distintas actividades de apoyo. Percibo en ellos claramente la alegría de sentirse útiles y la empatía con su pueblo. La Argentina es el octavo país en superficie en el mundo, sin contar un extenso mar territorial que triplica el espacio soberano. Un país casi vacío con inmensidad de recursos energéticos, minerales, y para producir alimentos. Un territorio antártico disputado y parte de una provincia argentina, Malvinas, ocupada por una potencia extranjera. No se puede confiar la paz y la soberanía de un pueblo a la buena fortuna. La Argentina del futuro debe ser una construcción colectiva en la que las Fuerzas Armadas no pueden ni deben estar ausentes.

La hora requiere una inversión urgente y sin dilaciones en defensa nacional; mañana es tarde. Vaya mi reconocimiento y respeto a todos los integrantes del Ejército Argentino.

Carlos Oscar Silva

Diputado nacional (MC)

Sin teléfono

Desde aproximadamente el 10 de abril mi línea hogar de Movistar dejó de funcionar tanto para hacer como para recibir llamadas. Después de solicitar varias veces reparación recibí el siguiente informe: que tenían "problemas con el equipo del cobre". Hace una semana un empleado le informó a una amiga, que insistió en el pedido, que se trataba de un corto en el domicilio y que tenían prohibido ingresar en las casas particulares. Esto es falso, puesto que para controlar la línea no es necesario ingresar al departamento y se hace desde la planta baja o la caja ubicada en el pasillo de servicio. Ninguno de los encargados recibió personal de la empresa. Aclaro que, además del abono común, estoy pagando un servicio para la atención de reparaciones en el interior del domicilio. Y que tengo más de 80 años y la mayor parte del tiempo estoy sola en casa, por lo que el servicio telefónico es para mí indispensable.

Angelina Vogelius

