De los lectores: cartas & mails

Carta de la semana

Censura en la facultad

La noticia de la suspensión de la exposición que iba a llevar adelante el juez Sergio Moro me genera una fuerte indignación y debe provocar un fuerte repudio por parte de toda la sociedad. El juez Sergio Moro es una reconocida autoridad internacional en el combate contra la corrupción, siendo el responsable de llevar adelante la investigación conocida como Lava Jato. Sin embargo, la postura que han asumido las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires -más allá de la declaración posterior en el sentido de no haber recibido "presiones de ningún tipo" para la cancelación- es un acto que atenta contra la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones que deben caracterizar a una universidad pública. Si en esa facultad ha podido exponer una figura tan discutida como Fidel Castro, bien lo podría hacer el juez Sergio Moro. Así se confirma que, lamentablemente, la Facultad de Derecho ha dejado de ser un ámbito de debate y se ha convertido en otra plataforma política de los sectores que nos gobiernan desde siempre.

Agustín Queirolo

DNI 39.756.552

Llamado a la reflexión

No me corresponde opinar sobre el contenido y efecto de las medidas que adopta el Poder Ejecutivo respecto de la pandemia. Sí entiendo que habiendo adoptado el modelo de república y teniendo una Constitución como marco legal, los poderes Legislativo y Judicial no pueden estar ausentes o de "feria". Del mismo modo, habría que analizar si la herramienta constitucional más democrática para restringir la libertad individual de sus ciudadanos son los decretos o la declaración del estado de sitio, que bien podría ser selectiva, como, por ejemplo, en el AMBA. La ausencia de los poderes republicanos en esta crisis sanitaria, económica y social que ha desatado el Covid-19 es un llamado a la reflexión sobre cuál es el sistema de gobierno que realmente quieren los argentinos.

Jorge Arosa

DNI 12.653.679

Argentina oculta

Realmente quedé totalmente shockeado al escuchar al señor Presidente decir públicamente que por la pandemia aparece una Argentina casi oculta, al señalar que la actual emergencia dejó ver a casi nueve millones de personas que están "fuera del sistema", en absoluta informalidad y que ahora perciben el IFE. No puedo creer que alguien que llegó a tan alta investidura no conociera la realidad que nos rodea. ¿Acaso nunca viajó por el Acceso Este o el Sudoeste? ¿Nunca miró por las ventanillas del auto a esa Argentina que para él estaba oculta? Perdóneme, señor Presidente, pero por error u omisión usted vivió entonces en otro país, porque los que trabajamos y salimos todos los días a ganarnos el pan y transitamos diariamente por el conurbano hace más de 50 años conocemos esa Argentina que usted descubrió por la pandemia en el año 2020.

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

Escribanía

No soy ni escribiente ni escritora, sí admiradora de la prosa de Jorge Fernández Díaz. Me gusta leer sus cuentos, sus novelas y su columna en mi diario. El domingo 24 estaba hipnotizada por su artículo, disfrutándolo junto a un rico café, hasta que llegué a una frase que no entendí: "?y le permitió transformar la legislatura en una escribanía perpetua atenta a cada uno de sus caprichos". ¿Quiso decir que transformó la legislatura en un mueble constituido por un tablero para escribir? ¿En un conjunto formado por una pluma, un tintero y un secante sobre una bandeja? Un frío me corrió por la espalda: ¿se refería al lugar donde trabajamos nosotros, los escribanos? A esta altura ya prefería ser llamada "notaria", como en otras latitudes. Me cuesta creer que mi querido autor no sepa que nuestra función nos obliga a receptar la libre voluntad de los requirentes y no sus caprichos, que expresada esa libre voluntad revisamos la legalidad de los actos que plasmamos en documentos idóneos, aptos e irreprochables. Me cuesta creer que desconozca nuestro compromiso ético, nuestra formación obtenida luego de completar la carrera de abogacía, la especialización en derecho notarial y aprobar rigurosos exámenes para que nos sea concedida la fe pública, y que todos los años debemos revalidar dicha capacitación y su actualización ante el Colegio, que nos agrupa y controla. Abrumada, seguí leyendo el artículo hasta el final, mientras me asaltaban otras preguntas. El artículo había perdido su magia.

Eugenia E. Guarnerio

DNI 12.514.010

Palabras y hechos

Me sorprende el alivio producido por la interpretación de los dichos del señor Presidente en referencia a la posibilidad de que el Estado se quede con parte de las empresas afectadas económicamente por la pandemia. En mi opinión, su alusión a "esas ideas locas...", se refiere a los comentarios y las críticas periodísticas ante lo sugerido por la diputada Vallejos, más que a las propias palabras de la legisladora. De todos modos, cabría preguntarse acerca del real valor de analizar tan sesudamente los conceptos emitidos por el Presidente, dado que con demasiada frecuencia ha demostrado ser capaz de decir lo opuesto en término de días, meses o años, como los archivos lo demuestran. La frecuente exposición de esos archivos no parece despertar necesidad de explicación alguna, lo que recuerda la diferencia entre la simple mentira y el cinismo.

No olvidemos las enseñanzas de su admirado maestro: "No escuchen lo que digo, miren lo que hago". Por lo tanto, creo que sería conveniente atenerse a analizar los hechos que la gestión del señor Presidente produce y sobre todo los que deja producir, antes que las palabras que emite, a fin de evitar que estas nos distraigan de sus reales intenciones.

Jorge Parcansky

DNI 4.190.256

Estigmatización

En la nacion del 29 de mayo se informa que las autoridades de la provincia de Buenos Aires no detallan la información de la expansión de la pandemia "para no estigmatizar a la población vulnerable". Estigmatizarla es ocultar la realidad. ¿Cómo se la puede ayudar o tomar medidas de prevención si se retacea la información? Los funcionarios censores adoptan la política del avestruz. Es un avance más del cercenamiento de los derechos ciudadanos.

Mario Czemerinski

marioczeme@hotmail.com

Salud pública

Al mismo tiempo que todo el personal de la salud pública reclama por la provisión de elementos indispensables para curar a sus enfermos y cuidar su propia seguridad durante la pandemia, nuestro ministro de Salud recurre a una clínica privada para atender su propia dolencia, siendo que justamente de su competencia ministerial depende el buen funcionamiento de todas las instituciones sanitarias a nivel nacional. El otrora hospital presidencial Argerich -algunas de cuyas salas fueron reacondicionadas durante su anterior gestión ministerial- no ha sido utilizado por ninguno de nuestros gobernantes (solo Néstor Kirchner ocupó una sala en 2005 para una videocolonoscopía), que prefieren la atención de clínicas privadas en lugar de hospitales públicos, reconociendo implícitamente que el cuidado de su propia salud debe ser resuelto por una clínica y no por un hospital, y la diferencia existente entre la eficacia privada y la pública. Esta elección en plena pandemia por parte de funcionarios públicos resulta un agravio para miles de auxiliares y profesionales de la salud que nos cuidan diariamente, sometidos muchas veces a la ineficacia de quienes deben asegurarles el mayor respeto y admiración por la descomunal tarea que se les ha asignado durante esta emergencia sanitaria. A estos últimos, el mayor de mis agradecimientos.

Juan C. Luongo

DNI 8.406.865

La mancha

Una pequeña mancha se desparrama sobre un mar salado y frío. Algo apenas perceptible, cosas que ocurren. La mancha es arrastrada por el viento suave del otoño. Su lento movimiento de superficie oculta la corriente subterránea que en realidad la impulsa. Pero no parece nada grave, nada de qué preocuparse. Tantas veces hemos visto estas cosas y, finalmente, la misma naturaleza se ocupó de restablecer el equilibrio.

La mancha ahora se acerca a la costa, a las rocas, a la arena. Algunas grutas poco visibles se ven invadidas; algunas algas y hasta las playas se tiñen del oscuro verde de la contaminación. Empieza a preocuparnos. De todos modos, esperamos que alguien se ocupe. Confiamos en una reacción, un barco bombero, un valiente que haga algo. Nosotros observamos, comentamos en voz baja con nuestros circunstanciales acompañantes, maldecimos. Observadores ajenos de la naturaleza, seguimos su expansión pero nuestros principales problemas son otros. Angustiados por la peste, miramos para otro lado mientras esta otra peste va infectándolo todo.

La mancha se interna en las calles, penetra en edificios, sube escaleras. En silencio, invade y organiza su camino. Tiene vida propia y un fin claro: tomar por asalto lo que a cara descubierta no le hubiese sido posible. Su materia líquida le permite penetrar por diminutas rendijas, siguiendo las órdenes de quien no debería darlas.

La mancha, venenosa y disfrazada de Patria, vacía la legitimidad de quien ha sido elegido. Ingenuamente, nos resistimos a creer que esto sea posible, que las reglas se limiten para algunos a simples aspectos formales. Pero no jugamos al mismo juego. La mancha dañina parece hoy más potente que la inmensa mayoría silenciosa y desorganizada. ¿Hasta cuándo?

Joaquín Sorondo

DNI 10.390.723

