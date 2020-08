De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de agosto de 2020

Cuestión de privilegio

Antes de la votación en la sesión del Senado se pasó a la lectura de "unas modificaciones". Después de 10 minutos ininterrumpidos, Martín Lousteau irrumpió y pidió una cuestión de privilegio, pues habiéndose discutido arduamente (durante la semana) el costo de la reforma, se estaba informando la creación de más de 900 nuevos cargos negociados con los gobernadores (para asegurar así el quorum en Diputados). "Colonización de la Justicia" es un término que se escuchó muy seguido por estos días cuando se hablaba de las verdaderas intenciones del oficialismo con el apresurado tratamiento de la reforma, en medio del pico de contagios y muertes que estamos atravesando durante esta interminable cuarentena impuesta. La madre del borrego hizo oídos sordos al pedido de Lousteau.

Ovidio Winter

Héroes de nuestra patria

Como argentino siento indignación, bronca y vergüenza ajena al escuchar lo expresado por el señor Gustavo Sylvestre en su programa de TV, llamando "cobardes" a nuestros excombatientes de Malvinas. Señor Sylvestre, los soldados argentinos que combatieron en Malvinas son héroes de nuestra patria, defendieron con valor y patriotismo ese pedazo de la Argentina, entregando en muchos casos hasta la última gota de sangre o suspiro en ello. Mirando al enemigo de frente, presentaron combate, pelearon, mataron y murieron, pero siempre con honor y valor, a pesar de la gran diferencia tecnológica a favor del enemigo. Con sus palabras, usted ofende a nuestros valientes héroes, que en demostración suprema de arrojo volaban a 4 metros del agua a 1000 km por hora para enfrentar a la flota más moderna de la OTAN; a nuestros soldados, que con coraje extremo llegaron a combatir cuerpo a cuerpo puñal en mano antes que rendirse, entregando la vida por un compañero, por nuestra tierra, por usted y por mí. Señor, usted debe disculparse públicamente con los excombatientes y sus familias, principalmente con aquellas que entregaron lo más sagrado, la vida de un hijo, un hermano o un padre en defensa de nuestra soberanía. Honor y gloria a nuestros excombatientes.

Mayor Juan Federico del Torchio

Exceso de poder

Hace dos mil quinientos años, en Atenas, el pueblo por votación directa enviaba al ostracismo a aquel que, habiendo reunido mucho poder, ponía en riesgo el sistema democrático y las libertades individuales. Qué positivo sería aplicar el mismo sistema en la Argentina, donde un personaje hace un decenio que no provoca más que odio y pobreza.

Marcial Zavalia

Desmentida finlandesa

Las excusas del Presidente relacionadas con su decisión de decretar la regulación sobre internet, el cable y los celulares incluyeron su pasión por lo que hacen países como Finlandia, entre otros. Solo se necesitó una desmentida por parte de la embajada de ese país para que quedara fuera de lugar. ¿El Presidente realmente cree que esto le hace bien a su imagen o a la del país ? Yo, personalmente, creo que es un papelón más.

George W. Handley

Reír... para no llorar

Hace pocos días la secretaria de Acceso a la Salud, doctora Carla Vizzotti, ofreció un informe oficial, incluyendo la cantidad de muertos de la pandemia, al lado de una payasa e imitando torpemente sus movimientos. En el día de ayer nos pidió que no nos riéramos fuerte en público, con lo cual logra sin proponérselo el objetivo contrario, porque con esos dos papelones consecutivos la población no puede dejar de reírse... para no llorar

Sergio Etchepare

Nombre en juego

¿El diputado De Mendiguren tendrá la honestidad esperada y renunciará inmediatamente a su banca, dado que está de licencia indeterminada y seguirá trabajando en el BICE? ¿Esperará a que el presidente de la Cámara de Diputados lo doblegue -como hizo consigo mismo- para no ceder la banca a un posible voto opositor? Está su nombre en juego, De Mendiguren, el de sus ancestros, propio y de sus descendientes. Piense, por favor, qué es más importante. Mi respuesta ya la tengo.

Constantino Coutris

Confinamiento récord

Los resultados del confinamiento récord en el mundo han demostrado su fracaso para contener la epidemia con un costo inédito para nuestra castigada economía. Llama la atención que las autoridades insistan en un esquema de aislamiento que no logra el objetivo, esperando que milagrosamente sea exitoso. Parafraseando a Albert Einstein: "Repitiendo la misma operación no cambiará el resultado".

Enrique Vidal Bazterrica

Infundir miedo

El país hoy está inmerso en pobreza, incertidumbre, inflación, inseguridad, pérdida de empleo, bajos salarios, cero rentabilidad, poca inversión, mucho riesgo. Sin embargo, nuestros políticos se pelean como gallos, hablan de guerra civil, golpe de Estado, reforma judicial y cuanta pelea barata les dé un provecho propio. Temas para debatir sobran, no nos distraigan con más miedos, todavía estamos atrapados en el ASPO. Los reclamos de la sociedad son urgentes, pero el hacer de la clase gobernante deja en claro que no somos prioridad.

Susana Mastronardi

Coup d'état

Al escuchar a Eduardo Duhalde decir que alguien le pronosticó que la Argentina corre riesgo de sufrir un golpe de Estado, una sensación, mezcla de temor y horror, me recorrió. A los pocos días, Carlos Pagni, en un meduloso artículo, citó dichos de Lilita Carrió que parecen ubicar las cosas en su verdadero lugar. Dijo Carrió que si Duhalde fuera más ilustrado conocería que la expresión "golpe de Estado" se originó en Francia (coup d'état) en el siglo XVII, cuando reinaba Luis XIV y era el rey el propio Estado. Se pasó a denominar así a la toma de violentas medidas que adoptaba el monarca para deshacerse de sus enemigos sin respetar las leyes, pero con la excusa de lograr la seguridad del Estado y el bien de la población.

Con el tiempo, esa locución tomó el sentido de sublevaciones militares y/o civiles contra un gobierno democrático. En este caso, Carrió cree que lo que quiso significar el expresidente es que ante la grave situación que se atraviesa, el Gobierno deberá tomar, siempre dentro de la democracia, medidas tan extremas que se asemejarían a golpes como impactos simbólicos. Ojalá lo de Duhalde tenga el buen sentido que le adjudica Lilita.

María Rosa O. de Mello

Abocar vs. avocar

Con motivo del recurso per saltum para que la Corte Suprema resuelva el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi, se está generando una confusión de significado entre los verbos "abocar" y "avocar". Abocar tiene varias acepciones, entre ellas, una aplicable a la circunstancia: entregarse de lleno a hacer algo, o dedicarse a la consideración o estudio de un asunto. Avocar, en cambio, tiene una única acepción: atraer a sí la resolución de un asunto o causa cuya decisión correspondería a un órgano inferior, administrativo o judicial. Por lo tanto, es preciso que la Corte Suprema primero se avoque, para luego abocarse a la resolución del caso de los mencionados jueces.

Guillermo Scarabino

Jubilaciones injustas

Viendo la asiduidad con que el señor Presidente firma DNU para encarar los serios problemas de su administración, sería muy apropiado que, así como lo hizo para modificar las jubilaciones, lo haga para adecuar las de los privilegiados expresidentes, exvices, exjueces y demás, cuyos montos son inaceptables para un Estado empobrecido. Sería una muestra de su empatía y preocupación por los adultos mayores.

Ofelia Noemí Cruzado

Riesgo empresario

Para quienes han trabajado gran parte de sus vidas cobrando sueldos del Estado, es difícil entender el significado del "riesgo empresario", darse cuenta de lo que significa levantarse a diario para administrar y generar las ventas y la facturación del negocio, conducir a los trabajadores y hacer frente a la multiplicidad de impuestos que la propia voracidad del Estado impone. Sin menoscabar a unos u otros, también es complejo para quienes no trabajan en áreas productivas, industriales o comerciales, saber lo que implica llevar a cabo la administración, organización, negociación sindical y gestión comercial para pagar sueldos y obtener una renta a fin de mes. No hay trabajos buenos o malos, sean privados o estatales, sean de gestión operativa o burocrática, pero sin dudas para unos es más difícil interpretar cómo funcionan el mundo real, la economía diaria y la vida laboral del común de la gente.

Jorge Arosa

Lenguaje inclusivo

Funcionarios del Gobierno impusieron el uso del mal llamado "lenguaje inclusivo" en algunas instituciones oficiales. Este engendro de excentricidad, además de no estar reconocido como lengua, idioma o dialecto, se nutre del español o castellano deformando sus características gramaticales de género, para concluir en confusión o desinteligencia de lo expresado. Mejor sería que "les funcionaries" se ocupen de aquello para lo cual fueron nombrados, y que empiecen de una vez por todas, porque ya llevamos nueve meses esperando.

Rafael Mauro

En la red

Facebook

Extensión de la cuarentena: anuncio sin conferencia de prensa

"Es que el rating ya no mide como al principio", Fabián Sedano

"Ya no les da la cara para seguir extendiendo esta cuarentena que está matando a la Argentina de hambre", Joana Etchebarne

"¿Qué pasó? ¿Se les terminó el argumento? ¿O será que cada vez que intentan aclarar oscurece?", Beatriz Elizabeth Colazo

