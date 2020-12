De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de diciembre de 2020

Carta de la semana

El aborto, ¿no es también un tema de educación?

La ley de despenalización del aborto acaba de tener media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue tratada en plenario de cuatro comisiones, las de Legislación General, de Legislación Penal, de Mujeres y Diversidad y de Salud y Acción Social. Puede haber habido a lo mejor excepciones, pero me preocupa no haber visto a la clase dirigente en general, a los legisladores, funcionarios, incluso a los periodistas, reclamando la participación en el debate de la Comisión de Educación u objetando su ausencia. No pido que lo haga el Gobierno, impulsor de la ley, y menos aún los sindicalistas del sector docente. Si no les mueve el amperímetro la ausencia de clases durante el año pandémico, ¿cómo van a asociar, por ejemplo, el embarazo adolescente con las campañas de prevención y muchas otras acciones con la educación? Están en otra, los cuadernillos de adoctrinamiento partidario son más efectivos. Total, después, si el embarazo no querido viene, pagamos con plata de los contribuyentes un aborto.

Pero el resto de la sociedad, ¿está atenta a la educación o a su falta?

Enrique Di Fiori

enriquedifiori@fibertel.com.ar

Copartícipes

La mal llamada ley de interrupción (finalización) del embarazo ya tiene media sanción, al ser aprobada en Diputados. Un gran porcentaje de los argentinos está en contra de este proyecto, ya que lo consideran la muerte de un ser humano. Entonces, ¿cómo es posible que, de ser sancionada, estos ciudadanos estén obligados a pagar con sus impuestos la muerte de vidas inocentes? Es un acto inhumano y antidemocrático que no tiene en cuenta la forma de pensar y de sentir de millones de ciudadanos que no solo no se sienten representados en absoluto sino que además se los está obligando a ser copartícipes, con su dinero, de lo que hasta hoy es considerado un delito y que lo seguirá siendo, por más que la ley diga lo contrario.

Fernando Gómez Videla

DNI 26.420.138

Ley inicua

Con inmensa tristeza contemplamos la algarabía con que, en su mayoría jóvenes mujeres, celebran la media sanción de la ley del aborto. Dando saltos, gritos de hurra y llantos, manifiestan su adhesión, como si hubieran ganado un campeonato mundial de futbol. Es una demostración acabada del poder de la ideología que domina a esta gente. El Senado decidirá, en caso de aprobarse, la vigencia de la ley más inicua de la historia legislativa argentina, a raíz de la cual el Estado propiciará, motivado por oscuros designios, que las madres puedan matar a sus hijos antes de nacer. La ley no solo permitirá el asesinato del chiquito, sino que el Estado pondrá los medios necesarios para que la práctica se lleve adelante casi sin condicionamientos. ¿En adelante, si ello sucede, qué límites morales enmarcarán a la sociedad argentina? ¿A partir de semejante monstruosidad, a qué normas deberán ajustar su conducta los argentinos? La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia deplora esta iniciativa, señal de la profunda decadencia en que está sumida gran parte de la dirigencia política en la Argentina.

Alberto Solanet

Presidente Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia

Carlos Bosch

Secretario

Atención para todos

Al margen de cualquier postura moral o política que se pueda tener respecto del tema del aborto, me pregunto: ¿está el sistema médico argentino en condiciones de otorgar el servicio de interrupción del embarazo a todos, tanto argentinos como extranjeros? Porque hoy en día las prestaciones de salud pública en nuestro país se conceden a quien las requiera, sin tener en cuenta su nacionalidad, domicilio, capacidad económica ni la reciprocidad que pudiera existir con los países de origen de aquellos que se hacen atender gratuitamente en nuestro sistema de salud. Si no se pone un límite, quedaremos expuestos a que se abuse aún más de nuestro sistema por aquellos que no deberían tener derecho de acceso a él, salvo en casos de extrema urgencia.

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Sin socios

La famosa y desgraciada frase de Perón que decía "para los amigos todo y para los enemigos ni justicia" podría hoy actualizarse como "para los sometidos todo y para el resto ni justicia". Esa es la esencia de las relaciones en el kirchnerismo. Para ellos no hay socios, hay sometidos. Y lo increíble no es solo lo obvio de esta postura en su accionar, sino también, y más increíble aún, es la percepción de aquellos que los acompañan, de estar dentro de una sociedad en la que ellos son importantes y que sin ninguna duda les dará el premio prometido. Es muy impresionante ver cómo hombres de poder en sus provincias, municipios, y hasta el presidente de la Nación ponen esa estructura de poder al servicio de los objetivos del grupo comandado por Cristina Kirchner y que hoy poco tienen que ver con poder rescatar al país de una crisis sanitaria, social y económica nunca vista, y que lentamente erosionan ese poder para terminar apropiándoselo. Y mientras acompañan acciones que tienden a la destrucción de las instituciones, que buscan la impunidad por hechos de corrupción, y que dan la espalda a un país que con más de 40% de pobres, altísima desocupación, y ante la enorme incertidumbre respecto de cómo resolveremos los enormes problemas que saldrán a la luz una vez que comencemos a salir de la pandemia, el kirchnerismo avanza. Solo retrocede para buscar un mejor momento para embestir. Primero por aquellos que caminan por la vereda de enfrente, pero también y esto es lo que sus aliados parecen desconocer es que luego irán por aquellos con los cuales acordaron avanzar unidos. El peronismo parece adormilado, como si no tuviera idea de lo que pasa o porque ya se siente encerrado en la telaraña que tejió Cristina a través de La Cámpora. Y esto le puede costar la supervivencia. Pueden terminar fagocitados por el kirchnerismo. Porque el peronismo nunca entendió lo que hoy parece obvio. Cuando el kirchnerismo va por todo, va "literalmente" por todo, y la puerta solo queda abierta para aquellos que se someten.

Carlos Abraham

DNI 17.036.558

El doctor Maradona

Todo lo que ha estado ocurriendo tras la muerte de Diego Maradona (el desorden, la discusión política, ahora la sucesión) seguramente serán temas que durarán años. Y me hacen pensar en la metáfora de un apellido. El doctor Esteban Laureano Maradona nació en 1895 en una zona rural de Esperanza. Vivió una infancia despreocupada y feliz. Con el tiempo la familia se trasladó a Buenos Aires y Maradona ingresa en la Facultad de Medicina, fue discípulo de Bernardo Houssay -entre otros- y se recibió con notas destacadas. Era de carácter fuerte y defensor de los derechos de los pobres, teniendo que soportar persecuciones en el gobierno de Félix Uriburu, que hasta lo tuvo un tiempo preso. Después viajó a Paraguay y cuando comenzó la guerra entre paraguayos y bolivianos atendió a los heridos de ambos bandos. Cuando terminó la guerra donó sus sueldos a los soldados paraguayos y a la Cruz Roja y volvió; fue famoso por su abnegación, altruismo y modestia y finalmente paso cuarenta años ejerciendo como médico rural en Estanislao del Campo, una remota localidad de Formosa. Su nombre inspiró la ley que lleva su nombre como Día del Médico Rural. Si se quisiera contar su historia habría que escribir veinte libros. Murió el 14 de enero de 1995 a los 99 años. Por supuesto no hubo feriado nacional ni velorio en Casa de Gobierno. Eso se reserva para cosas más importantes.

Julio César Lifsichtz

20poirot20@hotmail.com.ar

Santa Fe y Callao

En LA NACION del 7 de diciembre se publicó una interesante nota sobre el colapso de la zona de Santa Fe y Callao, poniendo énfasis en sus causas económicas. Como vecino del lugar considero oportuno agregar otros motivos, a saber: 1) La doble circulación de la avenida Santa Fe, que generó un caos de tránsito, con frecuentes accidentes de diversa escala. Los embotellamientos en horas pico ponen en duda la efectividad de esta medida. 2) El deplorable estado de las veredas. Luego de las roturas que realizan las empresas de servicios públicos pueden transcurrir semanas y hasta meses sin que se efectúen los arreglos correspondientes, que además suelen ser defectuosos. 3) La polución visual que produjo el emplazamiento de armatostes de chapa de baja calidad destinados a exhibir publicidades, casi siempre embadurnados con pegatinas de todo tipo. A estos se suman unos adefesios que remedan butacones y no tienen más propósito que entorpecer el paso. 4) Las escenas de mendicidad y los frecuentes episodios de arrebatos y robos con violencia en la zona, además de la sustracción de bronces, rejillas y todo elemento metálico al alcance. Mientras tanto, la Policía de la Ciudad cumple "horario de oficina" y sus miembros parecen más interesados en sus celulares que en lo que ocurre a su alrededor.

Ante este panorama, los responsables de la comuna 2 y los funcionarios a cargo del espacio público de la ciudad deberían dejar de lado costosos experimentos y volver a la fórmula tradicional de calles despejadas, limpias y seguras.

Daniel Santiago

DNI 12.076.634

En la red

Aborto: el debate en el Senado, con leve ventaja a favor de la legalización

