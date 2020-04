De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de abril de 2020

Coronavirus

Mayores de 70

La idea de establecer una resolución que acota y restringe la salida y circulación de los mayores de 70 años parece nacer de funcionarios de dudosa capacidad que disponen sobre las poquísimas libertades que teníamos. Si se puede llamar libertad el ir a la esquina a comprar un caramelo y tener el lujo de tomar 5 minutos de sol directo. No hay derecho de mantenernos más tiempo encerrados para "cuidarnos" y conseguir sin dudas el efecto contrario. Los mayores ya estamos lo suficientemente deprimidos, angustiados y discriminados. Los resultados van a ser malísimos. Se lo aseguro. De acuerdo con las amigas y amigos con los que me mantengo en contacto, la depresión aumentó y esto traerá como consecuencia resultados peores a los buscados, si lo que se busca es mejorar nuestra condición. El vicegobernador de Texas y el ministro de Finanzas de Japón les pidieron a los ancianos que se den prisa en morir pues era lo más conveniente para sus países. Lo dispuesto ahora no habrá nacido con la misma intención, pero les aseguro que va a conseguir resultados parecidos.

Celia Marta Dassis

jcd@sermax.com.ar

Personal de salud

No hay suficientes palabras para reforzar la necesidad de proteger a los trabajadores de la salud del Covid-19. No solamente por ellos mismos como ciudadanos comunes, sino para hacerlo con toda la comunidad, ya que si estos no estuvieran adecuadamente aislados del virus (lo mínimo usando barbijos N95), serán factores de transmisión de la enfermedad y así generarán un círculo vicioso de transmisión huracanada del virus. Esta fue la triste experiencia que nos transmitió el profesor Giorgio Scagliotti, de Torino, Italia, la pasada semana. Para no repetir el error se necesitará también testear a todo el personal médico y a los pacientes que ingresen a internación en toda institución. Y no mediante los tests rápidos, que solamente tienen una sensibilidad del 30%, como fue demostrado en Madrid ( El País , 26/3). Recordemos también que formar a un buen especialista en terapia intensiva cuesta... ¡10 años!

Roberto Battellini

Jefe honorario de Cirugía Cardiovascular, Hospital Italiano

DNI 8.250.090

Seguir siendo útiles

Somos cientos de miles de adultos mayores de 60 años los que trabajamos tanto en la administración pública como en la actividad privada. Lo hacemos con denodado esfuerzo, aplicando nuestra vasta experiencia, demostrando que con eficacia seguimos siendo útiles a la sociedad. Hoy la cuarentena busca protegernos, y la aceptamos y cumplimos con responsabilidad. Por eso no podemos dejar de agradecer al gobierno nacional y a las administraciones provinciales, justamente por darle prioridad a nuestra protección. Pero también queremos decirles que, con el mismo espíritu de colaboración, respeten en el futuro nuestra voluntad de seguir trabajando. El país también nos necesita.

Roberto Fiordalisi Saravia

DNI 4.546.552

¿Servicio esencial?

La Corporación de Abogados Católicos expresa su más profundo repudio a la declaración por parte del Ministerio de Salud de la Nación de considerar al aborto y la anticoncepción servicios esenciales a los fines de su concurrencia a los distintos centros de salud. La defensa de la vida humana por sobre otros valiosos bienes jurídicos en que se ha empeñado el presidente de la República, correspondida por la mayoría de la población y que tantas limitaciones de los derechos individuales está comportando, debe implicar un mínimo de coherencia. Sin perjuicio de la necesidad de reafirmar que el aborto es siempre matar a un ser humano inocente y por ello un acto contrario al derecho natural, la Constitución y los tratados internacionales incorporados; esa declaración resulta, en las actuales circunstancias, una verdadera imprudencia política, sanitaria y social. Política porque no se corresponde con la postergación por parte del Presidente del envío del proyecto de ley de legalización del aborto al Congreso, que debe ser definitivo tanto por respeto al sistema democrático al haber sido objeto de tratamiento anterior, como por la búsqueda de la unidad nacional, tan necesaria en la lucha contra la pandemia y el inicio de la posterior reconstrucción económica. Sanitaria, pues distrae recursos indispensables en este trágico momento, incluso por la posibilidad de las complicaciones posteriores, y expone también al personal de salud y a la comunidad a posibles contagios. Social, al ser inequitativa con el sacrificio que realiza la población tanto en cuanto a la privación de la atención médica y odontológica, incluso con la postergación de intervenciones quirúrgicas y tratamientos en pacientes graves, como a su bienestar espiritual a través de la concurrencia a los actos de culto en ejercicio de la libertad religiosa, tan generosamente resignada en procura del bien común por las jerarquías de los credos respectivos, sin abandono por parte de sus ministros y miembros de la asistencia a los enfermos en los hospitales ni al mantenimiento de los comedores comunitarios, aun a riesgo de sus propias vidas.

Pedro J. M. Andereggen

Presidente de la Corporación de Abogados Católicos

Carlos J. Mosso

Secretario

Único con barbijo

Gracias, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por predicar con el ejemplo. En la conferencia de prensa del jueves pasado, cuando habló el ministro de Economía, el Presidente, la vice, el presidente de la Cámara de Diputados, los gobernadores, todos permanecieron sin barbijo en un lugar cerrado.

¿Cómo pretenden que los ciudadanos cumplan si ellos violan los decretos firmados por ellos mismos?

María Laura Piola

DNI 5.638.442

Inmobiliarias

Quisiera contarles sobre el difícil momento que viene atravesando el rubro inmobiliario hace ya más de siete meses. Por supuesto, la crisis en la que nos vemos sumergidos todos por culpa de la pandemia agravó el problema, pero las inmobiliarias venimos sufriendo golpes hace mucho tiempo debido, en primera instancia, a la crisis económica del país, que frenó las ventas y los alquileres; y por supuesto ahora por la cuarentena obligatoria, que como a muchos otros rubros nos obliga a frenar todo tipo de operación.

Pero esto no es solo un problema en el que nos vemos sumergidos los dueños de inmobiliarias y quienes trabajan en ellas, sino que detrás de cada una de las operaciones hay un gran grupo de trabajadores como los escribanos, agrimensores, empresas de mudanzas, albañiles, plomeros, pintores, electricistas y cerrajeros.

Es por eso que quiero hacer llegar mi gran preocupación, ya que el panorama que se avecina no es para nada esperanzador y somos muchos dentro del rubro que creemos que vamos a tener que buscar alternativas a este gran problema.

Marcelo Vio Breton

DNI 11.574.902

Defensor del pueblo

¡Cuánto bien haría hoy contar con el defensor del pueblo de la Nación!

Gaspar I. Gazzola

DNI 11.775.909

Seguirá el gasto

Por lo que estamos viendo, el Gobierno piensa pagar las fiestas del reparto sin producción y del gasto sin control aumentando los impuestos, "apretando" a los jubilados, al campo, a la clase media y ahora a los bonistas, pero ha pospuesto la baja del gasto público para 2023, es decir que el Estado seguirá gastando como hasta ahora, sin mostrar un plan económico con el que nos demuestren de dónde van a salir los dólares para cubrir los déficits fiscal y comercial y saldar las deudas.

Fernando J. Figini

DNI 4.813.359

¿Hay subhumanos?

No hay derecho que legitime mantener en riesgo inminente de muerte a personas encarceladas cuya vulnerabilidad frente al Covid-19 nadie discute. La urgente decisión de los magistrados de disponer la prisión domiciliaria de estos, recomendada por organismos nacionales e internacionales, no admite más disidencias, ni discriminaciones, ni demoras a prácticamente a un mes de declarada la pandemia.

Es hora de definiciones claras y sin subterfugios: o todos sin distinción somos personas y tenemos derecho a la vida o hay algunos a quienes se considera subhumanos.

María Laura Olea

DNI 13.968.163

Trabajar online

Trabajar online, ¿cómo repercute en el bienestar emocional de las personas? Extrañamos nuestro espacio y lugar de trabajo, interactuar con nuestros compañeros y enriquecer nuestros días por un simple encuentro laboral. Es algo propio, personal, extrafamiliar. Hoy continúa, pero desde casa y de manera virtual. Ese deseo de volver a casa ya no está. ¿Adónde lo dirigimos? Volver a mi espacio de trabajo, claramente, pero eso no entra en las variables posibles. ¿Cuál es nuestro deseo después de horas enchufados al trabajo virtual? ¿Leer un libro, compartir con familia? ( Pero si ya estuve trabajando en casa, junto con ellos?) ¿Cuál es nuestro hogar después de trabajar online? La palabra hogar se usa para designar un lugar donde un individuo o grupo de individuos habitan, creando en ellos la sensación de seguridad y calma. La palabra hogar proviene del lugar donde se encendía el fuego, a cuyo alrededor se reunía la familia para calentarse y alimentarse. ¿Qué es lo que hoy en día me da "seguridad y calma, me da calor y alimenta" para poder terminar de una manera positiva mi jornada laboral?

Camilia Bonasso

DNI 19.057.509

