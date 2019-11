De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de noviembre de 2019

Ejemplo a seguir

Qué bueno sería que cuando entregue el poder en 2023 el nuevo gobierno electo, si lo tiene que hacer a un partido que no sea de sus mismas ideas, lo haga como lo está haciendo Macri, quien llamó y felicitó a Alberto Fernández y lo invitó a conversar a la Casa de Gobierno. Como hizo María Eugenia Vidal al invitar a Kicillof para ofrecerle todos los informes que le fueran necesarios. Lo mismo hizo el vicegobernador con Magario. Todo esto no lo hizo el gobierno de Cristina Kirchner en 2015. Incluso la propia Cristina no fue a entregar el mando ni el bastón presidencial. Por eso es bueno que en el futuro se siga el ejemplo de la entrega del poder de Macri.

Luis García Morales

De no creer

Dijo el juez Bonadio el 6 de junio de 2019: "En el área del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por indicaciones del presidente Néstor Carlos Kirchner, y luego mantenido en el tiempo por la presidenta Cristina Elisabet Fernández, se organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero, a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de licitaciones de las obras públicas civiles. En ese concepto espurio, las empresas que resultaban beneficiadas con aquella asignación, como contrapartida, debían entregar una suma de dinero que ingresaba a las arcas de la asociación".

Por ese motivo (y otros), Bonadio dispuso ampliar el procesamiento de la expresidenta decretando en el marco de las causas Nº 9608/2018, 3710/2014, 10.456/2014 y 13.820/2018, "en orden a los delitos de cohecho pasivo", reiterado en 1027 hechos, 701 de ellos en calidad de coautora y 326 en calidad de partícipe necesaria; y admisión de dádivas, reiterado en dos hechos, en calidad de coautora, los cuales concurren realmente entre sí (artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55, 256 y 259, primer párrafo del Código Penal de la Nación), imponiéndole un embargo sobre sus bienes y dinero por 11.502.000.000 pesos.

En virtud de tales hechos, el "tribunal popular" decidió el 27 de octubre condenar a la imputada Cristina Elisabet Fernández a que asuma la vicepresidencia de la Nación a partir del 10 de diciembre de 2019.

Como diría algún criollo, ¡cosa e'no creer, vio!

Francisco García Santillán

Esperanza

Estas elecciones permiten una lectura esperanzadora nunca vista. El peronismo completo, juntando sal con azúcar y aceite con agua, le ganó por un margen no tan cómodo al presidente con uno de los peores resultados económicos de la democracia. Esto significa que casi la mitad de la población activa votó sin entusiasmo, pero decidida a defender los principios republicanos que garantizan nuestra Carta Magna. Y esto puede significar que, si Alberto Fernández desoye a sus rottweilers más radicalizados y no avanza vorazmente sobre la Justicia, el periodismo y las libertades civiles, y consigue enderezar la economía, podríamos ser testigos de una Argentina próspera y pacífica. Una oportunidad histórica que el ingeniero Macri no pudo o no supo aprovechar. Los que ganaron y los que no ganaron las elecciones debemos creer y apoyar a un presidente con el futuro de nuestros hijos en sus manos.

Marcelo Amaral Correa

Viviendas

El trabajo de remodelación y adjudicación de viviendas que está realizando el gobierno de la ciudad en la villa 31 con nuestros impuestos me parece injusto. Hay muchísimos jóvenes y no tan jóvenes que estudiaron con voluntad y esfuerzo, que hoy trabajan con ahínco, y sin embargo no pueden acceder a una vivienda, ya sea para alquilar o comprar. Si hablamos de "necesitados", de equidad y justicia, ¡que sea para todos! Sin diferencias de estratos sociales.

Mariana Nicola

Desmitificando

En su última columna, el profesor Loris Zanatta sostiene "que el gran ganador de las elecciones ha sido el mito de la nación católica, la idea de que antes y por encima de las leyes y la Constitución hay un 'pueblo mítico' imbuido de ética cristiana al que las leyes y la Constitución deben responder para ser legítimas". Sería encomiable que el autor recordara que en el preámbulo mismo de nuestra Ley Fundamental se invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia, y que esa proclamación encuentra concreción al condicionar el ejercicio de las libertades a una moralidad sostenida en el orden divino; si no, se aseguraría la libertad por sí misma y no sometida a los beneficios que ella debe procurar para justificarse.

Por lo demás, en la exégesis del texto constitucional, el reconocido tratadista Germán J. Bidart Campos, al que de ningún modo podría calificarse de católico "integrista", afirma que el sostenimiento del culto católico romano (art. 2) impone al Estado argentino la adhesión al magisterio eclesiástico.

Juan Lagalaye

Disturbios en Chile

¿Acaso podemos pensar que el desastre y la matanza que están aconteciendo en Chile se deben al aumento del transporte público? ¿O a que hay más ricos que pobres? ¿Un país que fue modelo en América Latina, sin inflación, con superávit fiscal, con un pueblo pacífico? Es el momento de agudizar el análisis y ser más objetivos. Hay que poner la mirada en Ecuador, Colombia, la extraña circunstancia electoral que sucede en Bolivia. Quieren destituir al presidente de Chile. ¿Qué habría pasado en la Argentina si hubiera sido reelegido Macri, que encabeza un gobierno no adicto a Venezuela? ¿Se lo imaginan? Creo que estamos frente al avance de un proyecto perfectamente diagramado por fuerzas poderosas que pretenden desestabilizar a gobiernos democráticos y así poder avanzar en una siniestra toma del poder en América Latina por parte de un seudocomunismo retrógrado. Ya conocemos el poder del régimen de Venezuela en la región, cabeza de playa de esa ideología. Maduro se encargó de manifestar públicamente que el plan se está cumpliendo exitosamente. Es conocido el papel histórico de Cuba en materia de inteligencia, pero sin un poder superior externo no es suficiente. ¿Podemos adivinar quién es?

Alberto F. Díaz

Importación de libros

Es entendible que la Argentina tiene serias restricciones de divisas, pero gravar impositivamente la compra por internet de libros que no se editan en el país (lo que fiscalmente tiene un impacto insignificante), como acaba de implantarse, es una aberración que muestra la ignorancia e incompetencia de los funcionarios de la AFIP que tomaron esa decisión. Los libros son la ventana del pensamiento y de la libertad. Son un instrumento indispensable de estudiantes e investigadores, ya de por sí de difícil acceso con el actual valor del dólar. Esta barrera adicional atenta contra la ciencia, la intelectualidad y la cultura, y acentúa la decadencia del país.

Ricardo Esteves

Mujeres en la Iglesia

Recientemente se realizó el sínodo de la Iglesia Católica sobre la Amazonia, importante iniciativa para escuchar la realidad, analizarla y proponer caminos a seguir. Y nos encontramos con que una veintena de mujeres "han podido participar y tener voz. ¡pero no voto!". Esto es hoy un criterio muy anacrónico. ¿Cómo puede existir una comunidad religiosa en la que los derechos de los varones y mujeres no están igualados? ¿Cómo puede ser que haya instituciones donde la mujer no tenga voto? ¿Acaso las mujeres no tenemos capacidad para discernir, reflexionar y opinar sobre temas tan vitales en un plano de igualdad y consideración con los varones? ¿El Espíritu Santo sopla solo sobre los varones y célibes? ¿Solo ellos pueden elegirse entre ellos para guiar a la Iglesia? Suena fuerte, porque lo es. Difícil de comprender para nosotras. Como madre y abuela, puedo ver que para nuestros hijos y para nuestros nietos esto ya es un tema inconcebible, y me da pena ver cómo, cada vez más, sus valores humanos, tan profundos y auténticos, queden divorciados de la fe y el amor a Jesús y sus enseñanzas porque hoy están atadas a estructuras y pensamientos muy viejos y ya no valorados.

No estoy diciendo nada nuevo, somos muchos los que venimos pidiendo un cambio radical en nuestra Iglesia. Pero no terminamos de decirlo firmemente. Queremos una Iglesia que refleje la dignidad de todos y cada uno, pero en los hechos, una comunidad de iguales, solidaria, donde todos puedan tener voz y voto. Queremos elegir entre todos a quienes nos conducirán, sean varones o mujeres, jóvenes o viejos, célibes o casados, porque lo que necesitamos es que esas personas transmitan e irradien en sus propias vidas el mensaje de Jesús.

Angie Fernández Mouján

Suciedad en las calles

Amo nuestra ciudad, mi barrio, a mi gente. Pero estoy disgustada y desilusionada porque gozando de sus bellas y renovadas plazas, del perfume de las flores que estallaron en primavera, comprendo, frustrada y triste, mientras las transito y eludo excrementos, desperdicios, papeles, golosinas, latas vacías, restos de comida. que nos han acostumbrado con políticas demagógicas y malos ejemplos a tener derechos, pero no deberes y obligaciones.

Recordemos que la educación se inicia en el hogar, base de la sociedad y de nuestra nación. ¿Por qué no permitimos que hijos y nietos tiren ni una miguita en el suelo de nuestras casas, pero transformamos aceras relucientes a primera hora y calles en un basural? Parece que hasta los simpáticos y útiles gorriones y los laboriosos horneros han cambiado de domicilio, ocupando su lugar una plaga de palomas que participan de este sucio festival.

Ana Sofía Aráoz de Lamadrid

