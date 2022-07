Defensa, bochornoso, acto en la CGT

Defensa

La jueza penal chubutense suspendida por haber sido filmada besándose con un condenado preso bien podría ahora alegar, en su defensa, el ejemplo de nuestro presidente, abrazándose efusivamente con la condenada presa Milagro Sala. ¿No creen?

En fin.

Juan Carlos Sorondo

jcsoro@yahoo.com.ar

Bochornoso

En la última sesión del Senado dos legisladores se desafiaron públicamente a pelear para saldar diferencias en torno al reciente viaje del Presidente a Jujuy. Una vergüenza absoluta sin que la presidenta del Senado lo impida ni haga algo para apaciguar los ánimos. Al contrario, añadía chicanas inapropiadas y fuera de lugar. Estos pésimos ejemplos no colaboran a pacificar ni al Congreso ni a una sociedad que está enferma de violencia y de intolerancia. Estas situaciones bochornosas no deberían naturalizarse en el Parlamento de todos los argentinos.

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

Acto en la CGT

He sentido estupor al enterarme de que los ministros Cafiero y Manzur rogaron a la CGT para que realizara el acto con el Presidente. Primero, al confirmar la degradación de la institución presidencial. Segundo, me vuelvo a preguntar por qué una central sindical que presume representar a todos los obreros, sean peronistas o no, tiene que organizar un homenaje a un expresidente como si fuera una rama de un partido político y no la administradora de los aportes de “todos” los trabajadores, falseando su razón de ser, que es defender sus derechos. Una organización cuyos dirigentes son ricos y sus afiliados, pobres. Dirigentes que en su mayoría no resisten una auditoría seria tanto de su patrimonio como de las organizaciones que dirigen. Basta. Terminemos con esto y el país y sus ciudadanos progresarán.

Luis Javier Mihovilcevich

l_mihovilcevich@hotmail.com

Inocencia pisoteada

En el prólogo del informe Nunca más (Ed. 1986) se expresa: “...porque el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, pudiese caer en esa infinita caza de brujas..., la lucha contra los ‘subversivos’, con la tendencia que tiene toda caza de brujas, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epíteto ‘subversivo’ tenía un alcance tan vasto como imprevisible”. Más adelante expresa: “...verdad y justicia, por otra parte, que permitirán vivir con honor a los hombres de las Fuerzas Armadas que son inocentes y que, de no procederse así, correrían el riesgo de ser ensuciados por una incriminación global e injusta”.

Esto es justamente lo que les está pasando a tantos subordinados acusados injustamente en los mal llamados “juicios de lesa humanidad”. El inocente ha sido pisoteado. ¿Acaso algo más premonitorio que esto? ¡Cómo se fue cambiando la realidad objetiva por un relato del cual usufructuar!

¡Oh, Argentina, cuánto dueles! ¿Y a ellos quien los salva?

Isabel Saravia

isabel.saravia@gmail.com

Revisionismo

El 18 de junio he leído una entrevista a la licenciada Camila Perochena en la que la historiadora desliza errores históricos. Dice: “Los revisionistas tienen una larga pregnancia en la opinión pública; son muy marketineros y simplistas. Dividen la historia entre buenos y malos, buscan el complot y encuentran determinados chivos expiatorios en Inglaterra o la oligarquía”. El marketing requiere publicidad y los revisionistas han tenido cerrado acceso a la publicidad de sus estudios, debiendo remar contracorriente ante el silencio, que, como arma, se han acogido sus trabajos desde 1852. En cuanto al “simplismo”, documentación aportada por Irazusta, José M. Rosa, Ernesto Quesada, Adolfo Saldías, etcétera, demuestra lo contrario. Que los revisionistas dividan las aguas históricas en “buenos y malos” no se ajusta a la realidad. Un análisis de ciertos personajes como Sarratea, Moreno, Alvear, French, Castelli, Soler, Las Heras, Ramírez, etcétera, demuestra las luces y sombras de ciertos personajes históricos. En cuanto a la búsqueda del “complot” y de “chivos expiatorios en Inglaterra o la oligarquía”, bastan suficientes documentos emanados de diplomáticos y militares reconociendo su injerencia por cuestiones político-económicas referidos al manejo del crédito y banca en América. Véase a Vivan Trías, El Imperio Británico; Raúl Scalabrini Ortiz, Política británica en el Río de la Plata, y por Andrew Graham-Yooll, Así vieron a Rosas los ingleses, que aporta –nobleza obliga– el intercambio epistolar entre diplomáticos y militares extranjeros en el Río de la Plata y los que estaban en sus tierras, que prueban fehacientemente dicha injerencia con la mediación necesaria de sus agentes vernàclos como Bernardino Rivadavia, Manuel J. García, Florencio Varela, Juan Cruz Varela, Valentín Alsina, Cuyás y Sampère, Sarmiento, los Herrera y Obes, Andrés Lamas, Salvador M. del Carril, Julián S. Agüero, Urquiza, etcétera. Toda esta documentación es harto conocida en los círculos historiográficos y contrasta con cierta “literatura de la historia” frecuente en nuestra educación huérfana de sostén documental y pletórica de voluntarismo adjetivado.

Gonzalo V. Montoro Gil

DNI 11.607.562

Mesas en las calles

Con respecto a la proliferación de autorizaciones para la instalación de estructuras en la calle a los comercios gastronómicos, medida provisoria justificada en el momento de la pandemia, es inconcebible la contradicción del GCBA, que modifica la ordenanza de estacionamiento permitiendo el mismo del lado izquierdo de las aceras por la falta de espacios para estacionar y, por otro lado, lo restringe al permitir llenar las calles con mesas y estructuras.

Guido Franz

DNI 5.617.404

En la Red Facebook

Sin gasoil, con bloqueos y precios de granos en baja, llegaron al país US$416,3 millones menos

“El mejor momento mundial de venta de granos, y como siempre los políticos haciendo todo lo posible para que nos vaya mal…”- David R. Audano

“Debe ser que estamos creciendo muy rápido”- Federico Barrientos

“Así como entran los dólares gracias al campo, se van como el agua entre los dedos gracias al gigantesco gasto público que tenemos”- Carlos Yacono