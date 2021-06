Derecho secundario, dar el ejemplo y bicentenario irónico

Derecho secundario

Gran tristeza me produce leer y escuchar los ataques a nuestro Sumo Pontífice. Nuestro querido Francisco solo hace hincapié en lo que la vida cristiana está cimentada. Los derechos tienen todos sus respectivas importancias, y la del de propiedad privada es secundaria respecto de otros primarios. Esta no es la opinión del papa Francisco, es lo que surge de la doctrina cristiana. El Papa no ataca la propiedad privada, tampoco lo hace la religión cristiana; ambos solo encasillan en su lugar la propiedad privada ante otras prioridades.

Con respecto a los sindicatos, lo que hace Francisco es festejar su existencia y resaltar su labor. De ninguna manera halaga las atrocidades de corrupción que han llevado a cabo en cada rincón de esta tierra muchos de sus integrantes.

Por Dios, dejemos en paz a Jorge Bergoglio, no vayamos hipócritamente a misa solo a acompañar lo que nos conviene.

Rafael Martínez De Sanzo

rafael@authenticargentina.com

Dar el ejemplo

El Papa dijo que la propiedad privada es un derecho secundario. Cabe preguntarse, si es tan secundario, por qué la Iglesia Católica tiene tan valiosas propiedades. Sin ir más lejos, la Nunciatura en Buenos Aires, gran palacio que está cerrado desde hace años, debería ser vendida o quizás dejársela a Grabois para que aloje a sus acólitos. La mejor enseñanza es el ejemplo. Y en este caso, es todo lo contrario.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

Bicentenario irónico

En el bicentenario del fallecimiento del gaucho Martín Miguel de Güemes, único general caído en batalla durante la guerra de la independencia, se priorizaron los intereses políticos.

La decisión del gobierno de Salta fue suspender el desfile y limitar la Guardia bajo las Estrellas debido a “la pandemia”. Momentos antes de la medianoche el monumento yacía oscuro y cercado dos cuadras a la redonda. Las luces se prendieron al aparecer el presidente Alberto Fernández junto al gobernador Gustavo Sáenz, y abrieron las vallas para que se acercaran militantes afines al kirchnerismo. Prohibieron los gauchos y habilitaron manifestaciones peronistas. Acto político hecho a medida de intereses partidarios.

Linda ironía para rememorar a un prócer que, tendido en su lecho de muerte, rechazó atención médica realista, títulos de nobleza y, en presencia del enemigo, hizo jurar sobre su sable a sus segundos comandantes que nunca se rendirían y pelearían hasta que esta patria quedara libre de tiranos.

David San Román

davidsanroman91@gmail.com

Gestión ineficiente

Ante el inminente avance por parte de la vicepresidenta para estatizar la salud blandiendo las banderas de la equidad y defensa de los más vulnerables, me permito hacerle una pregunta. Si realmente el actual gobierno se siente capacitado para administrar la salud de forma más eficiente, ¿por qué no empieza a demostrarlo a partir de hoy con todos los hospitales públicos que tiene a disposición? Nadie afrontaría el costo de una obra social si no hiciera falta. Ya que estamos en tren de la demostración de capacidad de gestión, ¿por qué no la hacen extensiva a la educación, seguridad e inflación?, dado que gobiernan desde hace un tiempito sin tener demasiados logros en su haber.

Marco Gallia

DNI 22.431.316

Sí a la vida

En medio de un clima de muerte por la pandemia, con la salud colapsada y gracias al coraje de un juez, volvemos a decir: sí a la vida. Con ingenuidad aguardo un DNU que derogue este absurdo del aborto y, con esperanza, vislumbro una larga lista de valientes jueces amparando a los desamparados.

Me admira el coraje de tantos hermanos de bien que siguen cuidando y defendiendo la vida, aun en medio de un aparato mediático persecutorio e intolerante, lejano a la gente y su realidad.

Gracias por su revolucionaria ternura, que pone amor donde hay odio e incluye a todos, con acciones y con hechos, y no con un forzado lenguaje que no es nuestro. Gracias porque, a pesar de integrar listas negras y de ser considerados peligrosos para el macabro plan colonialista, siguen adelante en la lucha. Gracias por poner la cara frente a tantos ataques a la familia, sus valores, nuestras raíces y tradiciones más profundas. Gracias a tantas mujeres que, con admirable valor y sin perder su ternura, siguen siendo la voz de los que no tienen voz. Hoy nuestra patria necesita de esa ternura arriesgada, inquietante, que desarma, que mueve al cambio y a ser mejores cada día. Solo la dulzura, la compasión y la ternura (tan propias del genio femenino) serán capaces de escribir una página nueva en nuestra historia.

Juan Ignacio Liébana

juaniliebana@yahoo.com.ar

¿Actuó el Inadi?

Urjo al Inadi a que –como institución contra la discriminación financiada por el pueblo argentino– informe de manera perentoria cuáles son las medidas que ha tomado en vista de las últimas declaraciones xenófobas, racistas, antisemitas, mentirosas, degradantes, irrespetuosas, ignorantes e insultantes sobre los judíos de una persona apellidada Samid (delincuente con prisión domiciliaria cumpliendo sentencia judicial firme), ya que, al ser las mismas de conocimiento público, debería haber actuado de hecho y sin necesidad de denuncia alguna.

Sonia Berjman

DNI 5.125.965

Lenguaje inclusivo

Según cita Carlos Manfroni en su columna sobre el lenguaje inclusivo, Arturo Pérez-Reverte escribió que “presidenta es a presidente lo que amanta es a amante”.

Lo que dice Pérez-Reverte sería cierto si el lenguaje fuera una ciencia exacta. Pero no lo es y, de hecho, la forma “presidenta” existe desde hace mucho tiempo y es aceptada por la Real Academia Española. Al igual que otras palabras de la misma forma como “gerenta”, “clienta” o “sirvienta”.

Claudio H. Sánchez

DNI 12.780.706

