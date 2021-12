Despilfarro, sin clases, discurso de Bullrich

Despilfarro

En la “fiesta de la democracia” se gastaron $40.000.000, suma con que se podrían haber asfaltado 71 kilómetros de rutas, construido 8 km de cloacas y por lo menos dos escuelas rurales. El Gobierno una vez más prefirió el despilfarro. Además volvió a fomentar la vagancia, al realizar el festejo en un día laboral, con cortes de calles que impidieron a los que querían trabajar poder circular con normalidad en la ciudad de Buenos Aires. Para coronar el despilfarro, los discursos del Presidente y la vicepresidenta estuvieron plagados de mentiras, de diatribas hacia la oposición y de autovictimización, que nada tienen que ver con el espíritu de conciliación que propuso el senador Esteban Bullrich con su ejemplar discurso del día anterior. La verdadera “fiesta” fue la del senador renunciante. Lo del Gobierno una muestra más de intolerancia e inmoralidad.

Carlos José Mosso

DNI 12.046.471

Sin clases

Hoy en día, en todos los medios de comunicación, políticos y ciudadanos se preguntan por qué ha fracasado estrepitosamente la educación en nuestro país.

En la escuela número 21 de Virreyes, Juan Bautista Alberdi, durante la última semana de clases, del lunes 5 al viernes 10 no hubo clases en toda la semana. El lunes, por desinfección (¡primer día de la última semana de clases!); el martes, por los cuidados como consecuencia de la desinfección; el miércoles, por el feriado nacional; el jueves y el viernes, como consecuencia de la desinfección. Además de esto, los días en que los alumnos reciben bolsones alimentarios no tienen clases; cada vez que una docente falta les avisa a los chicos que no vayan a la escuela, ya que no tiene suplente. La promoción es automática, sin comprobar los conocimientos y habilidades de los alumnos. Esto es una muestra de lo que verdaderamente le importa la educación al gobierno, más allá de su participación en el presupuesto, de la inauguración de escuelas, planes educativos, etc.

En la medida en que esto no cambie y la educación sea verdaderamente una prioridad para todos, este país seguirá hundiéndose en la generación de pobreza y el analfabetismo, funcionales a gobiernos corruptos.

Marcela Ponzini

DNI 12.910.618

Discurso de Bullrich

Al escuchar el discurso de despedida del senador nacional Esteban Bullrich, en el cual anunció su renuncia a la banca y presentó su último proyecto de ley, pensé que tal esfuerzo merece ser reconocido. Es por ello que, usando este medio, me atrevo a proponer al PEN que dicte una norma de carácter obligatorio para todos los colegios secundarios del país en la que se establezca una clase especial durante el ciclo lectivo 2022 en la cual se lea el citado discurso, se organicen debates entre los alumnos sobre su contenido y se inste a la formación de grupos de trabajo (alumnos con el asesoramiento de docentes), para que realicen un trabajo de investigación sobre los dichos de Bullrich y lo sinteticen en un informe. A su vez, se debería organizar un concurso, de carácter nacional, donde se elija, por medio de una comisión de notables, el mejor trabajo de investigación y se premie al colegio donde se formó la comisión ganadora. Los mejores diez trabajos seleccionados podrían publicarse en los medios de comunicación masiva, con la libre disponibilidad de ser reproducidos también por todos aquellos que deseen hacerlo.

Alberto L. Tessadro

DNI 4.688.909

Argentina Presidencia

Desde que asumió el gobierno misteriosamente se violó una tradición, por la cual se establecía que la comunicación oficial del Poder Ejecutivo se realizaba bajo el título de “Presidente de la República” o bien “Presidente de la Nación Argentina”. Apareció algo nuevo y que evidentemente tenía su intencionalidad: Argentina Presidencia. Esta sutileza, no sé si por distracción o por exceso de responsabilidad, no quiso ser calificada por la oposición como aquel viejo dicho: “Presumes del poder del que careces”. Todos sabemos que la república está integrada por tres poderes. Lo que nadie se podía imaginar es que en el disparatado acto de hace unas horas iba a ser la vicepresidenta de la Nación, ante millones de argentinos, quien iba a matar esta falsedad instalada. Lo hizo al señalarles a los que se encuentran en el exterior negociando el drama más grande que tiene el país, como es la deuda con el FMI, que deben cumplir los requisitos que ella les señaló en esa ocasión. Y para agravar el problema interno, trasladó la responsabilidad de este drama, que condiciona el futuro de los argentinos, a la oposición, deslindando así su responsabilidad. Una vez más un botón sirve de muestra de la verdadera interpretación de la democracia como la entiende el kirchnerismo.

José María García Arecha

Exsenador de la Nación (UCR- CABA)

La UCR

El problema que sucede en la Unión Cívica Radical no es ninguna novedad, pasa en todos los partidos políticos. Si no, hagamos un repaso del radicalismo desde Yrigoyen, o en el peronismo desde la muerte de Perón. Me acuerdo de la Ucedé, los problemas entre María Julia y Adelina.

Luis Diego Zorzano

DNI 4.378.328

Ganó el rugby

El sábado pasado se enfrentaron en la final del torneo de la URBA el SIC y CUBA. Fue una verdadera fiesta del deporte, con miles de hinchas compartiendo pacíficamente las tribunas y mucho aliento con los clásicos cánticos. En la cancha el nivel de juego no fue el que ambos equipos pueden alcanzar, pero hubo entrega, pasión por defender los colores y un cierre dramático. Aunque el resultado no acompañó a mi equipo y finalmente CUBA se coronó como un merecido campeón, me fui de la cancha del CASI con la satisfacción de que había triunfado aquello que todos queremos y alentamos. Al margen de las camisetas, sin dudas ganó el rugby en la final de la URBA, y eso es lo realmente valioso.

Emilio C. Perasso

DNI 21.173.758

En la Red Facebook

Justicia por mano propia en Santa Fe

“Todos los días un nuevo retroceso”-Carlos Laviuzza

“Me parece muy bien. Si llamaba a la policía, lo llevaban y entraba por una puerta y salía por la otra”- Leila Lauenstein

“Ahora el vecino se tiene que cuidar de la venganza. ¡Hasta dónde hemos llegado!”- Hugo Mojica

“Me parece perfecto”- Norma Del Valle Rodríguez