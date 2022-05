Desprolijidades en el censo, asignación de recursos, un país está mirando

Carta de la semana

Desprolijidades en el censo

Quisiera entender cuál fue la utilidad del censo. En momentos de una economía tambaleante, de una pobreza creciente, ¿tenía sentido hacer este gasto? ¿Ayudará a reducir la pobreza? ¿A crear puestos de trabajo? ¿A reactivar la economía? ¿A atraer inversiones? ¿A mejorar la educación? ¿Cuánto ha costado en realidad?: 650.000 censistas, 37 millones de planillas interminables para pedir datos inconducentes, la gran mayoría sin contestar. Feriado, cese de actividades, cierre de comercios, otro día no laborable. Censistas mal preparados, sin capacitación previa, que solo completaban parcialmente el extenso formulario. Hay quejas de cantidad de hogares por donde los censistas no pasaron, y lugares adonde no llegaron. Dudo que el resultado del censo pueda ser de utilidad y que se puedan obtener datos y conclusiones acertadas de toda esta desprolijidad.

Asignación de recursos

Una obligación de los administradores es, indudablemente, el mejor uso posible de los recursos que se ponen a su disposición. Especialmente cuando esos recursos son escasos. Lamentablemente los políticos, tanto en el Gobierno como en la oposición, muchas veces demuestran ignorar ese deber. Un claro ejemplo es el caso de Aerolíneas Argentinas, empresa a la cual se destinan centenares de millones de dólares que serían mucho mejor invertidos en educación o salud si consideramos que sus servicios podrían ser prestados por privados. Ahora el censo ha puesto en evidencia que quienes no se perciben hombre ni mujer son un 0,12% de la población, es decir, 56.793 individuos. Sin embargo, los administradores del Estado han estado gastando, y siguen haciéndolo, ingentes sumas de dinero en ellos desde distintas oficinas nacionales, provinciales y municipales. Considero que deben merecer cierta atención, pero, por favor, tengan en cuenta que se estima que los discapacitados superan los 3.500.000, fueron ignorados en el censo y muchos de ellos necesitan de cuidados especiales que no son necesarios para quienes se consideran no binarios.

Un país está mirando

Que hayan realizado un festejo en la quinta de Olivos durante la pandemia, mientras muchos de nosotros no podíamos ver a nuestros familiares ni despedir a nuestros muertos, ya es un hecho condenable. Que el Presidente y la primera dama intenten solucionar el tema pagando un monto determinado también es condenable. Pero que el Presidente nos haya mentido descaradamente diciendo que dicha fiesta no había ocurrido, cuando lo pudimos ver en las fotos que se filtraron, no solo es condenable, es repudiable, ya que demuestra que le ha mentido a toda la ciudadanía.

Ojalá que el juez Lino Mirabelli esté a la altura moral de la condena que el hecho merece y no avale el acuerdo ofrecido, ya que estaría dejando un precedente muy desagradable, que con plata y poder se arregla todo. No solo sus familiares lo están mirando, todo un país lo está mirando.

Indignación

En abril de 2021 publicaron una carta de mi autoría en la que me preguntaba si se haría justicia sobre la violación del DNU con la ruptura de cuarentena que realizó el 14/7/20 el Presidente. En aquella oportunidad conté que en esa fecha mi madre estaba internada con Covid y no me dejaron estar con ella ni reconocer su cuerpo cuando falleció, el 18/7/20, ni enterrarla. Hoy, a un año, veo que no solo no se hizo justicia, sino que además el Presidente y su esposa se nos ríen en la cara pagando una suma de dinero que sale seguramente de nuestros impuestos. Pero la culpa no la tiene el chancho, sino el fiscal que lo aprueba. Siento indignación, pero más que nada vergüenza, porque el Presidente debe ser juzgado, por su investidura. Y aceptar la decisión de la Justicia, sea cual fuere.

Riqueza inesperada

Nuestro presidente ha dicho textualmente: “De repente pasa algo en el mundo y alguien empieza a ganar mucho más de lo que tenía previsto y se produce una riqueza inesperada, que nosotros pedimos que se redistribuya de otro modo”.

Extraño pedido, ya que en nuestro caso ese “alguien” es el Estado argentino. Es fácil darse cuenta de que con las alícuotas vigentes ingresarán más fondos a las arcas del Estado, porque obviamente el 12% de 470 es más que el 12% de 250. Además, podrán apropiarse de unos $85 más por cada dólar adicional en virtud del cambio oficial, y también recaudarán más del impuesto a las ganancias que el productor deberá abonar. Estos tres factores constituyen una enorme y real “renta inesperada”, así que “alguien” debería ser más eficaz y enfocar su energía en administrar estos ingresos adicionales, para que todos los argentinos podamos vivir con esperanza.

Narcotodo

La Argentina padece, desde hace décadas, de muchos flagelos. Uno de los principales, las adicciones y el narcotráfico, disminuye –día a día– la calidad de vida de la población en general, a tal punto que es habitual escuchar de narcopolítica, narcodólares, narcopolicía, narcovalijas, etc. Probablemente pronto escucharemos sobre alguna narcopaloma, como ocurrió hace pocos días en una cárcel de Perú. Las adicciones (a las drogas y al alcohol), sumadas a la violencia familiar (y de todo tipo) y al suicidio, se han convertido en una verdadera problemática social, que a pesar de los discursos y promesas políticas (mienten y mienten... ¿dónde están el radar y los aviones que iban a controlar nuestras fronteras contra el narcotráfico?) se agrava cada vez más, contamina nuestros hogares, el barrio, la sociedad… Me pregunto: ¿nadie puede hacer nada?, ¿es una estrategia política?, ¿hasta cuándo se tolerará esto?, ¿solamente importan la inflación y las próximas elecciones? Nuestro país necesita políticas y políticos que se comprometan a luchar contra estos flagelos que nos abruman.

Doble vara

Es usual que debates potencialmente enriquecedores se agoten en opiniones irreductibles. Por ejemplo, el enjuiciamiento que intenta destituir a la fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche, acusada de no haberse excusado en un caso en que uno de los imputados habría compartido un fideicomiso con su esposo, abre el interrogante de cómo actuará la Justicia en el caso en que contratistas del Estado alquilaron habitaciones en un hotel de propiedad de la entonces presidenta, que además se comprobó que no fueron ocupadas. Hace ya más de 2600 años decía el legislador ateniense Solón: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”

Martirio de Larrabure

El obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, puso en marcha la evaluación de testimonios, como fase preliminar para declarar mártir e iniciar el proceso de beatificación del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado el 11 de agosto de 1974 durante el ataque a la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María y asesinado por el ERP un año después, el 23 de agosto de 1975, tras haber permanecido 372 días en cautiverio en una cueva infame denominada por sus captores “cárcel del pueblo”. Como católico y militar me enorgullece profundamente el coraje evidenciado por monseñor Olivera, quien, enfrentando la “corrección política” dominante en nuestra sociedad, ha dado el puntapié inicial hacia la canonización de un soldado muerto por los esbirros del terrorismo internacional, sosteniendo hasta último momento su fe en Dios y los valores de nuestra patria.

Inquilinos

Profundo desencanto provoca en los inquilinos el “nuevo” tratamiento de la ley de alquileres. Aun cuando desde el oficialismo habían aceptado que no había funcionado, una visión ideologizada impidió los cambios. Así resultó insólito ver a las “organizaciones de inquilinos” que participaron pedir mayor endurecimiento, incluyendo al falso adalid que habla de un “piso de derechos”. No menos patético resultó lo sostenido por la “oposición”, desdiciendo todo lo que habían prometido en la campaña. En suma, a nadie le importó el universo de inquilinos que sigue sufriendo las consecuencias de la destrucción de la confianza pública, sin poder hacer nada, mientras el tiempo agrava la situación del mercado. Una vez más la clase política demostró lo alejada que está de las necesidades de la gente y exhibió una absoluta falta de sentido común, en lo que pareció un escenario armado donde muchos “representantes” decían cosas llamativamente similares. Si estaban tan seguros de las bondades, deberían haberla derogado y luego discutir artículo por artículo, mientras el mercado trataba de reconstruir la confianza.

¡Gracias, diputados! Los representados no se lo agradecemos.

