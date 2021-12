Desvelo, abuso de poder, pase sanitario

Desvelo

Ahora comprendo el porqué de la floja gestión de gobierno del presidente Alberto Fernández. ¡Pasarse todos los días pensando en mudar la Capital de la Argentina a otro lugar desvela a cualquiera!

Hernán J. Lanusse

Abuso de poder

En la exposición del ministro Guzmán en la Cámara de Diputados, el legislador Gerardo Milman solicitó explicaciones acerca de los gastos generados por el acto del 10 de diciembre y cómo se pagaron, con qué partida del presupuesto –tema que se estaba tratando– cuando, de improviso, su colega Carlos Heller le cortó el micrófono sosteniendo: “No se puede abusar” (sic).

El aniquilamiento del derecho que ello implicó no fue en perjuicio del diputado Milman, sino de los miles de ciudadanos que representa, quienes, conforme la Constitución, deliberan y deciden a través de sus representantes.

Un flagrante abuso de poder y un nuevo atentado al sistema republicano.

Roberto A. Meneghini

Pase sanitario

La exigencia de contar con el pase sanitario para participar de eventos masivos no es, como muchos pregonan, un atentado contra la libertad. No es sino el cumplimiento por parte de la autoridad de su deber de salvaguardar la salud de la población ante una amenaza concreta, grave e inminente. De hecho, tantos países exigen vacunas contra enfermedades contagiosas a quienes ingresan, y nadie se hace cruces ni se rasga las vestiduras por ello. Sería atentar contra la libertad obligar a vacunarse a quienes no quieran hacerlo, pero no es ese el caso del pase sanitario. Finalmente, debemos comprender que los derechos individuales deben ceder ante los derechos colectivos, como lo es, por ejemplo, el derecho a la salud. Este principio está aceptado universalmente por todas las repúblicas democráticas sin alterar el orden republicano.

Manuel Pedro Peña

DNI 574.507

No todo está perdido

La renuncia del senador Bullrich a su banca de legislador marca un hito en la historia política argentina. Ejemplo de valor, dijo basta en medio de las tribulaciones de una enfermedad aún sin cura, y nos sacudió frente a la ola de desvergüenza, degradación y corrupción que lentamente va corroyendo los cimientos que quedan de la república. Ejemplo claro de renunciamiento, refleja un pensamiento que debe imitar la juventud y hace suponer que, en medio del caos y la pérdida de valores, actitudes como esa hacen pensar fundadamente que en la Argentina no todo está perdido.

Jorge Marcovecchio

Renovación radical

Puedo afirmar que hay un mito de la renovación en la UCR. Nací cuando acababa de fundarse Intransigencia y Renovación, de Balbín y Frondizi. Ni fue tanta intransigencia ni se renovaron por quinquenios. Peor, se dividió el Partido Radical, afectando la democracia integral. Balbín se renovó a sí mismo con 35 años de conducción y don Arturo, siempre al frente de su partido. Se hizo propicio justificar otra renovación, con cambio, desde 1970, que tantos sacrificios costó en la UCR y sin embargo los rasgos y las personas fueron casi las mismas, como debía ser. Renovar no implica automáticamente ensamblar equipos y gobernar eficazmente. El tiempo social propone “adaptación y cambio”. La población comprometida con la democracia es más relevante que las razones del senador Lousteau y sus circunstanciales amigos, y esa unión politico-social nos hizo a los radicales en 2015, 2019, 2021 coherentes y unidos, sensatos y previsibles.

Renovación es un principio republicano que no garantiza eficacia, unidad, triunfo. La UCR no se refundó en 2021 y acelerar fraccionando no es llegar, porque las minorías son transitorias. En cambio contribuir, no.

Roberto Rodríguez Vagaría

DNI 8.451.791

Pía ya tiene su hogar

Han pasado tan solo 5 meses desde que María Laura, la directora del hogar de niños al cual asisto como voluntaria, me pidió participar en una entrevista, en la que la Fundación La Nación trataría la situación de Pía, una niña que desde hacía más de 4 años formaba parte de esta “familia” amorosa, aunque transitoria, a la espera de su propio y definitivo hogar, y a quien tuvimos el placer junto a su familia de acompañar afectivamente en la medida de nuestras posibilidades. Pocos días atrás, con inmensa alegría, al abrir mis mensajes me encontré con la imagen más esperada… ahí estaba ella con su mirada resplandeciente, rodeada de globos y carteles dándole la bienvenida a su hogar… ¡su hogar!

Gracias, Fundación La Nación, por dar a conocer estos casos, que claramente no deberían existir pero que los hay, y en abundancia, desgraciadamente. Sin su participación esa imagen hoy no existiría… Gracias, Fundación Manos Abiertas, que con su trabajo silencioso de acogida vela por tantos patroncitos convirtiendo en cielo aquello que no lo es para ellos… Y especialmente gracias a ese corazón generoso y bondadoso que ha acogido a Pía con tanto cariño y dedicación, dándole su tan ansiado hogar.

Te vamos a extrañar, Pía querida. Que la vida te compense con creces tu larga e innecesaria espera y te dé la sabiduría para sanar tus heridas y perdonar a quienes tengas que perdonar para ser feliz, como lo merecés.

Ma. Marta Fernández Beret de Williams

DNI 14.115.562

Mural de Páez Vilaró

Resulta lamentable observar cómo el paso del tiempo va borrando el gran mural Homenaje a Buenos Aires, ejecutado por el maestro Carlos Páez Vilaró y dedicado a la ciudad, ubicado en la esquina de Tagle y Figueroa Alcorta. Se observan desprendimientos de la capa pictórica y en poco tiempo el deterioro será irreversible.

¿Acaso nadie se interesa por el patrimonio artístico de la ciudad?

Marcelo Patricio Álvarez Capdevila

DNI 10.794.409

