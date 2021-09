Deuda interna, traición, vuelo rastrero

Deuda interna

El diario informa hoy que movimientos sociales cercanos al Gobierno repartirán boletas electorales del oficialismo. Es decir que, en un acto que conspira contra una norma elemental del funcionamiento democrático, personas que reciben ayuda del Estado –y que son además financiadas por el conjunto de la ciudadanía– serán agentes de propaganda del Gobierno. Lamentablemente, en nuestro país sucede lo que ya Rousseau alertaba, en su Contrato social, para un buen funcionamiento de la democracia : “Que ningún ciudadano sea suficientemente rico como para comprar a otro y ninguno tan pobre como para verse forzado a venderse”.

Santiago L. Ordoñez

DNI 4.553.119

Traición

“No voy a traicionar”, exclamó el señor Presidente.

Habla en futuro… Debe saber que la traición, como gobernante, fue en el pasado cercano, y que tiene sus consecuencias en el presente argentino.

Pertenezco a un enorme número de argentinos que no votamos a este gobierno. Pero en marzo de 2020 nos alineamos con esperanza, ilusión y gran expectativa a la autoridad y dirección del presidente de la Nación, que nos marcaba un camino de cuidado sanitario. Le creí, entendí su propuesta y lo seguí… unos meses, hasta que llegó su primera traición: el vacunatorio vip. Lamentablemente a esta primera traición siguieron otras: impedir la llegada de 13 millones de vacunas Pfizer por temas “geopolíticos”, lo que hubiera contribuido a inmunizar a tiempo a miles de argentinos que murieron en la espera. Pero nadie imaginaba su gran traición, su obscena y pornográfica traición, el Olivosgate… esto superó todo lo imaginable. ¿Usted nos habla de que no va a traicionar al “pueblo”? Debo decirle con todas la letras, sin temor a equivocarme, ¡que ya nos traicionó! Así que muy poco podemos esperar de su promesa para el futuro, señor Presidente.

Susana C. Calot

DNI 6.428.577

Vuelo rastrero

Un penoso ejemplo de cómo ordinarizar una función dignísima, resumida en dos frases: “No hay hombre que no tenga que hacer el sacrificio de algún interés… Obedezcan, señores; sin sumisión no hay ley; sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad: existen solo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra y males de que Dios libre eternamente a la República Argentina” (Fray Esquiú. Discurso de la Constitución).

“Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria y no hay felicidad de un pueblo sin garchar” (Victoria Tolosa Paz).

Lo único común que tienen estas frases es que ambas provengan de diputados. Mamerto Esquiú consideraba la política una herramienta para el ejercicio del apostolado y la caridad. Fue un servidor en el sentido mas cabal de la palabra. El contraste actual es abrumador, angustiante y patético. Para que se puedan comparar dos situaciones o hechos deben al menos ser de la misma naturaleza. No me refiero a un partido en especial. El pigmeísmo intelectual causa estupor por el hecho de imaginar que gente de este vuelo rastrero dictará leyes.

Felipe Manuel Yofre

DNI 18.450.185

Incongruencia

Entre tantas otras incongruencias que le he escuchado al señor Presidente, me llamó la atención que en su alocución en Tecnópolis dijera que no entiende cómo se le puede llamar títere y a la vez autoritario. ¿Perdón? Le explico entonces que los títeres pueden ser o no autoritarios según la voluntad de quien maneje los hilos y el discurso.

Guillermo Giambastiani

DNI 4.359.734

Pensar en nosotros

Soy enferma oncológica: tengo mieloma múltiple. En idioma de los que no somos médicos: cáncer de huesos, desde 2011. Mi oncólogo, el doctor Julio Pose Cabarcos, es un gran médico que busca la forma de que viva con la mejor calidad de vida. En este año 2021 hice tres sesiones de quimioterapia con una medicación que me mejoró mucho y fortificó los huesos, ya que el mieloma es como un ratón que se come el queso: se come el hueso. En agosto me dio una orden para solicitarla a mi prepaga, que diligentemente la autorizó. A la semana me llamaron para decirme que no se conseguía. El motivo: no se puede importar la droga. Gracias a que tengo mi familia que vive en Montevideo y una íntima amiga médica, en menos de 72 horas la medicación estaba en la casa de mi hermano. El laboratorio la preparó de forma de poder trasladarla porque no puede perder la cadena de frío. Una amiga me la trajo. Es la economía, estúpido... y la ineptitud del gobierno nacional, que a juzgar por sus gestiones anteriores y por denuncias en su contra solo ha pensado en llenarse los bolsillos, sin pensar en nosotros. Memoria a la hora de votar ahora y en noviembre.

María Dolores Abel

mariadoloresabel@gmail.com

Mirtha, un ejemplo

Leo con repulsión en las distintas redes sociales infinitas burlas al regreso de Mirtha Legrand. Casi todas provienen de los radicalizados sectores kirchneristas. Mirtha Legrand es la última representante de la vieja y gloriosa Argentina, donde el buen gusto, el decoro y el mérito eran patrimonio común de la ciudadanía. Esa Argentina que permitió que una gringa santafesina, nacida en un pueblo ignoto abrazado por calles de tierra, prosperase sobre la base del esfuerzo y de la dedicación plena a una vocación. Mirtha representa el apogeo y esplendor de un país que no había sido atravesado por la pandemia del peronismo, que convirtió a una geografía grandiosa en una tierra bárbara e inhóspita, corroída por la corrupción y el demérito. Una mujer casi centenaria sigue en pie, demostrando que los valores de la vieja Argentina siguen vigentes, aunque caminen a paso lento y con dificultad circunspecta.

Pablo Dons

pablodons83@gmail.com

En la Red Facebook

Récord: con el agro ya ingresaron al país más de US$23.200 millones

“Y ni eso alcanza para tapar el desbocado y cada vez más grande déficit fiscal, que nos ahoga y empobrece día a día. ¡Debemos presionar para que la casta política se ajuste!”- Mauricio Morata

“El agro es lo que mantiene lo poco que queda de este país que supo ser rico, el Gobierno siempre quiso meterle la mano. ¡Fuera, parásitos del Estado!”- Carlos Javier

