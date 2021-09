Dignidad, caminos rurales, beneficios

Dignidad

Hay palabras que simbolizan una época, y una de ellas es dignidad. Alguien la tiene o no. En las últimas semanas la ciudadanía demostró, mediante el voto, que la posee, dándole un cachetazo electoral al gobierno actual; mientras que el Presidente, la vicepresidenta y demás ministros mostraron que carecen de ella, y no de ahora, sino desde siempre. Pensar que van a revertir el desastre electoral regalando electrodomésticos es un rasgo de la indignidad, es creer que el pueblo es ignorante en su alma y espíritu, que todo se arregla con “platita”, como dijo el señor Gollán.

¡Qué poco conocen a su pueblo nuestros gobernantes! Los argentinos, a pesar de nuestros problemas, somos una sociedad de gente digna. Quien piense que con dádivas y regalos se cambiará el voto se equivoca, porque una cosa es vivir en la pobreza y luchar por salir adelante y otra es no tener dignidad.

Matías López de Briñas

Caminos rurales

El estado de conservación de los caminos rurales en el partido de Azul desde hace ya muchos años es desastroso, motivado en que la tasa municipal que se cobra a todos los productores y las guías de hacienda no son destinadas íntegramente a cumplir con la finalidad para la que fueron creadas y cobradas. Este año, con las enormes lluvias recibidas, y el destino de parte de la tasa a actividades urbanas, donde se concentra la gran cantidad de votos posibles para los políticos locales, hacen que los productores rurales no puedan circular en condiciones mínimas aceptables. Todo lo que está a los costados de la ruta 3 son caminos de tierra convertidos en arroyos por los que no se puede transitar, debido a los deficientes conservación y cuidado. Se rompen o vuelcan vehículos, caminos y puentes ya no se divisan ni siquiera en sus márgenes. Es tal el desamparo de los productores que, ante una emergencia sanitaria o el simple hecho de tener que llevar a sus hijos a las escuelas rurales, no pueden transitar, generando consecuencias que se podrían evitar si los fondos recaudados fueran efectivamente al destino para el cual fueron dispuestos. La garantía constitucional de tránsito por la república queda en letra muerta en esos caminos azuleños. Corresponde solucionar definitivamente lo que los partidos vecinos han resuelto hace años, dando a sus habitantes la garantía de progreso que los productores reclaman. Vivir en el campo no es fácil, soportar la ineficiencia de los funcionarios, un mal que no se iguala con lo que al país le brindan tantos y tantos productores con su esfuerzo diario. Solo a estos últimos, el más grande de los agradecimientos.

Juan C. Luongo

Beneficios

Propongo que las elecciones se realicen todos los años, así tendríamos una batería de anuncios de beneficios para la población en forma permanente.

Horacio R. Venturini

Creación de riqueza

Al pie de las páginas 38 y 39 de la nacion del domingo pasado, en la ilustración de Ángel Boligán se afirma: “Se podrá acumular riqueza, pero nunca será equivalente al peso del valor moral”. Este concepto niega que acumular riqueza sea un valor moral. Sin embargo, la acumulación de riqueza es lo que ha convertido al ser humano en el próspero Homo sapiens de los últimos siglos desde el surgimiento del capitalismo. La “riqueza de las naciones”, como bien explicaba Adam Smith, no es posible sin la acumulación de riqueza por sus habitantes. El resultado ha sido la extraordinaria evolución del hombre moderno que hoy, en solo un año, es capaz de producir una vacuna contra una pandemia, mientras las pestes azotaban sin esperanza a la humanidad en el pasado. Atacar la creación y acumulación de riqueza es inmoral, porque condena a la humanidad a las épocas de miseria y subsistencia de los cazadores y recolectores, los siervos de la gleba o la esclavitud y pillaje propios de las sociedades más primitivas.

Enrique J. de la Torre

Aumentos en Chubut

Mientras los argentinos (y en particular los chubutenses) estamos ocupados y preocupados con una economía e instituciones destruidas, la Legislatura de Chubut aumentó sus sueldos un 30%, en condiciones mucho más favorables que las ofrecidas a otros empleados estatales. Chubut es una provincia rica llevada a la pobreza por diversas cepas del peronismo que se disputan el poder cada 4 años.

Una vez más vemos que la política primero vive para proteger sus propios intereses. Y después de eso, si queda algo, se usará para proselitismo.

¿Habrá salida?

Luciano Carou

Solo trabajando

Cuando pienso en nuestros abuelos o bisabuelos, muchos de ellos analfabetos, con una mano atrás y otra adelante, solo trabajando, hicieron de la Argentina uno de los países más importantes del mundo, y en lo que nos hemos convertido, siento asco y tristeza.

Romeo Di Piero

Rosedal

Regresando de un paseo por El Rosedal me encontré con variados inconvenientes. Primero, la gran cantidad de vidrios rotos de botellas de bebidas que había en el piso, en zonas donde caminan, corren y andan niños y adultos. Pensé qué pasaría si alguno cayera sobre ellos. Segundo: en días de mucha afluencia (como el domingo pasado) se hace imperativo que se delimiten las zonas, para evitar roces: para ciclistas, para caminar o correr, para los que reciben clases de patín (poniendo conos en la calzada, por ejemplo) y hasta para el señor que alquila bicicletas, que estaba en la mitad de la calzada. Habiendo cientos de personas circulando, no he visto ninguna persona de seguridad a quien recurrir en caso de necesidad. Espero y deseo que el gobierno de la ciudad tome en cuenta estos comentarios, enviados por el bien de todos.

Ema Ali

