Disculpas, la campaña electoral, Hiroshima y Nagasaki

Nuestro presidente le pide disculpas públicas al pueblo boliviano por el envío de “material bélico” que no era tal y su gobierno confirmó, pero no le pide disculpas a su propio pueblo por el vacunatorio vip ni por las fiestas en Olivos durante el ASPO más estricto. Es realmente indignante.

Campaña electoral

Estamos a tiempo de actuar positivamente en la campaña hacia las próximas elecciones. Vivimos con incertidumbre, porque no vemos las metas finales a alcanzar y mucho menos la forma concreta de cómo llegar a ellas. Lo que oímos no nos genera la confianza suficiente para mostrarnos el camino que nos lleve a superar las crisis recurrentes que nos aquejan desde hace 70 años. Estamos a la espera de que la oposición nos muestre qué propuestas serias, concretas –y que puedan convertirse en políticas de Estado– nos ofrece para después de las elecciones, que se puedan desarrollar en el mediano y largo plazo, con la participación de todos nuestros representantes, respetando la Constitución y en concordancia con las instituciones republicanas.

Hiroshima y Nagasaki

Del horror y de las tragedias, de la historia, ¿qué aprendimos? Ya pasaron 76 años de la barbarie y sus consecuencias, de las bombas nucleares, de la insensatez e innecesaria destrucción y de lo terrible de los daños y las muertes producidas a los pobladores de Nagasaki e Hiroshima, actos deshumanizados provenientes de hombres indiferentes y brutales, pero con poder de decisión; tristes, dolorosos y trágicos antecedentes para la historia de la humanidad. Cuántas vidas segadas, cuánto daño y dolor, cuántos recursos e inteligencia asignados para una ciencia destinada a lograr mecanismos y procesos de destrucción, daño y muerte, habiendo tanto para hacer y para erradicar: el hambre, la falta de agua potable, la pobreza, y todas aquellas barreras que excluyen, para lograr el bien. El hombre contra el hombre, contra su ambiente y biodiversidad, contra su casa común. Guiada y alimentada por la indiferencia, el odio, el egoísmo, la avaricia, la idolatría al dinero y la ambición de poder e intereses económico-geopolíticos, la guerra es insensatez e insensibilidad, y se manifiesta con dolor, pobreza, daños, violencia, hambre, muerte y destrucción de nuestra especie y del ambiente natural. No a las guerras, a cualquier forma de violencia y a las armas, sí a más libros y escuelas; más paz y armonía; más fraternidad y amor, más humanidad.

La causa Malvinas

En la carta sobre las Malvinas del diputado nacional Alberto Asseff en la que critica una mía anterior, alega, entre otras cosas, que las islas son “una causa que nos une”. Considero que la causa en cuestión, tratada en la forma irresponsable y demagógica en que es tratada (y utilizada) aquí, más que unirnos, nos fanatiza hasta lo psicótico, tal como se viera en aquella gesta demencial de 1982 pergeñada por una camarilla al solo efecto de revitalizar una dictadura agonizante, cuando entre hurras y vítores se mandó a la muerte a cientos de jóvenes; delirio este al que se entregó la inmensa mayoría azuzada por los demagogos de siempre. Para terminar y poner el tema en su justa dimensión, me hago eco de los dichos recientes de Martín Caparrós sobre que Malvinas “es el penúltimo problema de la Argentina. El orgullo no debiera ser Malvinas, sino darle de comer a la gente”.

James Dodds

Felicito a la cronista Natalia Blanc por su artículo sobre cierta iconografía de Mitre. En él comenta que en el Museo de Chascomús hay un libro dedicado por Mitre a James Dodds y me atrevo a pensar que tal vez se deba una devolución de atenciones entre ambos. El señor Dodds publicó en 1897 un libro de 460 páginas llamado Record of the Scottish Settlers in the River Plate and their churches, en el que narra los primeros pasos de la inmigración escocesa en la Argentina. El juego de palabras que Mitre usa al dedicarle un ejemplar de 1894 de su traducción de la Divina Comedia a Dodds nos permite suponer que sea una devolución por el obsequio de un ejemplar de aquel libro, del que vemos una copia en el catálogo online del Museo Mitre, aunque no figura en la Bibliografía de Viajeros a la Argentina que Susana Santos Gómez, escribiera consultando los anaqueles de esa y otras prestigiosas bibliotecas americanas. Solo restaría chequear si la copia de marras está dedicada por Dodds a Mitre para salir de dudas. Y si no, también vale como divertimento histórico. Como dato curioso podemos agregar que el libro de Dodds se hizo muy raro porque los descendientes de varios de los escoceses que en él figuran lo buscaban en las décadas de 1920/1940 para destruirlo o mutilarlo, ya que en algunas de sus páginas se describe el origen humilde de muchos de ellos.

Cuerpos diferentes

Es muy importante difundir y promover el amor propio y también es muy importante dejar de opinar sobre cuerpos ajenos. La falta de respeto hacia los diferentes cuerpos desencadena desórdenes alimentarios, bullying, problemas psicológicos, entre otros. Hoy en día, afecta mucho a los jóvenes tener que llegar al estándar de belleza impuesto por la sociedad. Un claro ejemplo son las redes sociales, donde no se muestra la realidad y donde todo comienza.

¿No podemos cuidar y respetar un cuerpo que nos acompañará toda la vida? ¿No podemos simplemente aceptar que todos los cuerpos son diferentes e igualmente hermosos?

