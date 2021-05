Disipar todas las dudas, boleta única y capacitación técnica

Carta de la semana

Disipar todas las dudas

Señor Presidente, siguiendo el oscuro episodio de la negociación por las vacunas Pfizer, sería del agrado de los argentinos, entre los que me incluyo, que pueda brindar una explicación veraz y justificable de las decisiones adoptadas. Desgraciadamente se nos hace muy difícil entender cómo Pfizer, habiendo hecho el primer test exitoso en el mundo en la Argentina, en agosto de 2020, y siendo la primera vacuna aprobada por la Anmat en el país, no se pudo aplicar. Pfizer hace más de 50 años que se encuentra radicada exitosamente aquí. Los primeros 14 millones de dosis ofrecidas por Pfizer tenían contractualmente las mismas exigencias que se hicieron a los demás países que cerraron posteriores compras con ese laboratorio. Aparentemente había requerimientos incompatibles que la población, al no estar debidamente informada, no puede comprender.

Cuando el Presidente eche luz a este tema las dudas desaparecerán y su labor de gobierno se verá muy favorecida.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Boleta única

Mucho se habla de la necesidad de reducir el gasto de la política en estos tiempos de crisis y restricciones presupuestarias. Una buena oportunidad para ello sería que en las próximas elecciones de este año la ciudadanía pudiera votar con la boleta única en papel, por sus múltiples ventajas: la disminución del gasto electoral, la agilización de la elección y su correspondiente fiscalización, se evitarían los robos de boletas, el “voto en cadena” y la utilización de boletas adulteradas; se reduce el impacto ambiental debido al menor uso de papel. En fin, menores gastos para las arcas del Estado y mayores garantías de transparencia electoral. El ahorro sería de muchos millones de pesos que se desperdician en imprimir millones de boletas electorales que irán a parar a la basura al momento mismo del cierre de cada acto electoral.

No es comprensible mantener sin cambios un sistema electoral arcaico y tan oneroso cuando es posible simplificarlo, generando ahorro y mayor transparencia en los procedimientos.

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

Capacitación técnica

Alieto Aldo Guadagni tiene razón en las reflexiones de su nota “Asia consolida su liderazgo económico y educativo” del 25 de mayo. El mundo del conocimiento, al cual hemos entrado a alta velocidad, exige una formación cada vez más sustancial, más especializada y constantemente actualizada. Y esto, rápidamente. Ya hace tiempo que el tren partió de la estación. Conozco Europa, en especial Alemania, y mi cargo anterior fue como embajador en Singapur. En el artículo al que aludo falta sin embargo que se mencione la formación técnica, que cada vez más tiene un significado mayor. Los unicornios argentinos lo expresaron a principios de año clara y enfáticamente. Igual que en Europa. En los países europeos de habla alemana venimos haciendo una excelente experiencia con la formación profesional dual, también nosotros en su momento como padres con nuestro hijo menor. La formación dual es una capacitación técnica de 2 a 3 años que de manera focalizada prepara a los aprendices en más de 300 profesiones. Incluye un trabajo de carácter práctico y orientado a la aplicación profesional en una empresa, con una formación de carácter teórico en una escuela de formación profesional. Con el diploma de la Cámara de Comercio local, el o la aprendiz recibe una valiosa calificación reconocida en todas partes, que cualquier empresario sabrá valorar inmediatamente como un sello de calidad. Este tipo de formación existe desde hace años en el círculo de las empresas alemanas en la Argentina. Se nos pide desde todos lados que la ampliemos a las empresas argentinas. Actualmente, están teniendo lugar reuniones con el Ministerio de Educación de la Nación acerca de “bilateralizar” la formación, aunque solo sea, en principio, por un período de experimentación. Tenemos algo para ofrecer que aliviaría la compleja situación de formación para los jóvenes en la Argentina y aumentaría notablemente sus perspectivas de obtener un empleo fijo con un impacto en la reactivación de la economía. Me alegraría poder informarles a las empresas en Alemania que la Argentina, gracias a la ayuda de la formación dual, va camino de lograr un mercado calificado y flexible para jóvenes con una buena formación técnica que quieran desarrollarse laboralmente. Una motivación y una atracción que seguramente son importantes no solo para las pymes europeas.

Ulrich Sante

Embajador de Alemania en la Argentina

La verdadera grieta

Maquiavélicamente el sistema político ha creado una grieta que es la que el mismo sistema quiere que exista y se discuta, entre kirchneristas y liberales, izquierda y derecha, y tantos otros antagonismos. De lo que ellos no quieren que nos demos cuenta es de que la verdadera grieta es entre el sistema político y la ciudadanía trabajadora. No simpatizo con el sistema kirchnerista, pero abrazo a aquellos kirchneristas trabajadores que no dependen del Estado para vivir. La verdadera grieta es entre los políticos y funcionarios con el ciudadano común que trabaja para su propio desarrollo, pero tiene que pagar el elevado costo de mantener a la oligarquía política y a un Estado hiperineficiente, corrupto, prebendario, que sigue arruinando las oportunidades de desarrollo del sistema privado, que es el único que genera riqueza.

Martín Cukier

DNI 18.549.548

Vacunas

Rusia y China nos dan (algunas) vacunas, pero las cobran. Estados Unidos evalúa donarnos una importante cantidad. Parafraseando a nuestra ideologizada vicepresidenta… ¿quién lo hubiera dicho?

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Para salir de la pobreza

Lamentablemente es un pensamiento arraigado en la sociedad: la pobreza es una situación grave, pero mientras no me llegue es un problema del otro. La pandemia es lo suficientemente explícita para comprender que es un problema de todos. Desde marzo de 2020 los científicos y la experiencia europea nos dijeron con claridad: mientras no haya una vacuna para todos, el único camino es el distanciamiento social, etc., y esto se puede cumplir con educación y recursos. Un problema que es transversal a todos los sectores sociales. Pero lo que es absolutamente distinto es cómo pueden actuar los sectores económicamente diferentes. Los que tienen recursos y han tenido acceso a la educación pueden cumplirlos, y si no lo hacen son responsables de sus actos, y si se enferman o contagian son culpables de ello. En cambio, los sectores que sufren una pobreza estructural no tienen esos medios. No cuentan con facilidades de hábitat, transporte o educación suficientes para comprender y/o poner en práctica las medidas de prevención. La discusión de la provincia de Buenos Aires y CABA es un fiel reflejo de esta diferencia. Las empresas, los comercios, los trabajadores y la educación que pueden cumplir con protocolos estrictos y cuidarse se están quedando sin trabajo y fundiendo, porque el 42% de la población (mayoritariamente del GBA) no tiene las capacidades educativas y/o los medios para cumplir con las medidas sanitarias. De la pobreza se sale únicamente con trabajo. ¿Cuántos más pobres y muertos se necesitan para que los políticos, los dirigentes y la sociedad se sensibilicen y trabajen para generar empleo productivo?

No es un problema del otro. Es de todos.

Guillermo Fasano

guillermofasano@gmail.com

Dos caras

El 25 de mayo me conmovió profundamente la imagen en el diario de Lara recostada en el piso frente a la falta de camas del Hospital Iturraspe de la provincia de Santa Fe. Lara tenía 22 años, era insulinodependiente y a raíz de haber contraído Covid tuvo una pulmonía bilateral que le quitó la vida. Seguramente si Lara hubiese vivido en un país alineado con Occidente como era la Argentina, ella habría estado vacunada. El mismo día 25 de mayo el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, responsabilizó a la oposición y a los medios de comunicación del resultado de la campaña del Gobierno de la lucha contra el Covid, los tildó de fomentar un plan antivacuna y de ser fanáticos del coronavirus, poniendo a los argentinos en una situación de confrontación tan lejana a lo que hoy necesitamos.

Qué diferente sensación tendríamos si el mensaje de este funcionario hubiese sido: “Hemos hecho todo lo posible para conseguir vacunas, pero hemos cometido errores en la forma de gestión. Pedimos disculpas a la ciudadanía por el vacunatorio vip y solicitamos a los medios de comunicación y a la oposición que trabajemos en conjunto para tratar de minimizar los daños de esta tragedia general simbolizada este día en la muerte de una joven de 22 años”.

Un mismo día, dos caras de la triste realidad argentina.

Clara Díaz Bobillo

DNI 11.836.261

