Disparates, falta de respeto, no nos apaguen

Disparates

El nivel de disparates que se dicen y ven en los actos de campaña es tan alarmante como vergonzoso. Que estemos oyendo vinculaciones entre el sexo y el peronismo, defensas por las fiestas en Olivos durante la cuarentena, diferencias entre un porro fumado acá o allá, o que Macri ha intentado “voltear” al gobierno de los Fernández, es evidencia irrefutable del bajísimo nivel que tiene nuestra política. Y da pena, sinceramente, porque con la cantidad de problemas y desórdenes que tenemos, hablar de esas cuestiones es miserable.

Ruego que en estas elecciones se vote a conciencia, seriamente, eligiendo candidatos que formen parte de equipos que verdaderamente trabajan fuerte y con criterio todos los días. O más claro: basta de votar a los secuaces de aquellos que han vivido saltando de extremo a extremo con tal de permanecer en el estado. Esos son los que con sus decisiones y cargos han multiplicado el gasto público y la pobreza.

Guillermo Lasala

DNI 25.537.238

Falta de respeto

Algunos políticos parecen creer que la gente joven es imbécil. Sin duda, viven en otro mundo. Creer que van a votar a un candidato porque este utilice términos soeces, groseros, chabacanos y antiguos es no darse cuenta de que nuestros jóvenes son verdaderos cruzados de la libertad y de que han aprovechado lo que les enseñamos durante tantos años de dictadura. La democracia tiene límites: los que establece la certeza de que el otro es inteligente, se da cuenta y no se lo puede “sacar con espejitos de colores”, como si fuese un primitivo ignorante. Los términos empleados por una candidata para atraer jóvenes, los alejan. Basta con ver la forma en la que, con toda valentía, enfrentaron a una maestra retrógrada, algo que hubiera sido impensable para mi generación (1925) aunque es necesario recordar que jamás uno de nuestros profesores del Colegio Nacional de Buenos Aires utilizó otro término que “señor” seguido de nuestro apellido. Hemos llegado a un extremo no ya vergonzoso sino ridículo y nos obliga a preguntarnos: ¿qué nos ha pasado durante estos últimos 70 años?

.Adalberto Perrotta

DNI 4.459.967

Lo bueno de la duda

Muchos políticos están preocupados por los votantes indecisos, que dudan.

La duda es positiva, ya que es la antesala de la reflexión. Emitir nuestro voto luego de una reflexión es lo mejor que nos podría pasar ya que, un análisis realizado por nosotros mismos, aunque imperfecto, es mucho mejor que “no dudar”, que votar con el corazón en lugar de hacerlo con la cabeza; sería votar lo que en realidad no se conoce, votar sin saber, sin haber analizado, sin haber pensado, sin haber dudado.

María Malbran

DNI 12.949.373

¿Podré votar?

Soy extranjero con más de medio siglo de residencia en el País. He votado varias veces en la Provincia de Buenos Aires, según padrones publicados en mi vecindad. Ahora no veo ninguno. Acabo de pasar más de 1 hora en internet para encontrar la información. Encontré en varios lugares el formulario para pedirla y lo llené concentra-damente. Siempre se me contestó que no hay resultado. En algún lugar se mencionó el TE 800-999-7237 como alternativa. Llamé dos veces y me contestaron que el número es inexistente.

¿Será un cúmulo de chapucerías? ¿Un cambio de legislación? ¿O hay allí alguien que no quiere que voten los extranjeros?

Friedbert W. Böhm

DNI 93.428.831

No nos apaguen

No hay luz. Las personas caminan mirando el suelo, como buscando en los cimientos algo que está pero no aparece. No encuentro sonrisas en sus rostros. Ya no saludamos por la calle, y los niños dejaron de gritar y correr felices. La gente duerme en la calle como nunca antes y la ciudad se convierte en un pueblo fantasma con todos los locales cerrados. Cada día uno nuevo. Nos estamos apagando. Nos están apagando. La luz de la esperanza se apaga, los jóvenes emigran y los mayores se resignan. Necesitamos volver a prender bien fuerte esa luz, para volver a reírnos.

Tenemos un espacio para proteger la esperanza y salvarla: en las urnas. Fiscalicen. Vayan a votar. Devolvamos luz a nuestros mundos, a nuestras ciudades, y a nosotros mismos.

Tu voto, y ofrecerte como fiscal la enciende…que no nos apaguen.

Guadalupe Neme

guadaneme@gmail.com

Vacuna Moderna

El viernes pasado me he vacunado en CABA, con la segunda dosis. La primera fue con Sputnik, la segunda con Moderna, de origen EE.UU. Gracias al presiente Biden, que sin ruegos ni pagos nos donó las vacunas. En cambio el imperio del Este ni pagándolas lo que no valen nos las entregan. Que los argentinos saquen sus conclusiones.

Ricardo Olivieri

DNI 12.986.500

Discapacitados

Respecto de los discapacitados existe una disparidad de criterios injusta por parte del gobierno de CABA. Mientras que las leyes y disposiciones otorgan a los discapacitados propietarios de automóviles, en forma totalmente gratuita, un espacio de uso exclusivo frente a su casa para estacionar su vehículo, los discapacitados que no tienen medio de transporte propio se ven obligados a esquivar obstáculos y soportar molestias para ascender a un vehículo que los traslade y lo mismo luego de descender. Por tal motivo propongo que se otorgue a todos los discapacitados sin vehiculo propio un espacio libre frente a la puerta de su casa, que sea el suficiente para poder ascender y descender, llegado el caso con la ayuda de terceros; que posibilite la apertura de las puertas del vehiculo sin obstáculos; que permita la libre maniobra con sillas de ruedas; etc. Para ello dicho espacio será resguardando con recaudos (líneas amarillas en el piso y cartel indicador) según lo prescripto en la ley correspondiente.

Aplicar un tratamiento equitativo por parte del Gobierno de CABA, será un acto de justicia para poner en pie de igualdad a todos los discapacitados de la ciudad.

Juan Carlos Pesce

DNI 7.744.622

En la Red Facebook

Escándalo en el partido Brasil-Argentina

“Brasil, vergüenza, Argentina vivísimos, llevamos jugadores que no podían estar por cuestiones sanitarias”- Roberto C. Brito

“Una payasada” - Mónica Calderón

“¿Efecto Bolsonaro?” - Ricardo Larken

