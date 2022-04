Disputas del Gobierno, voto hastío y Combate de Riobamba

Disputas del Gobierno

Las sanguinarias disputas internas del Gobierno no son más que un nuevo y penoso capítulo de la metodología política divisoria de la sociedad: la reiteración de esa infame grieta social que ha envenenado al país, a la Nación, a las familias y hasta las relaciones personales, destruyendo vínculos afectivos preexistentes. No solo será imperioso liberarse de ello políticamente, sino aún más restañar las gravísimas heridas humanas que ha infligido el kirchnerismo al tejido social, individual y colectivamente. Un enorme desafío para quienes aspiren a sucederlos en el gobierno.

Adrián Armando Klas

viyurklas@gmail.com

Voto hastío

Como suele suceder, los políticos oficialistas no saben escuchar las demandas del pueblo y los de la oposición no saben o no pueden actuar con eficiencia en ese escenario. Las encuestas cuando hablan de votos hablan de imagen negativa e imagen positiva a la hora de vislumbrar quién ganará en 2023, como si eso fuera determinante, cuando todos sabemos la fragilidad de esos índices, que pueden variar en días por hechos secundarios o por una simple foto. Con la misma situación económica y política que hoy, sin duda la imagen de nuestro presidente sería mejor que la de hoy si se hubiese librado de La Cámpora renovando el gabinete y quitándoles el control de “las cajas”. Desde la vuelta a la democracia el “voto castigo” ganó casi todas las elecciones y seguramente seguirá siendo así, pero en Latinoamérica (Chile, Perú, Brasil) ha surgido un nuevo voto, que es el “voto hastío”, que no es otra cosa que el voto castigo más un voto de hartazgo a los políticos de cualquier ideología. Esto es lo que está llevando a que una postura como la de Milei tenga un crecimiento exponencial. El gran problema de los que llegan al poder por esta vía es que no saben ni pueden gobernar en democracia.

Edgardo Hilaire Chaneton

DNI 5.530.623

Combate de Riobamba

Este 21 de abril se conmemoraron los 200 años del combate de Riobamba, acción militar que tuvo lugar en tierras ecuatorianas y en la que estuvieron presentes tropas argentinas. Formaban el Escuadrón de Granaderos de los Andes, originarios del mítico Regimiento creado por el general José de San Martín. Para rememorar esta fecha se encuentra una delegación del Regimiento de Granaderos a Caballo, invitados por el Ejército Ecuatoriano, quienes participarán de las celebraciones por el Bicentenario.

El jefe de los Granaderos en esa histórica jornada era el entonces sargento mayor Juan Galo de Lavalle, quien tuvo una participación decisiva en este combate. Ordenó realizar una carga de caballería contra una fracción española con el triple de efectivos y, con ella, los puso a la fuga y decidió el resultado del combate que abrió las puertas de los patriotas, en su camino a Quito. Esa acción le valió que, a partir de ese momento, sea conocido como “el León de Riobamba” y recibiera los elogios personales hasta del mismísimo mariscal Sucre. Visitar el lugar en donde ocurrieron estos hechos y comprobaron el reconocimiento y afecto actual de la población de la ciudad hacia lo que nuestros granaderos hicieron hace doscientos años, siendo argentino, emociona profundamente. Lo que Lavalle hizo en estas lejanas tierras por la independencia de esta nación hermana, por nuestra naciente Patria y por el prestigio del soldado argentino tiene un impacto tremendamente significativo hasta el día de hoy y del cual no siempre somos completamente conscientes.

Esta oportunidad, en primer lugar, nos sirve para repensar de lo que somos capaces los argentinos cuando estamos detrás de un objetivo claro, definido y noble como lo fueron las luchas por la Independencia. En segundo lugar, que como Nación tenemos a lo largo de nuestra historia infinidad de hechos, no necesariamente relacionados con hechos de armas, de los cuales debemos sentirnos legítimamente orgullosos. Por último, que está en nosotros buscar en este tiempo que nos toca vivir desafíos que sean acordes con nuestra capacidad y con la grandeza que soñaron los padres fundadores para nuestra Patria, como fuimos capaces de hacerlo hace doscientos años en Riobamba.

Coronel Darío Ochoa

Agregado de Defensa a la Embajada Argentina en la República del Ecuador

hochoa@ejercito.mil.ar

Ampliación de la Corte

Desde el Gobierno se pretende ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, aduciendo que con la actual conformación no da abasto a tratar todos los expedientes que llegan a esa instancia. Como medida previa e inmediata, les sugiero a nuestros gobernantes que ordenen a la Anses que deje de apelar, con el único fin de retrasar los pagos, las sentencias conseguidas por los jubilados en instancias inferiores y que ya se sabe que la Corte finalmente confirmará.

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Solidaridad

Con frecuencia los medios nos detallan demasiado las excepciones, como robos o crímenes, no la normal solidaridad humana, “incluso” en las grandes ciudades, como la que tuve hace poco el gusto de conocer. Un joven centroamericano vino a Madrid a trabajar en la construcción. Con el tiempo, su salud mental se fue deteriorando y dejó de comunicarse con su familia. Vino su hermano a buscarlo, pero hasta sus compañeros de trabajo habían perdido su pista, pues dormía ya en la calle, sin documentación. Tras alertar a la policía, lo buscó con otros compatriotas suyos en toda Madrid, en vano. Una persona les regaló unos carteles con fotos del desaparecido. En su incansable búsqueda, su hermano fue a colocarlos también en el norte de España. En el País Vasco una señora fotografió con su móvil el cartel y lo transmitió a una amiga del sur de Francia. Esta lo pasó a otra, en París, que lo encontró en una estación, lo comunicó a la policía y después, con otras personas, le consiguió que volviera con su hermano a su país. Reafirmemos, con este, entre muchos otros ejemplos, el carácter solidario de nuestra especie, que tantas veces callan sus protagonistas.

Martín Sagrera Capdevila

DNI 27.951.350W

En la Red

Facebook

Milei, sobre JxC: “¿Cómo puede ser que se hagan tanto problema por lo que dice una persona?”

“Tiene razón Milei: tanto miedo les produce su palabra que quieren acallarlo en vez de refutarlo” - Delia Betker

“Este es parte del plan del oficialismo: divide y reinarás” - Pinky Chocron

“Los actuales dirigentes políticos tienen miedo de que Milei llegue al poder y que se les acabe el curro” - Carlos Faiulli