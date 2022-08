¿Distracción? querámonos más, pónganse a trabajar

¿Distracción?

Me pregunto si, además de impostergable (por la lamentable gestión del Gobierno), estos cambios de piezas en el poder no responden al extraordinario manejo de la vicepresidenta para desviar la atención ciudadana sobre el juicio que se le sigue por corrupción.

Manuel I. Ruiz Irigoin

Querámonos más

La situación política, económica y social que estamos pasando se presenta cada vez más complicada. Todos estos problemas se ponen de manifiesto por una falta evidente de tolerancia. Tolerancia significa respetar las opiniones, ideas o actitudes de los demás, aunque no coincidan con las propias, es decir, “soportar”. La muestra de todo ello se refleja en forma explícita en la ineficiencia que presenta nuestra política en general. Es interesante leer lo escrito por Mariano Grondona en El poskirchnerismo. Toda política tiene que estar basada en la tolerancia, y algunos ejemplos son ilustrativos y edificantes. 1) La Constitución Nacional de 1853 permitió la convivencia entre unitarios y federales, y todavía debería ser el manual de derechos y obligaciones que todos deben respetar. Y esto gracias a un pensador lúcido como Alberdi, que en sus Bases planteó lo que sirvió para la redacción de esa Constitución. 2) La Unión Europea, que con la visión y la grandeza básicamente de los líderes de Francia y Alemania, verdaderos estadistas, dejó de lado todos los sufrimientos y miserias que habían vivido durante la Segunda Guerra Mundial. 3) El Pacto o Acuerdo de la Moncloa, que posibilitó que la España dividida por haber tenido una guerra civil dolorosa y cruenta pasara de ser un país pobre a ser pacífico y próspero. Es oportuno tener en cuenta el alcance exhaustivo de este acuerdo, que fue un “proyecto nacional” que cubría todos los capítulos que hacen al desarrollo de un país: políticas económicas, presupuestarias, reforma fiscal, política educativa, urbanismo y vivienda, gasto público y muchos otros más que abarcan toda la vida política, social y económica del país. En nuestro país la intolerancia es un mal persistente que obstaculiza el progreso político y económico y se ha transformado en “endémica” y promueve el odio. En los países donde predomina la tolerancia los políticos están preparados para dialogar entre sí, ya que saben que son parte de un todo “englobante”. No son facciones. Debe haber consenso. Las oposiciones, además de pensar y diseñar sus propios planes de gobierno, deberían estudiar y establecer entre todos ellos “políticas de Estado” que todos deben firmar y obligar a cumplir. Es la lógica de la vida rotativa de la democracia.

Eduardo Firvida

Pónganse a trabajar

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández se dirigió a la población y dijo que “hay que enfrentar a los que guardan los dólares en el campo y no los liquidan”, con lo que generó una mayor brecha en la ciudadanía y faltó a la verdad a los productores que día a día seguimos trabajando para sacar el país adelante.

El presidente de la SRA, Nicolás Pino, puso en palabras lo que muchos pensamos y no tenemos las vías para transmitir. “Somos 227.000 productores y existen 25.000 establecimientos y empresas que transforman lo que produce el campo, casi cuatro millones de trabajadores. El primer semestre ingresaron desde el sector agroindustrial a las arcas del Banco Central más de 19.000 millones de dólares, un récord absoluto. No podemos aceptar que sigan atacando a la inversión, que es lo único que genera empleo genuino y crecimiento económico”.

Les pido a los gobernantes que se pongan a trabajar, nosotros seguiremos produciendo, apostando al país y haciendo más grande a la Argentina.

Ignacio Luis Méndez Cunill

Justicia militante

En una entrevista que le realizaron hace un par de días, Fernando Vaca Narvaja habló sobre su vida y sobre los enfrentamientos en los que participó como montonero. Durante el diálogo se produjo un cruce “simpático” con el periodista cuando este mencionó a Cristina Kirchner, con quien el ex número tres de Montoneros comparte una nieta. El entrevistador se mostró admirado de que la niña tuviera como abuela a alguien que fue dos veces presidenta. Entonces Vaca Narvaja, bromeando, se ufanó: “Tener una abuela dos veces presidenta tiene un peso, pero un abuelo guerrillero también tiene un peso, guarda”. El señor Vaca Narvaja, terrorista felizmente orgulloso de su pasado, circula libre por la calle. Mientras tanto, un excabo de la Fuerza Aérea, Julio Flores, cumple una condena a 25 años de prisión porque su nombre figura en un libro de guardia, en la época en la que él tenía 19 años y desde su graduación solo habían pasado seis meses. Esa es la Justicia militante que tenemos en la Argentina.

María Guadalupe Jones

Miembro del Centro de Estudios Salta

Sanción en el rugby

Después de leer las opiniones vertidas sobre lo sucedido durante el último partido de rugby entre Los Matreros y Pueyrredón, como hombre del rugby repudio la agresión cometida y comparto la sanción aplicada al jugador de Los Matreros por su desleal actitud, pero no estoy de acuerdo en que por ello se juzgue a la institución. Los Matreros es un club casi centenario integrado por excelentes personas de bien. Deportistas que han demostrado su calidad humana a través de la honrosa práctica del rugby amateur. No es casualidad que la medalla de Caballero del Rugby, otorgada por los Veteran Rugbiers a aquellos jugadores que no hayan recibido ninguna sanción disciplinaria durante el transcurso de su actuación deportiva, haya recaído en dos oportunidades en jugadores del Club Los Matreros. El esfuerzo demandado por dirigentes, entrenadores y jugadores de todas las edades merece ser tenido en cuenta, como también los socios de un club de tan vasta trayectoria. La negligencia o desleal actitud de un jugador no puede recaer sobre toda una institución.

Héctor S. Scally

