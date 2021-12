División en la UCR, evitar otro caso Lucio, agroquímicos

División en la UCR

A mi modesto entender, una persona que nunca suma ni multiplica, sino que solo resta y divide, no merece pertenecer a una agrupación política y mucho menos a una coalición. Me estoy refiriendo expresamente al senador Martín Lousteau, de quien conviene recordar que con la famosa 125 logró dividir a la sociedad dando inicio así a la grieta que nos separa ideológica y moralmente. Ahora, junto con su mentor, el Coti Nosiglia, van por la división de la Unión Cívica Radical, siendo de esta forma totalmente funcionales al Gobierno, y seguramente provocarán el festejo a carcajadas del kirchnerismo. Creo que los aludidos, junto con Massa, están imaginando una Argentina para 2023 que espero que los ciudadanos podamos evitar.

Francisco Luis Celeda

DNI 13.336.730

Evitar otro caso Lucio

El terrible caso del niño Lucio, que fue largamente martirizado por su madre y una pareja de ella, hasta finalmente matarlo, llama con urgencia a que se implementen las medidas para que algo así no vuelva a suceder. Pone en evidencia fallas del sistema de prevención y cuidado, casi imposibles de entender. En mis prácticas y aprendizaje en Londres sobre el tema del abuso del niño vi que el sistema preventivo en Gran Bretaña incluye que cuando hay razones suficientes, la asistente social (social worker) de la zona, sin aviso previo puede presentarse en el hogar del niño. A la hora y momento que sea. Si se le niega la entrada, simplemente regresa acompañada por un policía. Sin más trámites. El lema es: “El interés del niño es lo más alto” (“The child’s interest is paramount”). En la Argentina, por lo visto, esto no sucede ni remotamente. Pero también queremos hacer notar que cuando una población es sometida a un sistema de abuso emocional social, va perdiendo su capacidad de alerta, y de acción conjunta contra todos los abusos. Se instala una suerte de indiferencia, de anestesia, de incapacidad de pasar a la acción necesaria. No hay otra explicación para entender cómo en este caso, según se informa, no hubo reacción preventiva alguna de parte de los docentes ni de los médicos que se relacionaron con la vida de este santo inocente.

Eduardo J. Padilla Quirno

Médico psiquiatra

CI 59.376.210

Agroquímicos

Un agroquímico no es un agrotóxico. Un producto químico que se investiga, se experimenta, se prueba, se desarrolla, se etiqueta y se vende para su uso en el agro se realiza bajo las estrictas normas internacionales y testeos a nivel gubernamental en nuestro país. Liberar una molécula componente de un producto comercial al mercado implica que el producto del cual forma parte ha pasado por una serie de controles. Además, se deben invertir importantes sumas de dinero, sin saber por anticipado si se llegará al éxito. A veces termina en fracaso. El producto es utilizado por el agricultor bajo asesoramiento e indicaciones de los ingenieros agrónomos asesores, con el fin de controlar plagas y malezas y, así, maximizar el rendimiento y la calidad de un cultivo y su cosecha.El uso de los agroquímicos ha servido, sirve y servirá para el control de insectos, malezas, bacterias y hongos que estarán siempre presentes en los cultivos comerciales. He leído y observado en muchos programas todo tipo de comentarios acerca de lo peligroso de su uso. Cuando una empresa incorpora al mercado un agroquímico, ya ha pasado toda una serie de pruebas y ha sido además aprobado por los organismos gubernamentales que se encargan del tema. En todo caso, hay un trabajo en conjunto entre el Estado y la actividad privada. Luego viene el uso de parte del agricultor, el cual no siempre guarda las estrictas normas de seguridad, los períodos de carencia, etc., para proteger el medio ambiente y que no queden residuos en el producto cosechado. De modo tal que el producto no es malo. Puede resultar malo si no se lo usa adecuadamente, que es muy diferente. Hay algunos estudios que indican que los incrementos en la cantidad y calidad de las cosechas se deben principalmente en un 40% a la genética, un 30% a los agroquimicos y un 30% a las prácticas culturales. Por otro lado, se pueden aplicar normas y prácticas culturales en la producción de alimentos sin el uso de agroquímicos. Eso entra dentro del terreno de los cultivos orgánicos. Un cultivo orgánico es todo aquel que no utiliza ningún producto sintético y a su vez no puede utilizar terrenos donde haya habido uso de agroquímicos. Tampoco puede usar semillas tratadas, las cuales estarán expuestas a los insectos y demás patógenos del suelo. Deberá invertir muchas veces más dinero en semillas porque muchas no llegarán a germinar. Tampoco podrá utilizar abonos que no sean orgánicos ni que provengan de animales que se han alimentado de forrajes con el uso de agroquímicos. Siempre se habla de hasta 3 o 4 usos o períodos o fases o estadios sin agroquímicos. Una práctica difícil de entender y de obtener, de poder alcanzar. Este tipo de trabajos traerá una importante caída en los rendimientos y la calidad de las cosechas. Es una decisión de cada agricultor. Se sabe perfectamente que el agricultor no está obligado a utilizar agroquímicos en sus cultivos, pero él sabe perfectamente que sin el uso de esos productos sus rendimientos y su productividad serán muy inferiores a los niveles que espera y eso traerá pérdidas en su rentabilidad. En definitiva, un agroquímico, si se lo sabe utilizar, no es un agrotóxico.

Jacinto Kerlakian

DNI 10.638.713

Semifinal de rugby

Los últimos minutos de la semifinal del rugby URBA entre SIC e Hindú fueron, a mi juicio, vergonzosos, riesgosos para el cuello de los jugadores e injustos para el desenvolvimiento del espectáculo. La sanción del “try penal” que jamás aconteció luego de tantas infracciones y amonestaciones nos muestra la variopinta tonalidad de las sanciones frente a la preservación de la salud de los jugadores. Las palabras del capitán del SIC diciendo que los estaba perjudicando y el intempestivo consejo del árbitro de cómo debían jugar los atacantes con exceso de jugadores fueron la extraña rúbrica de un mal desempeño arbitral. Los árbitros deberían tener en cuenta que el protagonismo en el rugby lo sostienen los jugadores, y que los penales tienen dos características: la más visible, como sanción que beneficia o perjudica, y la principal, la de evitar lamentables lesiones, previendo su reiteración.

Marcelo Lecardi

