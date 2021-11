Docente militante, Ley Sáenz Peña, sin contacto real

Docente militante

Laura Radetich es la profesora que, hace algunas semanas, agredió fuertemente a un alumno en su clase. Gritos y agresividad, usando palabras indignas en un profesor y con argumentos mentirosos refiriéndose, como si fuera una militante K, al anterior presidente. Hasta ahora el castigo por un acto tan grave fue solo una suspensión, pero con goce de su inmerecido sueldo. Ahora nos enteramos de que esta docente podría reincorporarse a su cátedra, casi como si nada hubiese pasado. ¿Qué futuro nos espera si nuestros jóvenes tienen estos docentes al frente de un aula? Y, peor, las autoridades de educación de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, con la falta de una adecuada sanción, avalan en forma tácita esa conducta reprochable.

Ricardo Olaviaga

Ley Sáenz Peña

La ley Sáenz Peña completó el funcionamiento institucional de la república, estableciendo el voto secreto, obligatorio y la no intromisión del Estado en la voluntad del pueblo. Ese solo hecho abrió a la Argentina en el mundo empujada por el sistema educativo de Sarmiento, consolidado por Avellaneda, que abrió cerca de 1000 escuelas en toda la nación. La oleada inmigratoria puso en marcha las riquezas de nuestra tierra y el crecimiento de emprendimientos nos abrieron la posibilidad del desarrollo a pleno de la industria ganadera y de la agricultura. Faltaba solamente lo que desde la revolución del 90 reclamaba lo más ilustre de la juventud argentina, que fue el reclamo de la participación popular en la elección de los gobernantes. Pienso que esto y las luchas internas llevaron finalmente a la convicción de dos de los grandes de nuestra historia, el presidente Roque Sáenz Peña y el jefe de la oposición Hipólito Yrigoyen, negociaron en silencio, sin compromisos ni comprobantes escritos, “dando por válida la palabra como corresponde a dos de sangre vasca”, teniendo la presencia exclusiva del ministro del Interior, Indalecio Gómez. Así, el 10 de febrero de 1912 se dicta la ley de sufragio secreto y obligatorio. Vaya casualidad la escasa diferencia de tan pocos días con la fecha de la renovación parlamentaria del 14 de noviembre del corriente año. Aparte de las disposiciones legales tenía el compromiso básico de garantizar la libertad ciudadana en la expresión de su voto. Mucho preocupan ya las señales de la participación del Estado en la repartición de dinero hasta cualquier tipo de prebendas materiales con los fondos de la Nación en beneficio de los candidatos del oficialismo, creyendo que con “platita” se resuelve el comicio. La opción es entre aquella Argentina que fue grande, entre las 10 primeras del mundo, que no estaba inundada de desocupados, ni de niños y pobres fuera del sistema educativo, sino que se destacaba en América Latina por la casi inexistente inflación y nuestra moneda valía en el mundo, y esta realidad actual.

No diría “pidamos ayuda a Dios”, seamos ciudadanos y actuemos en consecuencia. Tengamos la convicción de que entre esta Argentina del desorden, del hambre, de la desocupación y pérdida de los valores de la educación, y la otra que se desarrolló en todo su potencial con la ley Sáenz Peña, la inmensa mayoría de los argentinos elegiría la segunda y rechazaría la primera.

José María García Arecha (h.)

Exsenador de la Nación (UCR-CABA)

Sin contacto real

La vuelta del teatro a las salas nos ha permitido regresar a ese ámbito en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una vastísima oferta cultural. También es grato, en algunas oportunidades, esperar a la salida a los intérpretes y charlar dos palabras, como espectadores. Reconforta este intercambio con personas que hacen su interpretación y luego vuelven al mundo cotidiano con calidez y sencillez. Me pregunto por qué no es posible hacer lo mismo con los representantes políticos en campaña electoral, como ocurre ahora, donde febrilmente intentan copar espacios en una suerte de interpretación teatral o pantomima. Sea cual sea el partido que representen, llegan a lugares públicos envueltos en una parafernalia discordante, vociferan consignas demagógicas y se van como vinieron, sin tener un contacto real con quienes dicen representar, dejando muchas veces los lugares que usaron sucios y desprolijos, lo cual poco alienta a creer todo lo que prometen, si no son capaces de limpiar su propia mugre.

Alberto Gesualdi

Ninguneados

En la evaluación de las promesas electorales se destaca el silencio sepulcral de todos los candidatos respecto de manifestar su acatamiento a sentencias pendientes de cumplimiento favorables a los jubilados. Me refiero a los miles de pronunciamientos dictados en sede previsional ordenando reajustes de haberes mediante sentencias dictadas hace más de treinta años, incumplidas e ignoradas ante la total indiferencia del elenco político nacional, que callando otorga y deviene en cómplice de este escandaloso y delictual proceder. Internacionalmente, pretendemos ganar la confianza del FMI para lograr un acuerdo en el pago de una deuda libremente contraída; internamente, hambreamos a nuestros ancianos negándoles el cumplimiento de obligaciones legales originadas en legítimas sentencias judiciales nacionales.

La coherencia exige decisiones similares para circunstancias equivalentes. ¿Somos coherentes?

La naturaleza, el paso del tiempo y la pasividad de un indolente ¿Poder Judicial? le han rendido rédito interno a esta actitud inmoral. La mayoría de los jubilados beneficiados pasó a mejor vida y ahora nuestras voces suenan débiles, porque quedamos pocos, pero internacionalmente el apagado eco resuena aún… ¿qué costo devengará?

Jubilados: los políticos nos ningunearon, nos desecharon. Pensemos... ¡estamos solos!

Ricardo P. M. Forgione

