Domicilio, padrones, el mismo trato

Domicilio

Fiel a su estilo militante, chicanero y de barricada, el gobernador Axel Kicillof –inmediatamente después de votar– aprovechó la improvisada rueda de prensa para descalificar a la candidata María Eugenia Vidal, argumentando que “... la exgobernadora no vivía en La Plata...”. Sería oportuno que alguien en el entorno más cercano del señor Kicillof le recuerde que su principal referente kirchnerista, la vicepresidenta Cristina Fernández, fue elegida senadora por la provincia de Buenos Aires sin que a ningún partidario le perturbara que viviera en un departamento de Recoleta o que su verdadero domicilio fuera (y sigue siendo) el de su casa en la provincia de Santa Cruz.

César Monicat

cesarmonicat@hotmail.com

Padrones

El domingo temprano me fijé dónde debo votar. Es en la escuela MPA de Sarmiento, en la calle Juan B. Alberdi 1227, Olivos, provincia de Buenos Aires; en la mesa 85 y el orden 58. Me pregunto cómo puedo votar si consideramos que hace 17 años que vivo en Suiza.

¿Habrán vuelto a votar los fallecidos también esta vez?

George W. Handley

gwhandley@bluewin.ch

El mismo trato

Solicito a la AFIP que cuando alguien deje de tributar los impuestos exigidos y presente facturas “truchas”, reciba el mismo trato que los amigos y socios del poder. Al parecer, para el gobierno que tanto proclama la igualdad de los ciudadanos, hay algunos “más iguales” que otros.

Juan Bautista Garona

ganix.garona1952@gmail.com

El rol del campo

La ignorancia y el desprecio militante que la vicepresidenta de la Nación ejerce con respecto al campo, proveedor del 60% de las divisas en exportaciones de la Argentina, serían preocupantes si no fueran una triste herramienta de campaña y un elemento más del relato.

Desde el yuyo de la soja hasta el geriátrico de las vacas se alimentan, desde el micrófono oficial, el resentimiento y el desprecio por los que trabajamos en el campo. El productor, sin embargo, se las arregla para seguir incorporando tecnología en todas las áreas y produciendo a pesar de ser esquilmado de mil maneras.

El nuevo paradigma populista consiste en dejarle al productor la “propiedad” de la tierra y, mientras se lo acusa de oligarca terrateniente, extraerle hasta la última gota de sangre, dejándole lo necesario para que siga viviendo y produciendo. Anímense a confiscar la tierra y dedíquense, desde el Estado, a producir. Así en poco tiempo veremos cómo el yuyo y el geriátrico se convierten nuevamente en un desierto estéril.

Seguramente lo van a manejar con la misma eficiencia que las vacunas, la economía, la justicia, la salud y todo lo que ya destruyeron.

Fernando García Diez

DNI 5.538.811

Desde la cárcel

Los delincuentes repiten año tras año, perfeccionados, todos los delitos, ante la mirada impávida de los gobernantes. Ahora soportamos una serie de asesinatos dirigidos desde la cárcel, que ha pasado a ser un hotel cinco estrellas para los malhechores y asesinos, como en la ciudad de Rosario. Eso sí, cuando un policía mata a un delincuente, debe enfrentar todo tipo de procesos y controles inauditos, como si el delincuente fuera él. Algo ya huele muy mal en el país.

Ricardo E. Di Liscia

DNI 4.947.031

Messi embajador

No es embajador de carrera, pero cumple ese rol de la mejor manera. Se llama Lionel Messi y termina sus 22 años en el Barcelona FC para pasar al PSG de París. Siendo el indiscutido mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, cumplirá, aunque no lo quiera, con la función de ser el mayor y mejor representante argentino en el mundo de hoy. Respetado y querido por todos, no solo por su arte en el fútbol, sino por su personalidad afable y humilde que irradia en todas partes: en la cancha, en el vestuario y en todas las notas periodísticas. Ese niño de 13 años que se radicó en España hoy continúa con su personalidad argentina: su acento como si hubiese llegado recién de Rosario, el mate acompañando sus momentos libres, incluso difundiendo esa costumbre entre sus compañeros. Humilde y reservado, ha formado una envidiable familia con su noviecita rosarina y sus tres simpáticos hijos.

Compatriotas, festejemos que Messi es argentino deseándole la mejor de las suertes en el PSG, que bien merecida la tiene. Será, sin duda, nuestro mejor representante en el mundo.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Espíritu del rugby

El sábado pasado tuvo lugar en CUBA de Villa de Mayo un emotivo encuentro de jugadores de rugby de mixed ability, que es un plan integrador de niños y jóvenes discapacitados para que puedan socializar, practicar deporte y aprender los mejores valores del rugby. Es un plan internacional, pues varios países del mundo lo han adoptado, y poco se sabe que nuestro equipo representante denominado Los Pumpas fue campeón mundial de la especialidad en el primer campeonato mundial que tuvo lugar en España, en 2017. Aquí comenzó el proyecto con el esfuerzo, la constancia y la valentía de un grupo minúsculo de “locos convencidos” que le fue dando forma. No quiero nombrar a nadie en particular porque sé que prefieren permanecer en el anonimato y porque quedarían fuera de la lista muchos héroes anónimos. Pero quiero destacar en esta carta la presencia en este encuentro de Felipe Contepomi, astro mundial y genio del rugby, quien, con una humildad que emocionaba, se encontraba al borde de la cancha dando indicaciones y enseñando rugby a sus dirigidos. Una actitud que lo enaltece y habla de él como persona. Gracias, Felipe, por tu testimonio. Gracias, porque ese es el verdadero espíritu del rugby. Gracias, por último, a todos los voluntarios de mixed ability.

César González Guerrico

cgonzalezguerrico@hotmail.com

En la Red Facebook

PASO. La votación en La Matanza

“Hay urnas con el precinto de seguridad roto; es obvio que antes de empezar la votación ya tenían boletas”- Fabiana Benegas

“Voto en San Justo, cero problemas, totalmente organizados”- Danni Antunez

“¿Fraude?”- Mery Robirosa

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION