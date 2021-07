Dos Argentinas, imagen equivocada, medallas olímpicas

Dos Argentinas

Leyendo con atención el formidable artículo de José Del Rio sobre el dólar, nuevamente llegué a la misma conclusión. Has dos modelos en pugna, hay dos visiones diametralmente opuestas de nuestro país y de nuestra realidad. Del Rio solo describe la realidad del que alguna vez vio un billete verde. El otro modelo describe la realidad del que nunca vio la cara de los fundadores del país del norte. Ninguno de los actores que menciono piensan en que las dos realidades diametralmente opuestas deben juntarse. Sin la buena salud de los que tienen dólares, nunca tendrán buena salud los que no los tienen. Esa es la verdadera grieta, pensar que son dos países diferentes. Somos el mismo país, y si no lo juntamos no saldremos adelante. Lo dijo Marx (en El capital describe las dos aristas del suceso, el capital y el trabajo, si juntamos las dos puntas es formidable), pero luego se hicieron y cometieron los desastres que ya sabemos. Básicamente tenemos que fomentar el trabajo en conjunto de esas dos Argentinas que hoy están en pugna.

Rafael Martinez De Sanzo

rafael@authenticargentina.com

Imagen equivocada

Es realmente lamentable ver la poca empatía que algunos funcionarios públicos tienen, como en el caso del ministro Fernán Quirós, con sus conciudadanos. Consultada su opinión sobre Ginés González García, respondió: “Ha sido un gran constructor de equipos y es uno de los mejores sanitaristas del país. Tiene una trayectoria y me gustaría quedarme con esa imagen de él. El grave error que cometió lo ha dañado mucho, pero yo quisiera quedarme con esa historia que él tenía”, olvidando que quedándose con esa imagen oculta el dolor de miles de argentinos hoy de luto por la pérdida de sus seres queridos, producto de su mala gestión en la provisión de las vacunas en tiempo y forma; además, encabezó el vacunatorio vip, etcétera. Nada de todo esto le impidió tomarse unas buenas vacaciones en España.

Fernando Vellegal

DNI 7.374.856

Medallas olímpicas

Las medallas de los Juegos Olímpicos de Japón van a ser únicas en la historia. ¿Por qué? Durante dos años se recolectaron casi 80.000 toneladas de pequeños dispositivos electrónicos, entre ellos, seis millones de teléfonos móviles usados de todo Japón. Se extrajeron 32 kilos de oro, 3500 kilos de plata y 2200 de bronce para realizar las aproximadamente 5000 medallas olímpicas y paralímpicas. Tokio 2020 serán los primeros Juegos Olímpicos de la historia en involucrar a los ciudadanos en la producción de las medallas y en fabricarlas con metales reciclados. El objetivo es contribuir a una sociedad sostenible con el medio ambiente. Este proyecto será uno de los legados de Tokio 202. Mientras tanto en nuestro país el objetivo del gobierno de científicos es que todos seamos “todes” y a nadie le importe el sexo de la gente. Gran paso para la Argentina, pequeño paso para la humanidad.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

Boca y Mineiro

El presidente de Brasil afirma, con toda la evidencia en su contra, que el coronavirus es una gripecita. Habla sin barbijo en encuentros masivos. Bajo su gestión se incendian zonas del Amazonas y, salvo que se crea tercamente en las casualidades, a la par se tejen pingües negocios en la zona. Por supuesto, Jair Bolsonaro no estuvo en el estadio de Atlético Mineiro. No hacía falta; su ejemplo se derrama en ausencia y así policías de Belo Horizonte arrojaron gas lacrimógeno en un espacio interior como supuesta forma de calmar disturbios generados por la reacción xeneize ante una injusticia deportiva. VAR al margen, es obvio el vaso comunicante entre un presidente ignorante e insensible y efectivos policiales que abusan de su poder en detrimento de mínimos protocolos sanitarios. Pobre Brasil. Pobres sus vecinos. Así como el patético episodio del gas pimienta en perjuicio de River en 2015, en la noche del martes se escribió otro episodio –esta vez con Boca como víctima de un despojo– en el que el fútbol sudamericano expone sus miserias. La pelota se ha vuelto a manchar. No será la última vez.

Alberto Ferreyra

DNI 24.521.226

Uso del matafuegos

Sería muy útil que los bomberos, previo pago por ese servicio, brinden un curso para enseñar el uso de los matafuegos. Digo esto porque el jueves pasado, en un negocio hubo un principio de incendio y ninguno de los empleados presentes lo sabíamos usar. Al final se apagó con agua. Lo mismo sucede con los matafuegos que nos obligan a tener en los autos; muy pocos los sabemos usar. Sería más que interesante que nos enseñen.

Alberto Marcone

DNI 4.485.619

Autorizaciones

A mi mujer le diagnosticaron cáncer de mama hace tres semanas. En ese duro proceso de confirmar el diagnóstico y avanzar con el tratamiento tiene que hacerse distintos análisis. Cada uno requiere aprobación previa de nuestra obra social, Medifé. A primera vista el proceso parece sencillo: se cargan los pedidos de aprobación en su sitio web, y la empresa se compromete a dar respuesta en el transcurso de las siguientes 72 horas. Eso solo sucedió una vez. Llevamos 7 pedidos de autorización y varios días (más de 8 en algunos casos, y con respuestas erróneas) de espera, que exceden las 72 horas que la misma obra social se impone como límite para responder. En un momento en el que estar tranquilos es fundamental, mi mujer y yo estamos horas al teléfono tratando de lograr que se autoricen las órdenes. Obviamente terminamos el día agotados y estresados; y lo que es peor, sin resultados. Lejos de pretender un privilegio o un trato preferencial, solo pedimos lo que creo que nos corresponde: dar con una persona que pueda agilizarnos los trámites y no con los robots de atención al cliente. Ojalá se pueda resolver.

Alfonso García-Mansilla

Alfonsogarciamansilla@gmail.com

