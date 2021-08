Educación, ayer y hoy; exabrupto, Malvinas

Educación, ayer y hoy

Las recientes declaraciones del presidente de Toyota Argentina volvieron a poner en evidencia la decadencia de nuestro sistema educativo. Tengo en mis manos una muestra tangible de esa decadencia. Se trata de un ejemplar del libro Elementos usuales de las ciencias físico-químicas, de Emilio Olivé, editado por la Librería del Colegio en 1911. El libro incluye temas de relativa complejidad, como la diferencia entre mezcla y combinación, la obtención de gas natural a partir de la destilación del carbón o el funcionamiento de una pila eléctrica. Todo ilustrado, además, con experimentos que el lector puede hacer con elementos disponibles en su casa. Sospecho que el nivel científico de los contenidos de este libro supera en muchos aspectos al de cualquier escuela secundaria de la actualidad. Sin embargo, se trata de un libro de uso regular en nuestras escuelas primarias en las primeras décadas del siglo XX.

Claudio H. Sánchez

Exabrupto

Está visto que no se puede salir con buenos modales de un Estado inepto, corrupto y sin códigos. Cuando el periodismo hace tanto hincapié solamente en el exabrupto de los diputados Iglesias y Wolf, está sacando el foco de donde corresponde: un gobierno que es “un desgobierno”, que nos lleva cada día más cerca del precipicio a todos (o todes, como más les guste), donde solo ellos se salvan, ya que tienen todos los privilegios y cuentan con una Justicia amordazada que solo se imparte para unos pocos. Un Estado que gasta lo que no tiene y vive de préstamos que luego critica cuando se le reclaman los pagos correspondientes, y que cada vez genera más pobres.

Vivimos como la canción de María Elena Walsh, en “El reino del revés”.

Martha E. E. Colombo Abad

Malvinas

El lector Juan Carlos Sorondo afirma en su carta que la señora Beatriz Sarlo brindó “una bocanada de aire fresco” al sostener que las Malvinas son territorio británico. Disiento absolutamente con ese encomio. No solo no oxigena la atmósfera social de la Argentina, sino que contribuye a enrarecerla porque aporta otra dosis de desilusión y de pesimismo. Las Malvinas son una causa que nos une, su recuperación es objetivo histórico y significan fundamentales intereses comunes para el futuro mediato del país. Dice el lector que la escritora habló con coraje y sin hipocresía. Sí, sin hipocresía, pero inconstitucional. Esa afirmación es contraria al mandato de la Constitución en su cláusula transitoria primera. Existen oportunidades en que expresar una postura personal contradictoria con los intereses de nuestra nación ameritan guardar respetuoso silencio.

Alberto Asseff

Diputado nacional

Revolucionarios

Resulta incoherente que el gobierno de Cuba se siga denominando a sí mismo Revolución, cuando con 62 años en el poder es claramente el statu quo. Los verdaderos revolucionarios son hoy los miles de cubanos que claman por la libertad.

Martín Lehmann

Luchas internas

Las peleas entre hermanos de Juntos por el Cambio van a beneficiar una vez más al oficialismo, como ocurrió en 2003, cuando Kirchner asumió la presidencia. Si hacemos memoria, las encuestas daban ganador a Menem, como ocurrió, y se sabía que si no lo hacía en primera vuelta, en el ballottage perdía, por eso no se presentó. López Murphy (radical) aparecía como segundo, luego Lilita Carrió (Coalición Cívica) y en cuarto lugar un desconocido Kirchner, apoyado por el presidente Duhalde, que no quería que Menem ganara. En ese momento no existían las PASO, por eso Carrió, para escalar posiciones, decía que López Murphy era más de lo mismo; entonces Duhalde, para perjudicar a Menem, puso a Scioli como candidato a vicepresidente de Kirchner y pasó a tercero. Como López Murphy seguía segundo en las encuestas, Lilita seguía criticándolo, por lo que Duhalde propuso a su ministro de Economía Lavagna para que el desconocido patagónico consiguiera subir una posición, y así accedió a la presidencia de la Nación. Por desgracia la historia se repite para aquellos que se niegan a aprender del pasado. Sería bueno recordar lo que Martín Fierro dice: “Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera”.

Mariano E. Correa

Los Pumas 7s

A medida que los Pumas 7s o Pumas Seven obtenían impresionantes victorias en los Juegos Olímpicos, se hicieron visibles para muchos. Y hasta parecía novedoso también esto del rugby Seven para algunos periodistas deportivos, que redactaban “ganaron los Pumas” en los zócalos de sus canales o en los diarios, al confundir a sus jugadores. Son los Pumas Seven, los Pumas 7s. El rugby Seven es una disciplina en la cual dos equipos de 7 jugadores cada uno juegan dos tiempos de 7 minutos, en la misma cancha de rugby convencional. Los jugadores son veloces, ágiles, el juego es altamente sincronizado y la capacidad de reacción, increíble. Los jugadores se entrenan y juegan solo para rugby Seven.

Mirar un partido de los Pumas 7s llena de adrenalina y es como ver un pantallazo de lo que implica vivir: trabajar, esforzarse, caerse y levantarse, ser valiente, osado, disciplinado, resiliente, humilde, alegre, saber trabajar en equipo y querer ser protagonista en su construcción. Ver que se puede es muy gratificante.

Muchas gracias a estos jugadores y a todo el staff por mostrar cómo se consiguen los sueños, ¡se merecían esta medalla de bronce!

Inés Vergara del Carril

En la Red Facebook

Alberto Fernández, sobre las visitas en Olivos: “¿Qué querían que hiciera, que me quedara encerrado en mi casa?”

“Que hiciera lo mismo que hicieron todos, trabajar sin reuniones, en sus domicilios, tiene que pedir disculpas”- María Haydée Urbina

“Es su trabajo, como muchos que tenían su trabajo y no podían hacerlo, y se fundieron”-Claudia Díaz

“Los asados con la familia Moyano, sin barbijos... me acuerdo... de joda y nosotros presos”- Laura Ruiz

