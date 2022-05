El atajo y la brecha, jueza con estrés, obediencia

Carta de la semana

El atajo y la brecha

Desde hace mucho tiempo los argentinos hemos evitado tomar las medidas correctas para modificar situaciones que tienden a tornarse extremas. Tanto en lo político como en lo económico continuamos con un eterno retorno y un desplome acelerado. Recuerdo durante años, siendo chico –y ya de grande también– ser espectador de los incesantes golpes y asonadas militares en los cuales se afirmaba tajantemente que se modificaría el rumbo y se evitaría el derrumbe del país. No fue así. En lo político el camino que tendríamos que haber continuado y que fue interrumpido nefastamente en 1930 es el del respeto a la Constitución y a las reglas de juego democráticas, que permitían rectificaciones o modificaciones, aprendiendo de los errores y los aciertos propios y ajenos. Tal cual lo han hecho y hacen muchos países a los cuales respetuosamente admiramos y queremos copiar. El ganador de esta trampa no fue la clase dirigente conservadora golpista, como sostienen algunos, sino el peronismo (regla maldita de las revoluciones). Se aprende mucho más rectificando errores que ocultándolos. Esta última es una conducta nefasta si lo que se evita es pagar las consecuencias de aquellos. Desde los sectores más disímiles se ha acudido a populismos, a soluciones simplistas a problemas complejos, ya sea con cambios en lo político o emisión e inflación descontroladas, buscando la felicidad constante. Reconocer la enfermedad es el comienzo de la sanación. Somos expertos en correrle la cola a la aguja. No hubo reorganización nacional con el Proceso, ni Argentina Potencia con Perón, ni se comió y se educó con la democracia, ni 1 peso vale 1 dólar, ni la pobreza se termina abriendo la brecha.

No es el final, es el recorrido (democrático). Es el camino, no el atajo. Es la unión, no la brecha.

Guillermo M. Villanueva

DNI 7.851.701

Jueza con estrés

En San Nicolás, la jueza del caso de los sindicalistas que cerraron las entradas a la ciudad fue “apretada” por el exalfonsinista y ahora kirchnerista diputado Moreau, y como respuesta... pidió licencia por estrés. Qué valentía. Parece que algunos, y algunas, son jueces solo para cobrar sueldos suculentos.

Una población indefensa. Un país en caída libre.

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Obediencia

La expresión del diputado Máximo Kirchner “para conducir también hay que saber obedecer”, ¿está dirigida al presidente de la Nación, que tiene la conducción por mandato constitucional? ¿O también a la vicepresidenta, que debe acatar las decisiones, por su ubicación jerárquica?

José Mancera

josefmancera@hotmail.com

Roca y la izquierda

La sentencia judicial que obliga al Ejército a ceder a una supuesta comunidad mapuche un predio de 180 hectáreas donde funciona desde 1937 la Escuela Militar de Montaña Teniente General Juan Domingo Perón le permitió a la vocera presidencial invocar, una vez más, un clásico del nacionalismo populista: la descalificación de los hombres de la generación del 80, y sobre todo la figura del general Roca. Este “militar genocida”, encabezando la Campaña del Desierto y utilizando como carne de cañón al gauchaje miserable que formaba el Ejército de fronteras, habría despojado a los indios de tierras que les pertenecían, tierras que no fueron incorporadas al patrimonio público, sino que terminaron siendo adjudicadas a precio vil a terratenientes y políticos. Sin embargo, fue Jorge Abelardo Ramos –uno de los popes de la izquierda nacional– quien desmitificó esta leyenda negra sobre Roca y la generación del 80, acusando al “puritanismo hipócrita de los historiadores seudoizquierdistas” de pretender juzgar la política de Roca como expresión de una “oligarquía entreguista”. Ramos denuncia que la verdadera oligarquía terrateniente, la de Buenos Aires, ya estaba consolidada desde el régimen enfitéutico de Rivadavia y que, por el contrario, Roca entregó a sus “chinos” tierras por sueldos no cobrados desde tiempo inmemorial, que estos por necesidad económica tuvieron que malvender. Fue Roca también –símbolo de esa burguesía victoriosa que Marx admiraba– quien con la creación de un Ejército Nacional terminó con aquellas formaciones irregulares de gauchos armados con lanza y cuchillo, prohibiendo la existencia de toda unidad militar que no perteneciese al Estado, avanzando sobre territorios en disputa con Gran Bretaña, Francia y Chile en un ejercicio práctico de soberanía por la que incorporó a nuestro territorio más de 20.000 leguas, consolidando el poder estatal y acelerando el pasaje de un modo de producción semifeudal a uno de producción capitalista. Paralelamente, la federalización de Buenos Aires, lograda a pesar de la oposición de la burguesía porteña, permitió devolver a la aduana al conjunto del país y así obtener ingresos fiscales para ordenar el sistema monetario, suprimiendo la variedad de monedas. Al mismo tiempo, detalle que los nacional populistas nunca mencionan, con la ley 1420 de educación pública laica y obligatoria no solo creció la educación primaria, sino también el funcionamiento de universidades, colegios nacionales, escuelas normales, industriales, mientras el Estado ya consolidado pudo ejercer la potestad efectiva en las catorce provincias y los territorios nacionales, extendiendo nuestra soberanía hasta el Estrecho de Magallanes. Es decir, esta “oligarquía apátrida, entreguista y sin conciencia nacional” fue en realidad un conjunto de hombres modernizadores, iconoclastas, que crearon las condiciones para que el Gringo Pellegrini, hijo de inmigrantes franceses, fuese presidente en 1890; Alfredo Palacios, primer diputado socialista de América en 1902, y ya en 1916 pudiera Hipólito Yrigoyen, hijo de un vasco semianalfabeto, acceder a la presidencia de la república mediante el voto secreto y universal. Nuevamente Ramos nos pregunta y se pregunta: “Esa oligarquía del 80, ¿quién la formaba? ¿Roca, el soldado de Pavón, que vivía de su sueldo, hijo de otro soldado de la independencia, muerto en Paraguay? ¿Pellegrini, hijo de un inmigrante francés? ¿Wilde, el mediquillo bohemio? ¿Cárcano, hijo de inmigrante lombardo? ¿Magnasco, hijo a su vez de otro inmigrante italiano? ¿Cané, emigrante durante Rosas, sin más fortuna que su nombre y sus libros? ¿Los abogados y oradores, soldados del desierto o poetas y periodistas errabundos, como Andrade o Hernández eran la oligarquía?”

Carlos Sayago

DNI 7.742.375

Dolarización, ¿sí o no?

Los dirigentes de todas las áreas que gestionaron los 40 años de democracia moderna han fracasado estrepitosamente. El país, por ende, es un fracaso. Sin educación formal de calidad ni seguridad integral completa. Sin justicia amplia y segura ni salud universal óptima. Con una economía totalmente deteriorada, comprometida e inexistente. El peso ya no solo no se acepta en los países distantes ni los limítrofes, no es aceptado ni por los propios habitantes del país. Quien tiene algo lo ahorra en mercaderías o en monedas fuertes como el dólar o el euro. Dolarizar sería sincerarnos y comenzar el camino virtuoso donde deberemos generar excedentes de exportación para poder tener billetes circulantes sin caer en la dulce, habitual y permanente tentación de los políticos de turno de darle a la maquinita e imprimir, imprimir, imprimir. Año tras año y gobierno tras gobierno. Argentinos, dejemos la hipocresía, el oportunismo y las conveniencias de unos pocos detrás. La soberanía es otra cosa más allá de una moneda que no sirve ni para empapelar un corral.

Fernando Pietrobelli

ffpuncas@gmail.com

La Anses

Con un juicio para la actualización de mi haber jubilatorio, iniciado en julio de 2014, ya con sentencia firme favorable de la Cámara Federal, la Anses no la cumple, no paga la retroactividad y no actualiza mi haber jubilatorio mensual, después de 45 años y 7 meses de aportes, y sigue presentando recursos. Somos miles los que estamos en esta situación. Es tal cual como lo expresó en una carta la lectora Sonia Decker (titulada “La ira de los mansos”): “Somos producto de la inoperancia y la hipocresía absolutas de estos gobernantes sordos que solo se preocupan por mantener su mínima porción de poder y su sustento de por vida”. He aquí mi cadena de desilusiones: 1) El Presidente prometió en campaña aumentar el 20% las jubilaciones y pensiones apenas iniciara su mandato: no lo hizo. 2) Anularon la fórmula de actualización previsional cada tres meses aprobada en diciembre de 2017; al hacerlo, nos robaron todos esos aumentos. 3) En marzo de 2022 se conoció la jubilación mínima con la fórmula aprobada por la actual administración, que llega a $32.640,30. Si se hubiese seguido aplicando la fórmula anterior, sería superior a $54.000. 4) Se supo que la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, cobra una jubilación de privilegio, otorgada en un trámite muy rápido, ¡de más de tres millones doscientos mil pesos por mes! Es decir, casi cien jubilaciones mínimas a marzo de 2022. Y yo llevo 8 años esperando. 5) Se presentó un proyecto de ley para jubilar a personas que no realizaron aportes.

Por todo ello propongo que nuestro Congreso dicte una ley que: 1) prohíba a la Anses jubilar a personas sin aportes; 2) obligue a la Anses a eliminar las jubilaciones de privilegio, y 3) obligue al mismo organismo a pagar de inmediato los juicios iniciados por los jubilados y pensionados, con sentencia firme, antes de que nos llegue la muerte.

Jesús Matías Filomeno Ocampo

DNI 4.640.262