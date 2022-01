El ejemplo de Mendoza, aberrante desigualdad, lbertad en riesgo

Carta de la semana

El ejemplo de Mendoza

La provincia de Mendoza, para resolver la situación caótica en nuestro país, tomó tres decisiones fundamentales. La primera: decidió bajar los sueldos de la administración pública. La segunda: sancionó la ley de ficha limpia, para evitar que los puestos públicos sean ocupados por personas que se encuentran procesadas por delitos. Y la tercera: la extinción de dominio, para que los bienes mal habidos sean restituidos al Estado. En este último aspecto ya se recuperaron algunos bienes de la corrupción.

Resulta inexplicable que a nivel nacional no se adopten medidas similares. Por el contrario, hay un aumento desmedido de los sueldos de los puestos públicos y una propuesta para crear 25.000 puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires, que se abonarán con emisión monetaria, con aumento de inflación e impunidad para que los tenedores de bienes mal habidos los disfruten sin sanción penal alguna.

¿Y el 50% de pobres que tiene el país? ¿Y los niños que carecen de alimentos? Se debe a que los dirigentes nacionales no adoptan las medidas tomadas en Mendoza.

Horacio F. Artigas

DNI 4.247.559

Aberrante desigualdad

La discriminación respecto de uniformados y civiles acusados por delitos de lesa humanidad que hace pública el doctor Saint Jean en su carta de lectores del 6 de enero es el resultado de la ausencia absoluta de imparcialidad e independencia de los magistrados –con muy limitadas excepciones–, y de fiscales que lejos están de ser guardianes de la legalidad. La discriminación se ha convertido en moneda corriente, sea para revestir de impunidad a corruptos y a cabecillas de las organizaciones guerrilleras responsables de secuestros, torturas, homicidios, robos y más de 5000 ataques con bombas con los que mataron y mutilaron a miles de víctimas inocentes olvidadas deliberadamente, sea para encarcelar con prisiones preventivas perpetuas y condenas sin pruebas suficientes a los imputados de delitos de lesa humanidad, hasta las más bajas jerarquías y hasta sus fallecimientos. Somos testigos a diario de este execrable desvío, de esta aberrante desigualdad ante la ley. También de la indiferencia o el silencio cómplice de muchos. Urge que tomemos conciencia de que ello atenta contra la libertad de todos, que la dirigencia política deje de mirar a un costado y que los jueces, último recurso para el resguardo de los derechos fundamentales de todos, recuperen el coraje indispensable para salvar la patria antes que sea muy tarde.

María Laura Olea

DNI 13.968.163

Libertad en riesgo

Como científico aprendí cómo hacer observaciones y luego elaborarlas. La Argentina tiene un rumbo fijado e inexorablemente va a llegar a una meta. Toda la aparente anarquía tiene como única finalidad provocar la diáspora que ya está ocurriendo, la desaparición de las empresas y los emprendimientos privados y el establecimiento de un socialismo similar a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Con apoyo de China (aunque tuvo la inteligencia de tener el 80% de sus empresas privadas) se implantará el comunismo con la anulación de todas las libertades. No se confundan, no son ineptos, son comunistas con un plan que cumplen a rajatabla. Lisa y llanamente, perderemos nuestra libertad, nuestra propiedad y bajaremos la cabeza ante el nuevo Maduro u Ortega argentino.

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Dichos de Illia

He leído el párrafo del libro Salteadores nocturnos, escrito por Agustín Barletti, quien, en las páginas 304 y 305, al novelar la historia, manifiesta que el doctor Illia dijo: “Le confío algo, doctor. Me cuesta mucho asumirlo, pero la mayoría de quienes participaron del golpe de Estado de 1966 sufrieron una suerte de maldición sobrenatural… La mujer y los dos hijos de Ramiro de Casasbellas, periodista del golpe, fallecieron en un brutal accidente de tránsito”.

He sido testigo presencial, por el parentesco político que he tenido, de casi todos los actos y dichos del doctor Arturo Illia. Conociendo su sentido ético de la vida y su noble actitud sobre los acontecimientos que lo involucraron desmiento categóricamente que el expresidente Illia haya tenido esa expresión inhumana sobre un hecho trágico en el que han muerto dos niñas y su madre, y que no se condice con su trayectoria personal y moral, máxime conociendo el amor al prójimo que como médico y político practicó durante toda su existencia, lo cual me consta. Agradezco la difusión de esta carta en defensa de la dignidad del expresidente y de la verdad histórica que no se ha respetado en ese libro.

Gustavo Soler

DNI 4.556.981

El sorteo de Milei

Creo que es absolutamente irresponsable la actitud del señor Milei de convocar a una reunión en Mar del Plata para sortear su dieta de legislador, en momentos en que se están multiplicando exponencialmente los contagios de Covid. Seguramente este evento puede resultar multitudinario. Si quería donar su dieta –gesto encomiable– podía hacerlo silenciosamente, por ejemplo, a un hospital, comedor comunitario, escuelita rural, etcétera. Incluso sería más justo que dejarla en manos de alguien que por azar pueda recibirla, quizás sin tener una real necesidad. Claro que concretarlo sin estridencias lo privaría del show y le restaría protagonismo.

Graciela Hebe Alonso

DNI 3.587.729

Sur desconectado

El actual gobierno, tan proclive a las acciones inclusivas, debería tomar nota de que hay una provincia argentina, la más austral de todas, que está prácticamente aislada del resto. Unir por tierra la provincia de Tierra del Fuego con las demás es una odisea que demanda mucho dinero y tiempo disponible. Para pasar de Tierra del Fuego a Santa Cruz hay que ingresar a Chile, hacer dos veces los trámites de migraciones en aduana y cruzar el Estrecho de Magallanes pagando el traslado en barcaza a una empresa chilena. Todo esto demora hasta 14 horas para recorrer solo 120 km. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en 2011 la ley que prevé avanzar en la conexión por territorio argentino de la isla de Tierra del Fuego. A partir de su aprobación, se autorizó al gobierno nacional a realizar los estudios técnicos y de factibilidad económica para unir la isla con el continente a través del Cabo Espíritu Santo (en Tierra del Fuego) y Punta Dúngenes (en Santa Cruz). En 2012, se inauguraron las instalaciones del Astillero Río Santiago, donde se construirían las barcazas. No obstante, aún no construyó nada. Como tantas otras, una iniciativa verdaderamente inclusiva, que sigue navegando en la dulce espera.

Sebastián Perasso

DNI 21.173.759

Aviones hidrantes

¿Cómo es posible que estemos adquiriendo trenes eléctricos rusos para el San Martín, que no está electrificado, con una inversión de 800 millones de dólares? ¿Cómo es posible que sigamos sin aviones hidrantes mientras los incendios forestales avanzan día a día como consecuencia del calentamiento global? ¿Cómo es posible que esos trenes tengan prioridad sobre los aviones hidrantes? Hace ya 10 años Cristina Fernández, siendo presidenta, anunció la compra de aviones por 56 millones de dólares que nunca llegaron. ¿Cuántas hectáreas de árboles se hubiesen podido salvar de haber llegado? ¿Algún día van a terminar con los relatos plagados de mentiras porque no se contestan preguntas simples como estas?

Gestión, por favor, basta de relatos.

Edgardo Hilaire Chaneton

DNI 5.530.623

San Clemente del Tuyú

Promete ser una buena temporada para el Partido de la Costa. San Clemente del Tuyú está atestado de gente. Pero lamentablemente no tiene ninguna entrada de playa para personas mayores o familias con hijos en cochecito, ni que hablar para los discapacitados. En la playa 4, frente al hotel más grande de San Clemente, da pena ver a los turistas intentando acceder a la playa, atravesando bocacalles inundadas, dunas enormes y las ruinas de un antiguo balneario. Estuve 10 días con mi madre de 89 años, que camina con andador, y no pudo ni asomarse a la playa.

¡Qué pena que nos reciban así!

Dolores Ure

DNI 14.217.039

Acceso a Areco

Como vecina de San Antonio de Areco desde hace ya 49 años, he visto los cambios que se han ido produciendo. En cartas anteriores reclamé la continuación de la autopista hacia la ruta 8, por el peligro que significaba para los que transitamos la ruta hacia y desde Buenos Aires. Finalmente esta se hizo en la gestión anterior, casi en su totalidad hasta el peaje de Solís, distante 10 kilómetros de Areco. Las obras continuaron, pero el martes pasado, regresando de Buenos Aires, vi con sorpresa un desvío, que tomé atemorizada por el peligro que presenta al acceso nuevo a San Antonio de Areco. El Presidente acaba de inaugurar este último tramo diciendo que esto salvaría vidas y que los habitantes de Areco estaremos muy contentos. Error, ni salvará vidas ni estamos contentos. Este último tramo no está completo ni bien terminado. Una vez más, se inaugura una obra que no está debidamente finalizada.

María Teresa Ezcurra

DNI 11.265.171