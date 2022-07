El Estado también, ataques a la Corte, mala praxis

El Estado también

¿Por qué las personas que trabajamos tenemos que estar llenando siempre formularios y declaraciones juradas, mostrando y debiendo justificar lo que hacemos con nuestro dinero? Claro, dependerá de los datos que consignemos allí hasta dónde nos meterán la mano en el bolsillo. Sería bueno que se haga lo mismo pero desde el Estado. Formularios, DD.JJ. y controles para ver qué sueldo cobrará cada empleado (de acuerdo con si tiene estudios o no, posgrados, especializaciones, etc.), o qué ayuda recibirá un desempleado (si efectivamente está buscando trabajo, dónde se presentó, qué sabe hacer, etc.), o para controlar el uso de aviones oficiales por parte de gobernadores y funcionarios (que declaren adónde van, para qué, y que se publique el costo del viaje).

Si yo, como ciudadano, tengo que explicar qué hago con mi dinero, los que administran los fondos públicos también deberían rendir cuentas de lo que hacen con mi dinero.

Leónidas Facio

leonidasfacio@gmail.com

Ataques a la Corte

Los ataques a la Corte Suprema de Justicia que en estos días formulan y reiteran distintos integrantes del Frente de Todos, incluso algunos con cargos en el Poder Ejecutivo de la Nación, indican que les gustaría que el artículo 96 de la Constitución nacional tuviera la redacción que, con algo de ironía, escribió mi abuelo Francisco. Lo hizo al final de su escrito de defensa en el vergonzoso juicio político de 1947 que el peronismo impulsó contra los integrantes de la Corte Suprema (menos uno) y que redactó así: “…los jueces conservan sus empleos mientras sus fallos se ajusten a las opiniones del partido dominante”.

Enrique A. Ramos Mejía

DNI 4.406.695

Mala praxis

Nuevamente la Argentina se embarca en una carrera inflacionaria, el flagelo que multiplica la pobreza y dinamita el crecimiento de cualquier país. Paradójicamente, las dos personalidades más idolatradas de la historia moderna argentina –Juan Perón y Raúl Alfonsín– son quienes más fuerte impulsaron el descalabro inflacionario. Hace 30 años, la Argentina atacó la raíz del problema y logró estabilidad en el valor de su moneda. Actualmente nuestra inflación es una decisión política. Es el Poder Legislativo quien aprueba el presupuesto anual y el Ejecutivo quien lo ejecuta. Son ellos quienes permiten el gasto a discreción, ocasionando el déficit a financiar mediante deuda o emisión monetaria. Del desastre próximo no solo será responsable el actual gobierno, sino todos quienes fueron parte de la política nacional en los últimos 20 años, incluyendo al Congreso, por la ignorancia y negligencia al repetir medidas fracasadas.

¿Para cuándo la mala praxis en cargos públicos?

David San Román

davidsanroman91@gmail.com

Paradoja

Extraña paradoja la de los movimientos sociales oficialistas: protestan por los resultados que obtiene el gobierno con políticas que apoyan.

Eduardo Rigo

eduardorigo@gmail.com

Segmentación

En la reunión de Consejo de la Fundación Andes, el licenciado Antonio Pagés menciona una “nanoidea” como él definió. Esto sería una segmentación por consumo, muy clara, subsidiar el consumo mínimo de gas y luz de todos los consumidores, es decir, 200 m3 y 150 kW mensuales, respectivamente. Lo implementan las empresas, rápido, sin formularios, sin poner un satélite en órbita. Así, el consumo básico para toda la población queda garantizado a valores básicos, y el que quiere y puede gastar más paga el valor correspondiente. Desterrar de la mente de la población que hay cosas gratis podría ser un primer paso, pequeño, para el ordenamiento macroeconómico del país.

Leonardo Forgia

Secretario de la Fundación Andes

DNI 22.848.377

Dólar blue

En un discurso pronunciado anteayer, el Presidente criticó a los turistas que viajan al exterior, ya que encarecen el dólar “blue”. Opino que no es una preocupación real, por dos motivos: 1) según su propia vocera, se trata de un mercado insignificante, por lo que no representa a la realidad económica. 2) La compañía estatal Aerolíneas Argentinas, que registró en 2021 un déficit de 433 millones de dólares, sigue ofreciendo pasajes al exterior que, supongo, deben ser ocupados mayoritariamente por habitantes de este país. A menos que él pretenda que el déficit de esa compañía aumente más, sería más adecuado que se dedicara solamente al cabotaje, con lo cual sus pérdidas disminuirían sensiblemente y ayudarían a reducir las cuentas fiscales en rojo.

La coherencia es una cualidad fundamental en los discursos de las autoridades que rigen los destinos del país. No se deben bastardear.

Norberto Carlos Naso

DNI 7.759.213

Gracias, Leonas

Festejemos juntas, Leonas, tras el segundo puesto obtenido en el Mundial de hockey sobre césped, poder demostrar a los argentinos y al mundo en estos tiempos tan confusos que “nadie se salva solo”, que “hay equipo”, que podemos esforzarnos y perseguir un ideal, que el esfuerzo da frutos, que el trabajo vale, que podemos ayudarnos los unos a los otros, que vale la pena ser generosos, que el respeto y saber aceptar lo que nos toca vivir es ser grande. Gracias por hacer honor al deporte al recordarme aquello que de joven leí en el Club Ciudad de Buenos Aires en un pequeño cartel en la puerta de ingreso a la cancha de hockey: “Si usted no cree que el árbitro siempre tiene razón, por favor no ingrese al campo de juego”

Alicia Claudia González Maveroff

alamav @hotmail.com

En la Red Facebook

Alberto Fernández avaló la ofensiva de Cristina Kirchner contra la Corte Suprema: “Nuestra Justicia necesita una reforma urgente”

“Sí... ¡para salvarla a ella!”- Mariana Isabel Mas

“Y los argentinos necesitamos que no metan más la mano en la lata, dejen de lado sus propios intereses y comiencen a pensar en el bien del país”- Xeva Kamiolo

“Los ciudadanos necesitan reformas judiciales para que los delincuentes estén presos y la gente normal libre en las calles y no presa en sus casas”- Marta Di Franco