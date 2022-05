El ferrocarril, tercera moneda, cinismo

El ferrocarril

Soy ingeniero agrónomo y quiero denunciar la carencia de una política de Estado respecto del ferrocarril. El descuido y la falta de previsión de los gobiernos nos han dejado en una situación más que precaria: increíblemente hemos permitido que se pierda el tren, que comunicaba y daba vida a muchas ciudades del interior, siendo por su contribución, un servicio de índole federal indispensable. Durante la década del 80 trabajé como asesor privado de establecimientos agropecuarios en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires: 25 de Mayo, Bragado, Saliqueló, Chivilcoy, etcétera. Uno de mis trabajos estaba en Norberto de La Riestra, donde el único medio seguro de llegada desde la Capital era el ferrocarril. De otra manera se debía ingresar por caminos de tierra, poco amigables al tránsito en épocas de lluvia. Las líneas férreas, construidas por los ingleses hace más de 150 años, eran el medio más idóneo para el movimiento de personas y para sacar la producción hacia los puertos con seguridad y bajos costos. Ahora, en gran parte, en la Argentina todo se hace por rutas, sin tren y con altas tarifas. Poseemos un país con gran proporción de tierras llanas, facilitando ello el servicio ferroviario. Desde el punto de vista del movimiento de pasajeros sería de gran comodidad para muchos turistas viajar en trenes veloces con capacidad de traslado de vehículos. Los extranjeros, a quienes tanto les gusta esta vía de transporte, podrían visitar las bellezas que tiene nuestro país, estimulando la “industria sin chimeneas”. Tengamos en cuenta que se pueden utilizar las vías férreas con múltiples propósitos: cargas de todo tipo, traslado de personal e insumos, etcétera. A todo ello le podemos sumar la reactivación de los talleres de mantenimiento que había en muchos lugares del país, pudiendo de esta forma generar empleo genuino para muchos argentinos que sufren desocupación. Insisto: es necesaria una política estatal de ferrocarriles, aunque se declame que ya existe.

Fabián Méngoli

DNI13.120.245

Tercera moneda

En estos días se ha debatido con frecuencia sobre la posibilidad de convertirnos en un país bimonetario, que consistiría en poder hacer pagos o cobros en pesos o en dólares. En ese intercambio sería importante que consideráramos una tercer moneda, que ya es usada intensivamente por gran parte de la dirigencia política. No la busquemos en el Banco Central. Está en las tan mentadas “cajas” por las que se pelean los políticos de turno. Y contra ellas el mejor antídoto es el voto en las urnas.

Gloria Salas

glomoncia@hotmail.com.ar

Cinismo

Recientemente el presidente Alberto Fernández dijo: “Tengo un solo objetivo que lograr y es que nunca más el neoliberalismo gobierne la Argentina. Porque eso fue Macri. Mi gran adversario es Macri”. Lamentablemente, el Presidente no hace más que mentir desde un cinismo que no conoce límites. Si bien ha demostrado innumerables veces su incapacidad para gobernar, gestionar y conducir el país, no carece de inteligencia. Y sabe bien que el expresidente Macri tuvo un apoyo superior al 40% en las elecciones de 2019. ¿Su objetivo, por lo tanto, es limitar e invisibilizar al 40% de los argentinos? ¿Acaso ellos son sus enemigos? ¿Acaso nosotros no somos “la gente, el pueblo”, como osó decir el canciller Cafiero durante la pandemia? Sin embargo, Alberto Fernández suele decir que quiere unir a los argentinos. Me pregunto hasta cuándo los argentinos vamos a tolerar semejante pisoteo de la institucionalidad democrática por parte del Ejecutivo.

Martín José Vergara

DNI 34.023.157

Hay que crear riqueza

La esencia del gran arte es la simplificación. Escucho que se crean 500.000 jubilaciones sin aportes, que hay paritarias con números astronómicos y que se sube el salario mínimo. Todo loable, pero para todo esto se necesitan fondos que no tenemos. Ergo, lo que necesitamos es facilitar la creación de riqueza. ¡Lo podemos hacer! Esa riqueza debe encontrar un país ordenado, sin déficit fiscal, con corrupción cero. Se puede, muchos lo hicieron. No sigamos repartiendo miseria y creyendo en un comunismo que empobrece más. Somos el país con recursos naturales per cápita número uno. Tenemos una juventud inteligente y creativa. Podemos exportar todo, incluyendo software valiosísimo. ¡Facilitemos la creación de riqueza y repartámosla con equidad y justicia, compatriotas!

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Mayo francés

Felicito a LA NACION por el artículo “El ‘Mayo francés’ no fue original”. Pero no deja de sorprenderme que, en la exhaustiva exposición de antecedentes, no se hace mención a la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918, en cuyo manifiesto, redactado por Deodoro Roca, abrevaron los estudiantes franceses. ¿Está tan arraigada nuestra minusvalía actual?

Marta B. de Bonfanti

martacba2007@hotmail.com

Metrobús

La construcción del metrobús fue promocionada como una ventaja en los tiempos de viajes del transporte colectivo de la ciudad. Sin embargo, en varias arterias no tan espaciosas (Cabildo, San Martin, Juan B. Justo) si bien logró agilizar el transporte público, significó demoras y embotellamientos entre los demás vehículos. Esto se debe a que sumado al escaso espacio de circulación para estos, solo dos carriles, se agrega la consabida violación de normas de horarios de carga/descarga o estacionamiento. Por ejemplo, frente al instituto Roffo está institucionalizado el uso de uno de los carriles para el estacionamiento en toda la cuadra, lo que genera largos embotellamientos en los carriles de la avenida San Martín rumbo a provincia.

El gobierno porteño parece no estar interesado en castigar esas violaciones, haciendo que una buena idea pierda efectividad. Gestionar no es solo construir, sino también administrar el buen uso de lo que se construye.

Hugo H. Campanelli

DNI 13.394.695

En la Red Facebook

Correo privado: la AFIP endureció controles sobre las compras en el exterior

“¡Viva la libertad!”- Susana Aranguren

“Cada vez más aislados del mundo”- Guillermo Augusto Celerier

“¿Controles? Yo lo llamo dictadura”- Favio Escalier

“Rascando la olla”- Santiago Miguel Pauli