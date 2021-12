El mensaje de Esteban, paso al costado, es al revés

El mensaje de Esteban

Todos aplaudieron el discurso de Esteban Bullrich. Era políticamente correcto hacerlo. Pocos lo escucharon. La grieta sigue siendo exacerbada de un lado y del otro. Mientras tanto la pobreza, la inflación y la inseguridad siguen empeorando. Los egos y la incompetencia de la dirigencia posterga una y otra vez enfrentar los problemas reales de la sociedad. ¿Cambiarán? Sugiero que lean lo que dijo el senador Bullrich y hagan un esfuerzo por entender su mensaje. La ciudadanía lo agradecerá.

Guillermo Paniego

Paso al costado

Con total insensibilidad, tanto el expresidente Macri como la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, en este tiempo de festejo navideño, han continuado con su ficticia guerra de tuits, tan agresivos como faltos de sustancia. El objetivo resulta obvio: tratar de buscar un protagonismo ya perdido ante la sana y ya madura indiferencia ciudadana. ¿Será que todavía no se han dado cuenta de que la gente está ya harta de confrontaciones estériles, odios exacerbados y grietas convertidas en abismos? Ya no es tiempo de halcones ni de caranchos. Ahora el ciudadano quiere llegar a consensos luego de discutir ideas escuchándose el uno al otro, reconociendo antes los propios errores. Esto hará posible saber perdonar, para poder alumbrar un país nuevo. Es ahora tiempo navideño de paz y reconciliación. Es momento para que ellos tengan el gesto de dar un paso al costado, que permita el ingreso de un aire fresco, dando paso a dirigentes jóvenes y sobre todo con ideas nuevas, ya sea de un lado como del otro.

Que así sea.

Arq. Fernando Aftalión

Es al revés

Nuestros legisladores se siguen equivocando: más impuestos, menos inversión; más restricciones, mas evasión. ¿Cuándo se darán cuenta de que la ecuación es al revés? El egoísmo y la ambición desmedida supera el objetivo del bien común. En cualquier momento vuelve la película “Que se vayan todos”…

Raul Slapak

Intendentes

La democracia republicana se teje de abajo hacia arriba. Provincias pobres y despobladas solo engendran naciones pobres y despobladas. Vaya novedad. Con tesoros ocultos ni se sana ni se educa ni se come. Patética es la pelea de los intendentes por aferrarse a cargos, azuzados por un sospechoso decreto reglamentario cuya redacción no superaría las pruebas para estudiantes de primer año de Derecho.

Eduardo R. Malvar

Ganancias

Leyendo las nuevas escalas de ganancias de $226.000 para trabajadores en relación de dependencia y de aproximadamente de $63.000 mensuales a los autónomos, me pregunto: los legisladores ,la AFIP y el Ejecutivo, ¿qué criterios adoptan para semejante discriminación? ¿consideran que los trabajadores autónomos pueden vivir ganando por debajo de la canasta familiar ? Junto con lo jubilados son los eternos parias en este injusto país.

Sergio Ohanessian

Culpas compartidas

Debemos preguntarnos: ¿es el FMI el único culpable? Es criticable su diagnóstico de que el déficit de la balanza de pagos se debe solo a causas monetarias. Pero en los numerosos acuerdos con la Argentina el fracaso se debió, según mi experiencia negociando cuando era funcionario del BCRA, a culpas compartidas. Los acuerdos fijaron metas ambiciosas de resultado fiscal, expansión monetaria y ganancias de reservas internacionales. Ambas partes sabían que eran de difícil cumplimiento, pero la Argentina acepta para tener el respaldo del FMI aun sabiendo que al poco tiempo pediría un “perdón " (waiver), mientras que los funcionarios del FMI cuidaban su desempeño imponiendo en los papeles metas ambiciosas de ajuste.

Deseo que el acuerdo que se está negociando no tropiece con la misma piedra.

Ernesto Gaba

Dibujo territorial

En el artículo firmado por Esteban Bullrich y Fabio Quetglas se desarrolla extensamente la supuesta necesidad de remodelar el dibujo territorial argentino. Más allá de discutir esa necesidad, el mapa actual no es “solo un dibujo”, sino que es el resultado de cientos de años de la actividad de la sociedad sobre un determinado espacio, que define algo que al parecer los autores no tienen en cuenta: el sentido de pertenencia territorial de cada uno de nosotros. Todo indica allí que el nuevo mapa debería partir de la imaginación de algunos que, sobre la base de no sé bien qué información, alegremente le avisarían a, por ejemplo, un habitante de Chivilcoy que a partir de cierto momento no es más bonaerense, sino que su provincia es otra... ¿No habría que preguntarle primero qué opina?

Carlos Reboratti

Hospital Argerich

Queremos agradecer la labor del Hospital Argerich en general y a la sala de terapia intensiva B en particular. Mi hijo está internado allí desde hace más de 15 días recibiendo una atención que supera todas las expectativas, tanto por el personal médico y los auxiliares, impecables, como por la tecnología y los recursos puestos a disposición de los pacientes. Quienes estamos pendientes de los partes diarios que se brindan lo percibimos y agradecemos. La familia Pupin expresa su reconocimiento y lo quiere hacer público, porque cada día es más necesario dar las gracias a todos aquellos que hacen el bien, que dejan huella para ayudar a otros en el camino de la vida. Que Dios y la Virgen los bendigan.

Carlos Alberto Pupin

