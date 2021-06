El país que deseamos, la oposición unida y cupos

El país que deseamos

La grieta argentina, hoy, no es vertical, no divide izquierda y derecha... La grieta es horizontal, ya que divide a representantes y representados. ¿Por qué? Porque están gestionando un país en el que ellos no quieren estar. No forman a sus hijos en la educación estatal, no se atienden en los hospitales públicos, no viajan en transporte público, no recorren las rutas argentinas en vehículo propio, no viven en una casa del Plan Procrear.

¿Y si empiezan a gestionar un país en el que queramos vivir todos?

Candelaria von Wuthenau

DNI 17.374.556

La oposición unida

Observando detenidamente la actitud de la oposición frente a las próximas elecciones legislativas, me pregunto si esta oposición tiene en cuenta el peligro que corren las instituciones de nuestra república ante el avance de normas ajenas a esta condición por parte de las autoridades que nos gobiernan. En un claro trabajo realizado por el Círculo de Ingenieros, que fue publicado y comentado en la nacion, se deja expresado claramente que si la oposición no se presenta unida en las próximas elecciones legislativas y obtiene el triunfo, no puede esperarse nada bueno para las elecciones de 2023. De la misma manera se expresaron varios actores políticos últimamente, el señor Mario Negri ha advertido claramente que el oficialismo está a solo 7 escaños de poder controlar completamente ambas cámaras, Elisa Carrió ha pedido expresamente dejar de lado egoísmos y presentar un frente unido, y de la misma manera lo ha hecho el senador Pichetto. Por su parte, Pro, el partido fundante de la coalición Cambiemos, está inmerso en profundas diferencias respecto de los candidatos a presentar. Pareciera que se ignora la necesidad de unirse y competir directamente en las PASO para que la gente elija a sus representantes. Si esto no ocurriera, solo me queda pensar que los políticos siguen bailando en la cubierta del Titanic sin pensar en que la nave de la república se dirige a un naufragio inevitable.

Guillermo Sánchez Saravia

gsanchezsaravia@gmail.com

Cupos

El artículo 16 de la Constitución consagra el principio de igualdad ante la ley. No admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. Que la única condición para los empleos es la idoneidad, sin discriminación alguna más que la capacidad para ocuparlos. Las leyes de cupos generan privilegios que van contra estos elevados principios de nuestra Carta Magna. Se impone que la Corte Suprema de Justicia se expida rechazando dichos privilegios.

Juan Lasheras Shine

DNI 4.528.290

El 9 de Julio

Presidente, no venga a Tucumán este 9 de Julio, porque lo que menos nos recuerda usted es la libertad. Los hombres que aquel martes de 1816 rompían la dependencia política con la monarquía española jamás pudieron imaginar que 205 años después usted nos mostraría el inicio de una nueva dependencia. Aquel julio, cuando finalmente Ignacio Álvarez Thomas convocó el Congreso General Constituyente, se unieron 34 diputados en representación de las provincias. Se unieron. ¿Le suena la palabra? No quiero su discurso hipócrita hablándonos como si fuésemos alumnos de su cátedra. ¿A quién viene a hablarle? ¿A la sociedad de bien o de mal? Usted no puede ser quien alce la voz de libertad cuando apoya la dictadura en Nicaragua, cuando no impide los avances sobre la propiedad privada. Cuando trajo a nuestra patria libre la palabra expropiación. Cuando con su silencio apoya de forma absurda el sufrimiento del pueblo venezolano. Cuando permite que en el Chaco argentino se cante el himno al Che Guevara en las escuelas. La lista y los motivos para pedirle que no venga es mucho más larga. Si se es esclavo de todo aquello, no puede venir a compartir con el pueblo tucumano el grito de libertad.

Norma Nelegatti

DNI 20.991.211

Código Civil

En la página 5 del suplemento Ideas del sábado pasado, al resumir la vida y acción de Bartolomé Mitre, se indicó por error (v. 1862- Asumió como Presidente de la Nación) que en su sexenio se sancionó el Código Civil. La sanción de la ley 340 fue en septiembre de 1869, o sea durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Ello no quita el impulso que le dio Mitre al tema durante su presidencia ni que al finalizar esta Vélez Sarsfield tuviera casi finalizado su enorme trabajo, pero la sanción fue después.

Juan Antonio Portesi

juanchoportesi@yahoo.com.ar

Calificación crediticia

Santiago Cafiero culpó a Macri por la baja en la calificación crediticia de la Argentina. Lo único que falta es que también lo culpe por su fracaso al frente de la librería Punto de Encuentro en el centro de San Isidro.

Rubén Casco

rubencarloscasco@outlook.com

Malvinenses

He leído que en la reunión del Comité de Descolonización en la ONU dos representantes de las islas explicaron por qué no quieren ser argentinos. Mi conclusión es que no lo comparto, pero los entiendo. Qué razones van a tener para pertenecer a un país que desde hace 70 años no crece, su educación ha sido devastada, ha creado millones de planes sociales no para solucionar temporalmente la angustia de los ciudadanos, sino para someterlos y así lograr su voto. Quién va a querer pertenecer a un país donde la inseguridad es alarmante. Donde si tenés un terreno te lo puede sacar el Estado. Por último, quién va a querer pertenecer a un país donde quienes nos gobiernan se enriquecen mientras el pueblo se sumerge en la miseria y la Justicia mira para otro lado.

Creo que la Argentina va a recuperar las islas Malvinas cuando sea una república, con sus tres poderes realmente independientes, y su economía sea pujante y previsible. Hoy, así como estamos, los entiendo.

Alfredo Mansur

DNI 13.656.997

En la Red Facebook

Denuncian “adoctrinamiento kirchnerista” en una escuela primaria del conurbano

“Como hicieron en el período 45/55, hoy está a la vista el resultado”- Tere Ferrero

“Los docentes que conozcan la normativa deberían negarse a usar esos materiales”- Marcela Grill

“¿A alguien le extraña?”- Claudia Figueroa

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION